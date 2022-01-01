Инструменты

Аналитика спроса.

Помогает прогнозировать спрос, учитывать сезонность и изучать частные метрики, в том числе конверсию и количество запросов.

Здесь есть две функции: «Спрос в категориях» и «Поисковые запросы». Первая метрика показывает, сколько всего на платформе продавцов в определенной нише, и востребованы ли их товары. Можно отследить, как меняется спрос в зависимости от времени года, праздников или событий в мире. Раздел «Поисковые запросы» показывает статистику по конкретным формулировкам. Например, можно выяснить, что фразу кожаный кошелек пользователи вводили в декабре в 8 раз чаще, чем в предыдущем месяце.

Автозагрузка экономит время: объявления публикуются и обновляются по заданному расписанию. Для этого нужен только XML-, CSV- или Excel-файл. При помощи автозагрузки можно автоматизировать процесс размещения, редактирования, продвижения и снятия с публикации. То есть каждое объявление будет появляться на платформе в указанное время.

Автостратегия — это профессиональный инструмент для автоматического продвижения объявлений. С ней вы потратите бюджет с максимальной пользой и освободитесь от рутинной работы. Достаточно создать кампанию: выбрать объявления и указать срок — Авито подскажет оптимальный бюджет на продвижение. Услуги будут применяться автоматически. В любой момент вы сможете узнать, сколько просмотров, контактов и добавлений в избранное они принесли.

Настройка интеграций с привычными сервисами, например с мессенджерами. Если пользователь задает вопрос во внутреннем мессенджере, сообщение сразу же появляется в вашей CRM. Это помогает не упустить даже самых торопливых клиентов.

Коллтрекинг от Авито собирает информацию о входящих вызовах и записывает разговоры. С его помощью можно проанализировать коммуникацию с клиентами и оптимизировать ее в случае необходимости.

Рассылка спецпредложений. Инструмент «догоняет» пользователей, уже добавивших товар в Избранное. Можно отправить им подарок или предложить скидку — и при возникновении интереса договориться о сделке в чате.

Возможности трекинга эффективности и статистики

Авито pro — это профессиональный кабинет, где будут собраны ваши объявления и все инструменты для работы с ними. Вы сможете следить за цифрами, выбирать стратегии продвижения и освободиться от рутинных дел.

Авито pro облегчает работу. Можно управлять сотнями и тысячами объявлений и автоматизировать однотипные действия.

Число просмотров, звонков и другие показатели будут перед глазами. Все данные очищены от ботов.

Доступ к Авито Pro появится при подключении тарифа «Базовый», «Расширенный» или «Максимальный».

Авито Pro покажет, как идут дела и какой результат приносят услуги продвижения.

Авито Pro позволяет делегировать работу сотрудникам и автоматизировать рутинные действия — ими займутся умные алгоритмы. Выберите дни и часы для запуска продвижения, в нужное время услуги подключатся сами. Включите автопубликацию, чтобы ваши объявления не пропадали из поиска ни на минуту. Они будут сразу публиковаться заново, как только закончится срок размещения.

Как работать со статистикой

На странице объявления можно посмотреть, сколько просмотров и контактов оно получило. Статистика учитывает не все просмотры, а только уникальные. Если человек увидит ваше объявление несколько раз за день, засчитаем это как один просмотр.

На основе этих данных можно посчитать, сколько нужно просмотров, чтобы получить необходимое количество контактов. Рассмотрим на примере.

Объявление получило 2 184 просмотра и 182 контакта. Продавец знает, что в среднем каждое десятое обращение превращается в сделку.

2 184 просмотра → 182 контактов → 18 сделок. Для одной сделки требуется примерно ≈ 121 просмотр (2 184 / 18).

На складе у продавца 10 товаров, которые ему нужно реализовать. Значит, ему нужно подключить продвижение, которое принесёт 1 210 (10 × 121) дополнительных просмотров.

Модель аукциона/оплаты

CPC, CPM, CPA

Минимальная сумма пополнения

600 рублей

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты