Получайте дополнительный доход
от 5% до 25%

Партнерская программа позволяет получать вознаграждение:
  • за управление рекламными аккаунтами ваших клиентов через платформу getUNIQ
  • за каждого пользователя, который зарегистрировался на платформе по вашей рекомендации
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Размер вознаграждения

Подключайтесь к партнерской программе и получайте вознаграждение от рекламных расходов на нашем маркетплейсе рекламных площадок, сервисов и услуг
Бюджет на рекламу в месяц (без НДС), руб.
Базовые
от 100 000 ₽
от 200 000 ₽
от 500 000 ₽
от 1 000 000 ₽+
от 2 000 000 ₽+
от 4 000 000 ₽+
от 8 000 000 ₽+
от 15 000 000 ₽+
Special
  • Yandex (бонусы за оборот)
    Без комиссии
    до 6
    %
    6
    %
    6,5
    %
    7
    %
    7,5
    %
    8
    %
    8,5
    %
    9
    %
    10
    %
    10,5
    %
    Подробнее
  • Таргетированная реклама РФ
    Без комиссии
    до 10
    %
    10,5
    %
    11
    %
    11,5
    %
    12
    %
    12,5
    %
    13
    %
    13,5
    %
    14
    %
    17
    %
    Подробнее
  • Google Ads
    Без комиссии
    до 6
    %
    7
    %
    8
    %
    9
    %
    10
    %
    11
    %
    12
    %
    13
    %
    14
    %
    16
    %
    Подробнее
  • Таргетированная реклама Зарубежная
    Без комиссии
    до 6
    %
    7
    %
    8
    %
    9
    %
    10
    %
    11
    %
    12
    %
    13
    %
    14
    %
    16
    %
    Подробнее
  • TikTok
    Без комиссии
    базовые +2
    %
    базовые +2
    %
    базовые +3
    %
    базовые +4
    %
    базовые +5
    %
    базовые +6
    %
    базовые +7
    %
    базовые +8
    %
    базовые 9
    %
    до +8
    %
    Подробнее
  • Telegram ads
    Без комиссии
    0
    %
    1
    %
    2
    %
    3
    %
    4
    %
    5
    %
    6
    %
    7
    %
    8
    %
    до +9
    %
    Подробнее
  • Bigo Ads (Likee, Imo)
    Без комиссии
    до 6
    %
    7
    %
    8
    %
    9
    %
    10
    %
    11
    %
    12
    %
    13
    %
    14
    %
    16
    %
    Подробнее
  • Другие*
    Без комиссии
    до 6
    %
    7
    %
    8
    %
    9
    %
    10
    %
    11
    %
    12
    %
    13
    %
    14
    %
    16
    %
    Подробнее
Размер вознаграждения в таблице не является публичной офертой. Итоговые значения могут отличаться и зависят от нескольких параметров

От чего зависит размер вознаграждения?

  • Суммарный расход

    на кабинетах в рекламных сетях

  • От способа пополнения

    Выбранный вариант биллинга ваших рекламных аккаунтов

  • Способ
    получения

    партнерского вознаграждения

  • Период оплаты

    Предоплата или постоплата (постоплата до 45 дней)
*В случае возникновения вопросов обращайтесь за консультацией в нашу службу поддержки
Участники Партнерской программы

Участники Партнерской программы

Партнерская программа подходит для всех профессиональных участников рынка, которые управляют рекламой клиентов через мастер аккаунт getUNIQ
  • Агентства
    Агентства
  • Арбитражники
    Арбитражники
  • Маркетологи
    Маркетологи
  • Фрилансеры
    Фрилансеры
Если вы не являетесь профессиональным участником рынка и не размещаете рекламу клиентам через мастер аккаунт getUNIQ – вы можете воспользоваться бонусами в виде промокодов, акций, скидок на услуги от агентств и партнерских сервисов.

Как стать участником Партнерской программы?

Регистрация и настройка профиля

Зарегистрируйтесь в сервисе getUNIQ и настройте свой финансовый профиль для биллинга аккаунтов и получения вознаграждения

Создание рекламных кабинетов

Создайте новые или добавьте существующие аккаунты под управлением в рекламных сетях на нашей платформе

Соглашение

Для получения вознаграждения и бонусов вам нужно принять оферту или подписать дополнительное соглашение, а также указать список аккаунтов под управлением

Получение вознаграждения

Денежные средства, полученные по партнерской программе можно использовать для:
  • Пополнения любых рекламных кабинетов сетей за счет бонусов
  • Вывода денежных средств на счет вашего юрлица, на счёт самозанятого, на карточку или электронный кошелёк
  • Уменьшения ежемесячного счета за расходы по рекламе

Партнёрское вознаграждение

  • Для физических лиц и самозанятых

    Примите договор оферту в 1 клик, и вы сможете получать вознаграждение несколькими способами:
    • Бонусы на общий депозит getUNIQ
    • Выплата на электронный кошелек
    • Выплата на карту РФ
    Принять договор-оферту

  • Для юридических лиц и ИП

    Запросите договор через службу поддержки или вашего личного менеджера. Выплата вознаграждения будет доступна на:
    • Расчетный счет РФ
    • Расчетный счет иностранного юрлица
    Запросить договор

Ваша реклама в безопасности

На платформе интегрированы только сертифицированные рекламные сети и лицензированные платежные системы