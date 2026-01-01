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Что важно знать перед запуском?
Выберите интересующую акцию и проверьте критерии участия в разделе «Подробнее». Затем создайте тикет в личном кабинете или напишите своему менеджеру. Укажите название акции — мы проверим возможность участия и подскажем следующие шаги.
Откройте условия в разделе «Подробнее» и сверьте бюджет, формат и ограничения со своей кампанией. Если критерии неочевидны, создайте тикет в личном кабинете или напишите менеджеру — мы проверим участие по вашему кабинету.
Это зависит от условий конкретной акции. Бонусы не суммируются автоматически. Напишите название акций менеджеру или в тикете — подскажем, какие предложения можно применить вместе.
Зависит от акции: срок и место начисления указаны в её условиях.