Минимальная сумма пополнения

Для начала сотрудничества с рекламной сетью Adgod необходимо внести минимальный бюджет:

1 500 $ в месяц для России

2 000 $ в месяц для других стран

Вы протестируете работу с Adgod и оцените эффективность рекламы перед увеличением инвестиций. Чтобы достичь значимых результатов рекламной кампании, мы рекомендуем выделить бюджет от 10 000 - 20 000 $ и вести кампанию не менее двух месяцев.