Adgod

Adgod — это сервис по запуску видеорекламы на киносайтах. Размещайте запоминающуюся видеорекламу перед фильмами и сериалами на крупнейших сайтах, охватывая 74% их пользователей. Это идеальное решение для повышения узнаваемости бренда и привлечения массового трафика из России, СНГ, Европы, Бразилии и Латинской Америки.

Подключить
Adgod

Доступные форматы рекламы

Основной формат рекламы — Pre-roll. Это рекламный видеоролик, который автоматически запускается перед просмотром основного видеоконтента.

Технические особенности:

  • Звук включен по умолчанию
  • Первые 15 секунд рекламы невозможно пропустить
  • Оптимальный хронометраж — 10-15 секунд
  • Максимальный хронометраж — 5 минут
  • Формат видео — MP4

Персональный менеджер подготовит для вас оптимальную стратегию и ответит на все вопросы о том, как настроить рекламную кампанию.

Возможности таргетинга рекламы

В Adgod доступны следующие настройки таргетинга:

  • Видео с обязательным просмотром: гарантированный просмотр вашего контента пользователями
  • Первый показ: ваше видео будет транслироваться первым в списке рекламных роликов. Опция обеспечивает приоритетное размещение контента и доступна по повышенной ставке
  • Время: настройка показа рекламы по дням, неделям и времени суток
  • Ограничение показа в сутки
  • Геотаргетинг по странам и регионам
  • Ограничение частоты показов для уникального зрителя в сутки
  • Blacklist: списки сайтов, на которых ваша реклама не будет транслироваться

Ваша видеореклама будет транслироваться на всех киносайтах Adgod в соответствии с заданными настройками таргетинга. Таргетинг по полу, возрасту и другим социально-демографическим признакам недоступен.

Возможности трекинга и статистики

  • Ключевые метрики эффективности вашей рекламы в личном кабинете: показы, клики и CTR (Click-Through Rate) для каждой кампании и каждого рекламного ролика
  • Детализированная информацию по источникам трафика: на каких сайтах была показана ваша реклама и откуда клики
  • Расширенный трекинг: поддержка UTM-макросов, которые автоматически добавляются в ссылки рекламируемых сайтов. Макрос с доменом источника клика ({source_domain}) позволяет детально анализировать эффективность рекламы в сторонних системах аналитики, таких как Яндекс Метрика
  • Adgod напрямую не отслеживает конверсии (postview/postclick). Для анализа конверсий используйте интеграцию с внешними аналитическими системами

Инвентарь рекламной сети

  • Географический охват: трафик поступает из России, стран СНГ, Европы, Бразилии и Латинской Америки
  • Площадки размещения: более 700 сайтов, которые специализируются на показе фильмов и сериалов
  • Типы контента: сайты с фильмами/сериалами и ресурсы категории 18+ (adult)
  • Масштаб охвата: более 74% пользователей киносайтами
  • Доступ к статистике показов: подробная информация о конкретных источниках трафика доступна после запуска рекламной кампании в статистике личного кабинета в разделе UTM

Кому подходит эта рекламная сеть

  • Массовые онлайн-сервисы: банки, службы доставки, сервисы переводов
  • Бренды с широким ассортиментом товаров массового спроса, таких как электроника, косметика, товары для дома
  • Региональные экспандеры: компании, которые расширяют свое присутствие на географических рынках как внутри России, так и за ее пределами
  • Проекты для домохозяек
  • Интернет-магазины
  • Компании, которые ищут новые рекламные сети для своих рекламных предложений

Модель аукциона/оплаты

Рекламная сеть работает по модели CPM (Cost Per Mille) — стоимость за 1000 показов, которая определяется на основе аукционной системы: чем выше ставка, тем больше трафика вы получаете. Для крупных рекламных кампаний возможна фиксированная ставка.

Минимальная сумма пополнения

Для начала сотрудничества с рекламной сетью Adgod необходимо внести минимальный бюджет:

  • 1 500 $ в месяц для России
  • 2 000 $ в месяц для других стран

Вы протестируете работу с Adgod и оцените эффективность рекламы перед увеличением инвестиций. Чтобы достичь значимых результатов рекламной кампании, мы рекомендуем выделить бюджет от 10 000 - 20 000 $ и вести кампанию не менее двух месяцев.

Способы оплаты

  • Расчетный счет на ИП/УСН
  • Расчетный счет на ОСНО
  • Банковская карта РФ/зарубежная
  • Корпоративная банковская карта РФ
  • Capitalist
  • USDT
  • Международный счет
  • С баланса интегрированных Affilate сетей

Получайте до 25% дополнительного дохода при пополнении рекламных сетей с Партнерской программой

Получайте вознаграждение от оборотов рекламных аккаунтов под вашим управлением в 24 рекламных сетях по партнерской программе для наших партнеров.
ПодключитьсяКак это работает?