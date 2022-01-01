Упростите взаимодействие с рекламой до нескольких кликов
Вконтакте маркетплатформа
Маркетплатформа — биржа рекламы, позволяющая монетизировать размещение рекламных объявлений ВКонтакте. Взаимодействие рекламодателей и администраторов сообщества происходит автоматизированно
Объем аудиторииВсе сообщества социальной сети Вконтакте
Модель оптимизацииCPM, CPC
Формат рекламыПубликация от лица сообщества — объявление, содержащее текст/ссылки и вложения (статические/динамические изображения/видео)
Репост записи (существующего поста из вашего сообщества) — объявление, к которому помимо информации в репосте вы можете добавить дополнительную информацию
Яндекс Директ
Яндекс Директ позволяет создавать рекламные объявления и показывать их на всех площадках, входящих в инвентарь трафика компании: Яндекс-поиске, СМИ, новостных агрегаторах, сервисах, видеохостингах (в том числе Кинопоиск)
Объем аудиторииБолее 55% от рынка РФ и СНГ
Модель оптимизацииCPM, CPC, CPA,CPI,CPL
Формат рекламыКонтекстная реклама — текстовые/текстово-графические/баннерные объявления размещаются в поисковой выдаче Яндекс в ответ на запрос пользователя
Смарт-баннеры — интерактивный вид рекламы. Выглядит как карточки товаров с фото, ценой и описанием. Динамические объявления — автоматическое создание объявлений под каждый товар
Мобильные приложения — объявления для продвижения мобильных приложений с автоматической подгрузкой прямых ссылок на приложения в магазинах AppStore и Google Play. РСЯ — объявления в новостных агрегаторах, сервисах, блогах, сайтах компаний и СМИ, интернет-магазинах и множестве других площадок
Медийная реклама — статические/динамические баннеры/видео объявления показываются в СМИ, новостных агрегаторах, сервисах, видеохостингах и сайтах-партнерах
Google Ads
Google Ads позволяет создавать рекламные объявления и показывать их на всех площадках, входящих в инвентарь трафика компании: Google-поиске, СМИ, новостных агрегаторах, сервисах, видеохостингах (в том числе YouTube)
Объем аудиторииБолее 30% от мирового рынка
Модель оптимизацииCPM, CPC, CPA,CPI,CPL
Формат рекламыКонтекстная реклама — текстовые/текстово-графические/баннерные объявления размещаются в поисковой выдаче Google в ответ на запрос пользователя
Медийная реклама — статические/динамические баннеры/видео объявления показываются в СМИ, новостных агрегаторах, сервисах, видеохостингах и сайтах-партнерах
VK Реклама
VK Реклама позволяет создавать рекламные объявления и показывать их на многомиллионную аудиторию крупнейшей социальной сети России
Объем аудиторииБолее 100 млн пользователей из РФ и СНГ ежедневно
Модель оптимизацииCPM, CPC
Формат рекламыТаргетированная реклама — объявления размещаются согласно настройкам поиска целевой аудитории и заданным параметрам (характеристикам и интересам) людей, потенциально заинтересованных вашим предложением
Медийная реклама — статические/динамические баннеры/видео объявления показываются на выбранных плейсментах социальной сети.
Реклама сайта — трафик ведется напрямую на сайт (вне страниц Вконтакте), минуя сообщество
Реклама игр, мобильных приложений — объявления для продвижения мобильных приложений с автоматической подгрузкой прямых ссылок на приложения в магазинах AppStore и Google Play
TikTok Ads
TikTok Ads позволяет создавать рекламные объявления и показывать их на мировую аудиторию международной социальной сети
Объем аудиторииОколо 10% от мирового рынка
Модель оптимизацииCPM, CPC, oCPM, CPV
Формат рекламыВидео и аудио объявления, подходящие для таргетированной и медийной рекламы
myTarget
myTarget позволяет создавать рекламные объявления и показывать их на всех площадках, входящих в инвентарь трафика компании: ВКонтакте, Одноклассниках и на других проектах бывшей Mail.ru Group
Объем аудиторииОхват платформы составляет 96% пользователей рунета
Модель оптимизацииCPM, CPC, CPA,CPL
Формат рекламыТаргетированная реклама — объявления размещаются согласно настройкам поиска целевой аудитории и заданным параметрам (характеристикам и интересам) людей, потенциально заинтересованных вашим предложением
Медийная реклама — статические/динамические баннеры/видео объявления показываются на выбранных плейсментах
Контекстный тергетинг — объявления размещаются на основе поисковых запросов пользователей на ресурсах компании VK и переходов по категориям и карточкам товаров и услуг
Аудиореклама — аудио-объявления с широким охватом и гибкими настройками таргетинга
VK Маркет-Платформа
Маркет-платформа — это рекламная биржа ВК. С помощью данного сервиса рекламодатели могут размещать материалы в сообществах соцсети ВКонтакте, а руководители сообществ зарабатывают на размещении рекламных объявлений.
