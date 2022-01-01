Яндекс Директ позволяет создавать рекламные объявления и показывать их на всех площадках, входящих в инвентарь трафика компании: Яндекс-поиске, СМИ, новостных агрегаторах, сервисах, видеохостингах (в том числе Кинопоиск)

Объем аудитории Более 55% от рынка РФ и СНГ

Модель оптимизации CPM, CPC, CPA,CPI,CPL