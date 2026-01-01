Единый список клиентов
Статус, баланс и приоритет каждого клиента — в одной таблице. Разверните строку — и увидите все его рекламные кабинеты.
Всё для работы с клиентами агентства — в одном окне.
Статус, баланс и приоритет каждого клиента — в одной таблице. Разверните строку — и увидите все его рекламные кабинеты.
Нажмите кнопку в строке клиента — и вы в его кабинете. Без паролей, доступов и переключения аккаунтов.
Клиент ещё не в getUNIQ? Создайте аккаунт за него или отправьте приглашение на email — он подключится сам.
Рубли, доллары и евро — по каждому клиенту и каждому его кабинету. Ничего не нужно сверять вручную.
Отмечайте, кто важнее: высокий, средний или низкий. Сортируйте список — и ключевые клиенты всегда сверху.
Четыре шага — и можно приглашать клиентов.
Создайте аккаунт getUNIQ или войдите в существующий.
Найдите раздел в меню слева.
Название агентства, email и телефон — их увидят ваши клиенты.
Кабинет подключён. Добавляйте клиентов и работайте с ними из одного окна.
Подключение бесплатное и занимает несколько минут.