Что такое WOWBlogger Биржа рекламы у блогеров: каталог площадок, запуск из кабинета и автоматическая маркировка — без переписок с каждым автором

Каталог блогеров 55 000+ площадок Каналы и блогеры с фильтрами по тематике, охватам, вовлечённости, цене и географии. У каждой площадки видны охваты, стоимость просмотра и ER Telegram-каналы от 10 000 подписчиков проверяются по реестру Роскомнадзора Площадки и форматы Посевы и интеграции Telegram, ВКонтакте, Дзен, YouTube и другие площадки. Посев — блогер публикует ваш готовый текст; интеграция — нативная подача в его формате Публикацию можно запланировать на удобное время или ближайший свободный слот Запуск за часы Без переговоров Выбираете площадки в каталоге, загружаете текст и креатив, оплачиваете с баланса. Деньги холдируются до выхода публикации, первые размещения — в течение 24 часов После выхода рекламы блогеры присылают статистику в кабинет Маркировка автоматически По закону о рекламе Идентификатор erid и данные рекламодателя добавляются в публикацию сами. Вам остаётся указать категорию товара и описание объекта рекламы Бонус по промокоду тратится на эти же размещения

55 000+ Блогеров и каналов в каталоге 24 часа До первых публикаций после запуска +10% К первому пополнению по промокоду WOW10

Описание биржи — по публичным материалам WOWBlogger и партнёров; актуальный каталог и площадки — в кабинете