Размер вознаграждения
Подключайтесь к партнерской программе и получайте вознаграждение от рекламных расходов на нашем маркетплейсе рекламных площадок, сервисов и услуг
Бюджет на рекламу в месяц (без НДС), руб.
Базовые
от 100 000 ₽
от 200 000 ₽
от 500 000 ₽
от 1 000 000 ₽+
от 2 000 000 ₽+
от 4 000 000 ₽+
от 8 000 000 ₽+
от 15 000 000 ₽+
Special
- Yandex (бонусы за оборот)Без комиссиидо 6%6%6,5%7%7,5%8%8,5%9%10%10,5%
- Таргетированная реклама РФБез комиссиидо 10%10,5%11%11,5%12%12,5%13%13,5%14%17%
- Google AdsБез комиссиидо 6%7%8%9%10%11%12%13%14%16%
- Таргетированная реклама ЗарубежнаяБез комиссиидо 6%7%8%9%10%11%12%13%14%16%
- TikTokБез комиссиибазовые +2%базовые +2%базовые +3%базовые +4%базовые +5%базовые +6%базовые +7%базовые +8%базовые 9%до +8%
- Telegram adsБез комиссии0%1%2%3%4%5%6%7%8%до +9%
- Bigo Ads (Likee, Imo)Без комиссиидо 6%7%8%9%10%11%12%13%14%16%
- Другие*Без комиссиидо 6%7%8%9%10%11%12%13%14%16%
Размер вознаграждения в таблице не является публичной офертой. Итоговые значения могут отличаться и зависят от нескольких параметров
От чего зависит размер вознаграждения?
Суммарный расходна кабинетах в рекламных сетях
От способа пополненияВыбранный вариант биллинга ваших рекламных аккаунтов
Способ
полученияпартнерского вознаграждения
Период оплатыПредоплата или постоплата (постоплата до 45 дней)
*В случае возникновения вопросов обращайтесь за консультацией в нашу службу поддержки
Участники Партнерской программы
Партнерская программа подходит для всех профессиональных участников рынка, которые управляют рекламой клиентов через мастер аккаунт getUNIQ
- Агентства
- Арбитражники
- Маркетологи
- Фрилансеры
Как стать участником Партнерской программы?
Регистрация и настройка профиля
Зарегистрируйтесь в сервисе getUNIQ и настройте свой финансовый профиль для биллинга аккаунтов и получения вознаграждения
Создание рекламных кабинетов
Создайте новые или добавьте существующие аккаунты под управлением в рекламных сетях на нашей платформе
Соглашение
Для получения вознаграждения и бонусов вам нужно принять оферту или подписать дополнительное соглашение, а также указать список аккаунтов под управлением
Получение вознаграждения
Денежные средства, полученные по партнерской программе можно использовать для:
- Пополнения любых рекламных кабинетов сетей за счет бонусов
- Вывода денежных средств на счет вашего юрлица, на счёт самозанятого, на карточку или электронный кошелёк
- Уменьшения ежемесячного счета за расходы по рекламе
Партнёрское вознаграждение
Ваша реклама в безопасности
На платформе интегрированы только сертифицированные рекламные сети и лицензированные платежные системы