amoCRM
Отправляйте сделки и контакты в amoCRM. Имя, телефон, email и все вопросы из формы — в нужную воронку, на нужный этап
- OAuth авторизация — одно нажатие
- Выбор воронки и этапа
- Ответы из формы — в примечание к сделке
Укажите рекламный кабинет VK Рекламы и лид-форму, из которой будут передаваться лиды.
amoCRM или webhook — ваша CRM, Google Sheets, Make или любой сервис.
getUNIQ сопоставит поля формы с полями получателя. Останется только проверить.
Проверьте передачу на тестовом лиде и активируйте ее. Дальше лиды передаются автоматически.
Аккаунт VK Рекламы, созданный в getUNIQ, и активная лид-форма
Два получателя на выбор — подключение за пару минут
Отправляйте сделки и контакты в amoCRM. Имя, телефон, email и все вопросы из формы — в нужную воронку, на нужный этап
Отправляйте лиды в любой внешний сервис: свою CRM, бэкенд, Make, Zapier, Google Sheets и другие системы
Четыре причины передавать лиды через getUNIQ
Лид попадает в amoCRM или ваш сервис меньше чем за минуту после отправки формы
Достаточно один раз настроить связку — дальше лиды поступают автоматически, без ручных выгрузок
Если доставка не удалась с первого раза — система повторит сама. Каждая заявка попадает в журнал со статусом
В одном кабинете можно настроить любое количество связок для разных форм, аккаунтов VK Рекламы и получателей
Все лиды в одном месте. Сразу доступны статус доставки, время и контакт
В один клик при ошибке
По контакту или имени
По связке, статусу и дате
Настройте связку один раз — дальше лиды передаются в CRM автоматически
Бесплатно для пользователей getUNIQ