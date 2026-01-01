Каталог блогеров
Каналы и блогеры с фильтрами по тематике, охватам, вовлечённости, цене и географии. У каждой площадки видны охваты, стоимость просмотра и ER
Telegram-каналы от 10 000 подписчиков проверяются по реестру Роскомнадзора
Бонус на баланс WOWBlogger
+10%
Начисляется один раз. Потратить бонус нужно в течение месяца
Подключается в разделе «Рекламные сети», бесплатно
В течение 3 дней после письма с акцией — при регистрации или при пополнении
Бонус считается от суммы этого пополнения
В кабинете getUNIQ: «Рекламные сети» → WOWBlogger → создать аккаунт
После подключения придёт письмо или сообщение с промокодом WOW10
При регистрации или на этапе пополнения в личном кабинете — в течение 3 дней после письма
Первое пополнение баланса WOWBlogger — картой, по СБП или по счёту
Бонус зачислится на баланс WOWBlogger и будет действовать 1 месяц
Каналы и блогеры с фильтрами по тематике, охватам, вовлечённости, цене и географии. У каждой площадки видны охваты, стоимость просмотра и ER
Telegram-каналы от 10 000 подписчиков проверяются по реестру Роскомнадзора
Telegram, ВКонтакте, Дзен, YouTube и другие площадки. Посев — блогер публикует ваш готовый текст; интеграция — нативная подача в его формате
Публикацию можно запланировать на удобное время или ближайший свободный слот
Выбираете площадки в каталоге, загружаете текст и креатив, оплачиваете с баланса. Деньги холдируются до выхода публикации, первые размещения — в течение 24 часов
После выхода рекламы блогеры присылают статистику в кабинет
Идентификатор erid и данные рекламодателя добавляются в публикацию сами. Вам остаётся указать категорию товара и описание объекта рекламы
Бонус по промокоду тратится на эти же размещения
55 000+
Блогеров и каналов в каталоге
24 часа
До первых публикаций после запуска
+10%
К первому пополнению по промокоду WOW10
Кешбэк — на наружную рекламу. Остальное — на всю вашу рекламу
Директ, VK Реклама, Telegram Ads и ещё 20+ рекламных сетей: один баланс, одна статистика, одни закрывающие документы
Поможем собрать ролик по требованиям Директа и запустить первую кампанию.
До 3 000 000 ₽ на рекламу: запускайте сейчас, платите потом. Заявку рассмотрим в течение 24 часов
Карта, СБП или оплата по счёту для юрлиц и ИП. Закрывающие документы для учёта НДС — через ЭДО, курьером или почтой
Процент с расходов в рекламных аккаунтах клиентов, которыми вы управляете через getUNIQ
За каждого пользователя, который зарегистрировался в getUNIQ по вашей рекомендации
Как получать выплаты. Физлица и самозанятые принимают договор-оферту в один клик: бонусы на депозит getUNIQ, электронный кошелёк или карта РФ. Юрлица и ИП запрашивают договор у поддержки или личного менеджера: расчётный счёт в РФ или счёт иностранного юрлица
Подключите WOWBlogger в кабинете getUNIQ, активируйте промокод из письма и пополните баланс от 30 000 ₽