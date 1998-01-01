Microsoft Ads (Bing ads)

Microsoft Ads (Bing ads) — это рекламная платформа от Microsoft, которая позволяет компаниям размещать свои объявления на поисковой системе Bing, а также на других сервисах Microsoft, таких как MSN и Yahoo. Bing Ads предлагает гибкие опции для настройки и оптимизации рекламных кампаний, чтобы достичь целевой аудитории с максимальной эффективностью. Интеграция с популярными социальными сетями и мобильными платформами позволяет расширить охват аудитории, что повышает видимость рекламы и увеличивает шансы на успешное взаимодействие с потенциальными клиентами. Microsoft Ads поддерживает множество языков и валют, что позволяет компаниям нацеливать свои рекламные кампании на конкретные рынки и культуры. Это особенно полезно для международных бизнесов, стремящихся расширить свое присутствие в разных регионах мира.
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Microsoft Ads (Bing ads)

Доступные форматы рекламы

Banner ads — текстовая или графическая реклама, которая отображается над контентом или рядом с ним. Expandable ads — реклама, которая может быть увеличена сверх своих первоначальных размеров, часто с помощью взаимодействия пользователя, например, прокрутки страницы вниз или наведения мыши на рекламу. Pop ads — реклама, которая отображается во вторичном окне браузера. Всплывающая реклама отображается перед начальным окном браузера, а всплывающая реклама отображается за ним. Video ads — видеореклама может воспроизводиться до, во время или после основного видеоконтента. Примеры этого типа рекламы можно увидеть на YouTube и Hulu. Mobile ads — мобильная реклама может быть рекламой внутри мобильного приложения или веб-рекламой, которая оптимизирована для отображения на мобильных устройствах.

Возможности таргетинга рекламы

  • Базовый таргетинг: локация, демография, тип устройства (ПК, смартфон, планшет)
  • Ремаркетинг
  • Социальные профили Linkedin
  • Прогнозный таргетинг: используется комбинация вашего рекламного контента, целевых страниц и сигналов анализа аудитории для охвата потенциальных клиентов

Возможности трекинга эффективности и статистики

  1. Отслеживание конверсий: отслеживает действия, предпринимаемые пользователями после нажатия на ваше объявление, такие как покупки, регистрации или другие ценные взаимодействия.
    Отслеживаемые показатели: конверсии, коэффициент конверсии, стоимость за конверсию, доход за конверсию.
  2. Тег UET (Universal Event Tracking): отслеживает широкий спектр действий пользователей на вашем сайте, а не только конверсии. Этот тег необходим для настройки отслеживания конверсий, списков ремаркетинга и отслеживания других пользовательских событий.
  3. Аналитика кампаний: предоставляет подробную информацию о том, как ваши кампании работают по различным показателям(клики, показы, CTR, CPC и т. д.)
  4. Модели атрибуции: позволяет видеть, как различные точки соприкосновения влияют на конверсию. Последний клик, первый клик, линейная и т. д. — эти модели помогают понять влияние различных взаимодействий с вашими объявлениями на протяжении всего пути клиента.
  5. Таргетинг аудитории и аналитика: отслеживает эффективность объявлений в разных сегментах аудитории. С помощью UET вы можете создавать и отслеживать пользовательские аудитории (например, людей, которые посетили определенную страницу или совершили определенное действие).
  6. Тестирование A/B: позволяет тестировать разные версии объявлений, целевых страниц или стратегий назначения ставок, чтобы определить, какие из них работают лучше.
  7. Аудитории рынка и пользовательские аудитории: отслеживает эффективность таргетинга пользователей, которые активно исследуют или покупают в вашей отрасли.
  8. Microsoft Advertising Intelligence (MAI): инструмент исследования ключевых слов, который помогает отслеживать и оптимизировать эффективность ключевых слов.
  9. Отчеты об эффективности: предоставляет настраиваемые отчеты по различным аспектам ваших кампаний.
  10. Отслеживание офлайн-конверсий: отслеживает конверсии, которые происходят офлайн, например покупки в магазине или телефонные звонки, и связывает их с вашими онлайн-объявлениями.