Объем аудиторииВсе сообщества социальной сети Вконтакте
Модель оптимизацииCPM, CPC
Формат рекламыПубликация от лица сообщества — объявление, содержащее текст/ссылки и вложения (статические/динамические изображения/видео)
Репост записи (существующего поста из вашего сообщества) — объявление, к которому помимо информации в репосте вы можете добавить дополнительную информацию
Telegram Ads
Telegram Ads позволяет создавать рекламные объявления и показывать их в публичных Telegram-каналах в одном из крупнейших и быстрорастущих мессенджерах в мире
Объем аудиторииДо 700 млн пользователей ежемесячно
Модель оптимизацииCPM
Формат рекламыТаргетированная реклама в ленте выбранных каналов
Directadvert
Directadvert входит в ТОП-3 тизерных сетей Рунета. Охват — 350 млн пользователей в месяц. Объявления показываются на многочисленных сайтах партнеров сети, в том числе на топовых информационных площадках.
Яндекс Бизнес
Яндекс Бизнес — сервис, который помогает компании появиться на Картах, в Поиске и других сервисах Яндекса, а также запустить рекламу в интернете на более чем 50 000 сайтов партнеров Рекламной сети Яндекса.
Traffic Junky
Traffic Junky - это онлайн-маркетинговая платформа, которая отвечает за рекламу на самых высокопосещаемых адалт сайтах в мире. Рекламный кабинет TrafficJunky позволяет размещать рекламные материалы на сайтах для взрослой аудитории: Pornhub, PH RON, YouPorn, RedTube, Tube8 и т.д.
Taboola
Taboola – это платформа нативной рекламы, которая ежедневно охватывает 500 миллионов пользователей и генерирует более 1 триллиона показов в месяц.
Yahoo
Verizon Media - это рекламная платформа Нативной Рекламы на таких площадках, как Yahoo, AOL, Huffingtonpost и многих других с охватом 1 миллиард пользователей в месяц.
Яндекс Дзен
Дзен — это платформа для создателей контента и сервис персональных рекомендаций, одна из крупнейших платформ Рунета. Умная лента Дзена анализирует статьи и видео, который пользователь смотрит, и на их основе рекомендует контент, который может ему понравиться.
Appnext
Appnext — платформа для рекомендации приложений на мобильных устройствах, которая предлагает контекстные и персонализированные рекомендации на основе алгоритмов, распознающих поведение пользователей. Платформа обеспечивает различные места для размещения OEM-трафика и позволяет отслеживать результаты кампании в режиме реального времени.
OEM-трафик — это тип трафика, который генерируется на мобильных устройствах внутри оболочки мобильных телефонов. Этот тип трафика используется в рекламных кампаниях, которые размещаются внутри мобильных устройств, таких как сервисные приложения или приложения от производителей устройств (OEM).
OEM-трафик — это тип трафика, который генерируется на мобильных устройствах внутри оболочки мобильных телефонов. Этот тип трафика используется в рекламных кампаниях, которые размещаются внутри мобильных устройств, таких как сервисные приложения или приложения от производителей устройств (OEM).
Объем аудиторииБолее 500 миллионов пользователей Android смартфонов в мире
Более 25 миллионов пользователей Android смартфонов в РФ
Модель оптимизацииCPI, CPC
Формат рекламыFirst expirience (первый опыт) — динамические предустановки на смартфон, активация смартфона после покупки.
Ongoing expirience (в процессе использования) — при взаимодействии пользователя со смартфоном.
98% показов рекламы приходится на иконку приложения.
В среднем 20 касаний пользователя ежедневно через различные элементы интерфейса операционной системы смартфона.
Большинством пользователей этот формат рекламы воспринимается как нативная.
Avito
Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Каждую секунду на Авито совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений.
Объем аудиторииболее 62 млн человек.
Модель оптимизацииCPC, CPM, CPA
Формат рекламыРазмещение объявлений с последующим продвижением на площадке
Медийная реклама