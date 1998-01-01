Microsoft Ads (Bing ads)

Microsoft Ads (Bing ads) — это рекламная платформа от Microsoft, которая позволяет компаниям размещать свои объявления на поисковой системе Bing, а также на других сервисах Microsoft, таких как MSN и Yahoo. Bing Ads предлагает гибкие опции для настройки и оптимизации рекламных кампаний, чтобы достичь целевой аудитории с максимальной эффективностью. Интеграция с популярными социальными сетями и мобильными платформами позволяет расширить охват аудитории, что повышает видимость рекламы и увеличивает шансы на успешное взаимодействие с потенциальными клиентами. Microsoft Ads поддерживает множество языков и валют, что позволяет компаниям нацеливать свои рекламные кампании на конкретные рынки и культуры. Это особенно полезно для международных бизнесов, стремящихся расширить свое присутствие в разных регионах мира.