Инвентарь рекламной сети

  1. Поисковый инвентарь
    — Поиск Bing: реклама отображается на страницах результатов поиска Bing (SERP). Bing является второй по величине поисковой системой в мире и ежедневно обслуживает миллионы запросов.
    — Поиск Yahoo: реклама отображается в поисковой системе Yahoo в рамках партнерства с Microsoft.
    — Поиск AOL: реклама отображается в результатах поиска AOL.
  2. Инвентарь Audience Network
    — Microsoft Audience Network (MSAN): сеть включает нативную рекламу, которая отображается на таких премиум-сайтах, как MSN, Microsoft Outlook, Microsoft Edge и других.
    — Таргетинг на аудиторию LinkedIn: Microsoft Advertising позволяет таргетироваться на аудиторию LinkedIn (например, должности, отрасли) в Microsoft Audience Network.
  3. Инвентарь отображения
    — MSN и принадлежащие Microsoft ресурсы: реклама отображается на сайтах с большим количеством контента, предоставляя доступ пользователям, которые взаимодействуют с новостями, спортом, образом жизни и развлекательным контентом.
    — Сайты партнеров: благодаря партнерству, рекламные объявления могут отображаться в сети сторонних веб-сайтов, расширяя охват за пределы собственных ресурсов Microsoft.
  4. Ассортимент покупок
    — Рекламные объявления Bing Shopping: рекламные объявления о товарах появляются в результатах поиска Bing. Эти объявления содержат изображения товаров, цены, информацию о продавце и связаны с фидом товаров рекламодателя.
    — Кампании покупок Microsoft: Подобно кампаниям покупок Google, эти объявления показываются в Bing и в Microsoft Audience Network, ориентируясь на пользователей, которые активно ищут возможность купить товары.
  5. Видеоинвентарь
    — Видеореклама Microsoft Audience Network: видеореклама показывается на MSN, Outlook.com и других партнерских сайтах в Microsoft Audience Network. Это позволяет рекламодателям привлекать пользователей с помощью видеоконтента за пределами YouTube или платформ социальных сетей.
  6. Нативная реклама
    — Реклама в ленте: реклама появляется в ленте контента на MSN и Outlook.com. Эти объявления разработаны так, чтобы сочетаться с редакционным контентом.
    — Реклама в статьях: реклама появляется внутри или рядом с редакционными статьями на сайтах-партнерах, предлагая возможности контекстной рекламы.
  7. Реклама установки приложений
    — Реклама установки приложений: реклама специально разработана для стимулирования загрузок приложений и может отображаться в результатах поиска Microsoft Audience Network и Bing.
  8. Реклама местного ассортимента
    — Реклама местного ассортимента: реклама рекламирует продукты, доступные в близлежащих физических магазинах, и показывается пользователям, которые ищут определенные товары в Bing. Она объединяет онлайн- и офлайн-инвентарь, помогая привлекать посетителей в магазины.
  9. Адаптивная поисковая реклама
    — Адаптивная поисковая реклама: динамически генерируемая реклама автоматически корректирует свой формат и сообщения для лучшего соответствия поисковым запросам пользователей, повышая релевантность и производительность.
  10. Динамическая поисковая реклама
    — Динамическая поисковая реклама: реклама автоматически генерируется на основе содержимого вашего веб-сайта, сопоставляя запросы пользователей с наиболее релевантными страницами вашего сайта.
  11. Индивидуально настроенные аудитории и ремаркетинг
    — Индивидуально настроенные аудитории: вы можете настроить таргетинг на индивидуальную аудиторию на основе своих данных, охватывая пользователей, которые ранее взаимодействовали с вашим бизнесом в поисковых и контекстно-медийных сетях Microsoft.

Кому подходит трафик этой рекламной площадки

Владельцам приложений и интернет-ресурсов в вертикалях: Игры, E-commerce, Утилиты, Сервисы (Доставка, Трэвел и тд).

Модель аукциона/оплаты

CPC

Минимальная сумма пополнения

150$ (включая комиссию платформы ~7%)

Валюта биллинга

Американский доллар.
Однако, оплата пополнения кабинета возможна Российскими рублями в рамках вашего платежного профиля.
При оплате в Российских рублях для конвертации используется курс ЦБ РФ на дату пополнения.

Способы оплаты

  • Расчетный счет на ИП/УСН
  • Расчетный счет на ОСНО
  • Банковская карта РФ/зарубежная
  • Корпоративная банковская карта РФ
  • Capitalist
  • USDT
  • Международный счет
  • С баланса интегрированных Affilate сетей

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