Adgod
Adgod — это сервис по запуску видеорекламы на киносайтах. Размещайте запоминающуюся видеорекламу перед фильмами и сериалами на крупнейших сайтах, охватывая 74% их пользователей. Это идеальное решение для повышения узнаваемости бренда и привлечения массового трафика из России, СНГ, Европы, Бразилии и Латинской Америки.
Доступные форматы рекламы
Основной формат рекламы — Pre-roll. Это рекламный видеоролик, который автоматически запускается перед просмотром основного видеоконтента.
Технические особенности:
- Звук включен по умолчанию
- Первые 15 секунд рекламы невозможно пропустить
- Оптимальный хронометраж — 10-15 секунд
- Максимальный хронометраж — 5 минут
- Формат видео — MP4
Персональный менеджер подготовит для вас оптимальную стратегию и ответит на все вопросы о том, как настроить рекламную кампанию.
Возможности таргетинга рекламы
В Adgod доступны следующие настройки таргетинга:
- Видео с обязательным просмотром: гарантированный просмотр вашего контента пользователями
- Первый показ: ваше видео будет транслироваться первым в списке рекламных роликов. Опция обеспечивает приоритетное размещение контента и доступна по повышенной ставке
- Время: настройка показа рекламы по дням, неделям и времени суток
- Ограничение показа в сутки
- Геотаргетинг по странам и регионам
- Ограничение частоты показов для уникального зрителя в сутки
- Blacklist: списки сайтов, на которых ваша реклама не будет транслироваться
Ваша видеореклама будет транслироваться на всех киносайтах Adgod в соответствии с заданными настройками таргетинга. Таргетинг по полу, возрасту и другим социально-демографическим признакам недоступен.
Возможности трекинга и статистики
- Ключевые метрики эффективности вашей рекламы в личном кабинете: показы, клики и CTR (Click-Through Rate) для каждой кампании и каждого рекламного ролика
- Детализированная информацию по источникам трафика: на каких сайтах была показана ваша реклама и откуда клики
- Расширенный трекинг: поддержка UTM-макросов, которые автоматически добавляются в ссылки рекламируемых сайтов. Макрос с доменом источника клика ({source_domain}) позволяет детально анализировать эффективность рекламы в сторонних системах аналитики, таких как Яндекс Метрика
- Adgod напрямую не отслеживает конверсии (postview/postclick). Для анализа конверсий используйте интеграцию с внешними аналитическими системами
Инвентарь рекламной сети
- Географический охват: трафик поступает из России, стран СНГ, Европы, Бразилии и Латинской Америки
- Площадки размещения: более 700 сайтов, которые специализируются на показе фильмов и сериалов
- Типы контента: сайты с фильмами/сериалами и ресурсы категории 18+ (adult)
- Масштаб охвата: более 74% пользователей киносайтами
- Доступ к статистике показов: подробная информация о конкретных источниках трафика доступна после запуска рекламной кампании в статистике личного кабинета в разделе UTM
Кому подходит эта рекламная сеть
- Массовые онлайн-сервисы: банки, службы доставки, сервисы переводов
- Бренды с широким ассортиментом товаров массового спроса, таких как электроника, косметика, товары для дома
- Региональные экспандеры: компании, которые расширяют свое присутствие на географических рынках как внутри России, так и за ее пределами
- Проекты для домохозяек
- Интернет-магазины
- Компании, которые ищут новые рекламные сети для своих рекламных предложений
Модель аукциона/оплаты
Рекламная сеть работает по модели CPM (Cost Per Mille) — стоимость за 1000 показов, которая определяется на основе аукционной системы: чем выше ставка, тем больше трафика вы получаете. Для крупных рекламных кампаний возможна фиксированная ставка.
Минимальная сумма пополнения
Для начала сотрудничества с рекламной сетью Adgod необходимо внести минимальный бюджет:
- 1 500 $ в месяц для России
- 2 000 $ в месяц для других стран
Вы протестируете работу с Adgod и оцените эффективность рекламы перед увеличением инвестиций. Чтобы достичь значимых результатов рекламной кампании, мы рекомендуем выделить бюджет от 10 000 - 20 000 $ и вести кампанию не менее двух месяцев.
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей