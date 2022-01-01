Доступные форматы рекламы

Доступно несколько способов продвижения:

Вы можете бесплатно добавить информацию о компании в Яндекс Бизнес (вид деятельности, какие услуги и товары предлагаете, добавить фотографии) и эта информация появится в карточке организации на Картах, в Навигаторе и Поиске, так вы сможете получать новых клиентов. Для компании с адресом можно подключить приоритетное размещение карточки в геосервисах (Карты и Навигатор). У вашей организации появится зеленая метка (либо метка с логотипом, если это брендированное приоритетное размещение), при этом организация будет показываться на верхних строчках результатов поиска. Если хотите привлекать больше клиентов, можете подключить Рекламную подписку — простой инструмент для автоматического запуска рекламы в интернете. Этот вариант подойдет для рекламы своего сайта, соцсети или конкретных товаров, если у вас интернет-магазин. Если сайта нет — можно взять готовый от Яндекс Бизнеса. Он создается автоматически из информации в вашем профиле и хорошо выглядит с разных устройств.

Реклама, будет показываться:

в поиске и в Рекламной сети Яндекса

на Картах и в Навигаторе

в Услугах

В Дзене

Алгоритмы создают несколько вариантов объявлений, а потом тестируют, как объявления работают на разных площадках. Бюджет будет направлен только на те площадки, где есть ваша аудитория, и на те объявления по которым чаще переходят.

Возможности таргетинга рекламы

Настройка рекламы производится системой автоматически

Возможности трекинга эффективности и статистики

При создании карточки автоматически создается счетчик Метрики, который будет собирать информацию по взаимодействию пользователей с вашей организацией. В кабинете можно найти развернутую и при этом понятную статистику — вы можете узнать сколько запросов было по вашей тематике, сколько пользователей интересовалось вашей компанией и какой источник трафика, оценить конкурентов. С помощью инструментов статистики можно выяснить из каких сервисов Яндекса пользователи переходят к карточке вашей организации; какие источники перехода — запросы на картах, метки, карточка другой организации; как пользователи взаимодействуют с карточкой — строят маршруты, просматривают телефон, время работы, фото, отзывы)

Инвентарь рекламной сети

Аудиторией Яндекс Бизнеса являются пользователи внутренних сервисов Яндекса: Карт, Навигатора, Поиска, Услуг, Дзена, а также рекламной сети Яндекса (это более чем 50 000 площадок: сайтов, мобильных приложений и приложений Smart TV). Пользователи Яндекса — это десятки миллионов людей. Среднесуточная аудитория площадок Рекламной сети — более 65 млн пользователей, из которых более 50% посетителей не пересекаются с аудиторией Яндекса.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

Рекламная подписка Яндекс Бизнес — это прежде всего простота настройки и использования. Это удобный инструмент для тех, у кого нет времени настраивать рекламные кампании и следить за стоимостью клика и ставками. Яндекс Бизнес подходит небольшим организациям, клиенты которых обычно ищут услуги во время движения: автосалонам, ремонту техники, кафе и т. д. А также предпринимателям, которые хотели бы запустить рекламу в Яндексе без привлечения сторонних специалистов.

Мы не рекомендуем использование Рекламной подписки Яндекс Бизнеса, если вы уже рекламируетесь в Директе: вы будете конкурировать сами с собой на поиске и в Рекламной сети Яндекса.

Модель аукциона/оплаты

В Яндекс Бизнесе реализована модель оплаты по периодам — на 90, 180 и 360 дней. Стоимость размещения определяется автоматически с использованием технологий машинного интеллекта в соответствии с данными статистики Яндекса. Стоимость зависит от нескольких параметров: географии, рубрики, периода, на который вы заказываете размещение, количества потенциальных целевых клиентов организации или филиала, прогнозируемого Яндексом. Точную стоимость размещения организации или сети вы можете узнать при создании рекламной кампании.

Минимальная сумма пополнения

1200 рублей

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad

Бонусы от 10% до 15%

На пополнение рекламных кабинетов Яндекс.Бизнес действует бонус 12 %. Зачисление происходит за вычетом НДС. К примеру, при платеже в 100 тыс. сумма зачисления составит 93 333 ₽.