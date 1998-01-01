Microsoft Ads (Bing ads)
Доступные форматы рекламы
Banner ads — текстовая или графическая реклама, которая отображается над контентом или рядом с ним. Expandable ads — реклама, которая может быть увеличена сверх своих первоначальных размеров, часто с помощью взаимодействия пользователя, например, прокрутки страницы вниз или наведения мыши на рекламу. Pop ads — реклама, которая отображается во вторичном окне браузера. Всплывающая реклама отображается перед начальным окном браузера, а всплывающая реклама отображается за ним. Video ads — видеореклама может воспроизводиться до, во время или после основного видеоконтента. Примеры этого типа рекламы можно увидеть на YouTube и Hulu. Mobile ads — мобильная реклама может быть рекламой внутри мобильного приложения или веб-рекламой, которая оптимизирована для отображения на мобильных устройствах.
Возможности таргетинга рекламы
- Базовый таргетинг: локация, демография, тип устройства (ПК, смартфон, планшет)
- Ремаркетинг
- Социальные профили Linkedin
- Прогнозный таргетинг: используется комбинация вашего рекламного контента, целевых страниц и сигналов анализа аудитории для охвата потенциальных клиентов
Возможности трекинга эффективности и статистики
- Отслеживание конверсий: отслеживает действия, предпринимаемые пользователями после нажатия на ваше объявление, такие как покупки, регистрации или другие ценные взаимодействия.
Отслеживаемые показатели: конверсии, коэффициент конверсии, стоимость за конверсию, доход за конверсию.
- Тег UET (Universal Event Tracking): отслеживает широкий спектр действий пользователей на вашем сайте, а не только конверсии. Этот тег необходим для настройки отслеживания конверсий, списков ремаркетинга и отслеживания других пользовательских событий.
- Аналитика кампаний: предоставляет подробную информацию о том, как ваши кампании работают по различным показателям(клики, показы, CTR, CPC и т. д.)
- Модели атрибуции: позволяет видеть, как различные точки соприкосновения влияют на конверсию. Последний клик, первый клик, линейная и т. д. — эти модели помогают понять влияние различных взаимодействий с вашими объявлениями на протяжении всего пути клиента.
- Таргетинг аудитории и аналитика: отслеживает эффективность объявлений в разных сегментах аудитории. С помощью UET вы можете создавать и отслеживать пользовательские аудитории (например, людей, которые посетили определенную страницу или совершили определенное действие).
- Тестирование A/B: позволяет тестировать разные версии объявлений, целевых страниц или стратегий назначения ставок, чтобы определить, какие из них работают лучше.
- Аудитории рынка и пользовательские аудитории: отслеживает эффективность таргетинга пользователей, которые активно исследуют или покупают в вашей отрасли.
- Microsoft Advertising Intelligence (MAI): инструмент исследования ключевых слов, который помогает отслеживать и оптимизировать эффективность ключевых слов.
- Отчеты об эффективности: предоставляет настраиваемые отчеты по различным аспектам ваших кампаний.
- Отслеживание офлайн-конверсий: отслеживает конверсии, которые происходят офлайн, например покупки в магазине или телефонные звонки, и связывает их с вашими онлайн-объявлениями.
Инвентарь рекламной сети
- Поисковый инвентарь
— Поиск Bing: реклама отображается на страницах результатов поиска Bing (SERP). Bing является второй по величине поисковой системой в мире и ежедневно обслуживает миллионы запросов.
— Поиск Yahoo: реклама отображается в поисковой системе Yahoo в рамках партнерства с Microsoft.
— Поиск AOL: реклама отображается в результатах поиска AOL.
- Инвентарь Audience Network
— Microsoft Audience Network (MSAN): сеть включает нативную рекламу, которая отображается на таких премиум-сайтах, как MSN, Microsoft Outlook, Microsoft Edge и других.
— Таргетинг на аудиторию LinkedIn: Microsoft Advertising позволяет таргетироваться на аудиторию LinkedIn (например, должности, отрасли) в Microsoft Audience Network.
- Инвентарь отображения
— MSN и принадлежащие Microsoft ресурсы: реклама отображается на сайтах с большим количеством контента, предоставляя доступ пользователям, которые взаимодействуют с новостями, спортом, образом жизни и развлекательным контентом.
— Сайты партнеров: благодаря партнерству, рекламные объявления могут отображаться в сети сторонних веб-сайтов, расширяя охват за пределы собственных ресурсов Microsoft.
- Ассортимент покупок
— Рекламные объявления Bing Shopping: рекламные объявления о товарах появляются в результатах поиска Bing. Эти объявления содержат изображения товаров, цены, информацию о продавце и связаны с фидом товаров рекламодателя.
— Кампании покупок Microsoft: Подобно кампаниям покупок Google, эти объявления показываются в Bing и в Microsoft Audience Network, ориентируясь на пользователей, которые активно ищут возможность купить товары.
- Видеоинвентарь
— Видеореклама Microsoft Audience Network: видеореклама показывается на MSN, Outlook.com и других партнерских сайтах в Microsoft Audience Network. Это позволяет рекламодателям привлекать пользователей с помощью видеоконтента за пределами YouTube или платформ социальных сетей.
- Нативная реклама
— Реклама в ленте: реклама появляется в ленте контента на MSN и Outlook.com. Эти объявления разработаны так, чтобы сочетаться с редакционным контентом.
— Реклама в статьях: реклама появляется внутри или рядом с редакционными статьями на сайтах-партнерах, предлагая возможности контекстной рекламы.
- Реклама установки приложений
— Реклама установки приложений: реклама специально разработана для стимулирования загрузок приложений и может отображаться в результатах поиска Microsoft Audience Network и Bing.
- Реклама местного ассортимента
— Реклама местного ассортимента: реклама рекламирует продукты, доступные в близлежащих физических магазинах, и показывается пользователям, которые ищут определенные товары в Bing. Она объединяет онлайн- и офлайн-инвентарь, помогая привлекать посетителей в магазины.
- Адаптивная поисковая реклама
— Адаптивная поисковая реклама: динамически генерируемая реклама автоматически корректирует свой формат и сообщения для лучшего соответствия поисковым запросам пользователей, повышая релевантность и производительность.
- Динамическая поисковая реклама
— Динамическая поисковая реклама: реклама автоматически генерируется на основе содержимого вашего веб-сайта, сопоставляя запросы пользователей с наиболее релевантными страницами вашего сайта.
- Индивидуально настроенные аудитории и ремаркетинг
— Индивидуально настроенные аудитории: вы можете настроить таргетинг на индивидуальную аудиторию на основе своих данных, охватывая пользователей, которые ранее взаимодействовали с вашим бизнесом в поисковых и контекстно-медийных сетях Microsoft.
Кому подходит трафик этой рекламной площадки
Владельцам приложений и интернет-ресурсов в вертикалях: Игры, E-commerce, Утилиты, Сервисы (Доставка, Трэвел и тд).
Модель аукциона/оплаты
CPC
Минимальная сумма пополнения
150$ (включая комиссию платформы ~7%)
Валюта биллинга
Американский доллар.
Однако, оплата пополнения кабинета возможна Российскими рублями в рамках вашего платежного профиля.
При оплате в Российских рублях для конвертации используется курс ЦБ РФ на дату пополнения.
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей