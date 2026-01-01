Свой процент для каждой сети
Вознаграждение делится с рефералом в любой пропорции — отдельно для каждой рекламной сети getUNIQ.
Всё для работы с рефералами — в одном окне.
Вознаграждение делится с рефералом в любой пропорции — отдельно для каждой рекламной сети getUNIQ.
Любое количество ссылок для разных рефералов — у каждой своё название и свои условия.
Оборот и доход по каждому рефералу — на графике, с фильтрами по сетям, валютам и периодам.
Зарабатывайте в рублях, долларах и евро. Выводите на удобные реквизиты — Webmoney, Capitalist и другие.
Вся раскладка по каждой ссылке: общий процент от getUNIQ, своя доля и доля реферала.
Четыре шага — и можно приглашать рефералов.
Создайте аккаунт getUNIQ или войдите в существующий.
Найдите раздел в меню слева.
Задайте название и настройте, каким процентом делитесь с рефералом.
Реферал регистрируется по ссылке — процент с его пополнений начисляется автоматически.
Создание первой ссылки занимает несколько минут.