Продвижение объявлений
Платные услуги поднимают объявление в выдаче Авито и выделяют его среди похожих — больше просмотров, звонков и сообщений. Оплачиваются с кошелька деньгами или бонусами
1 бонус = 1 ₽. Бонусы тратятся только на продвижение
Бонусы Авито на кошелёк
+100%
Бонусы действуют 14 дней — тратьте их на продвижение объявлений
Кабинет подключён через getUNIQ. Трат на продвижение в нём раньше не было. Расходы считаются с первого дня
Красота, здоровье · обучение · транспорт и перевозки · деловые и хозяйственно-бытовые услуги · ремонт и строительство
От 50 000 до 200 000 ₽ — порог и бонус по месяцам в таблице ниже
|Категория услуг
|Траты за 2 недели
|Бонус · 1-й месяц
|2-й месяц
|3-й месяц
Красота, здоровье
|от 50 000 ₽
от 50 000 ₽
от 50 000 ₽
от 50 000 ₽
Обучение
|от 200 000 ₽
от 200 000 ₽
от 200 000 ₽
от 200 000 ₽
Транспорт и перевозки
|от 200 000 ₽
от 200 000 ₽
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Деловые и хозяйственно-бытовые услуги
|от 200 000 ₽
от 200 000 ₽
от 200 000 ₽
от 200 000 ₽
Ремонт и строительство
|от 70 000 ₽
от 70 000 ₽
от 70 000 ₽
от 21 000 ₽30% от трат
Приветственный бонус
До 20 000 ₽
бонусами на кошелёк Авито
Для всех новых клиентов в сфере услуг, даже если вашей категории нет в таблице. Суммируется с бонусом категории
Зарегистрируйтесь или войдите в кабинет getUNIQ и подключите Avito Promo в разделе «Рекламные сети» — понадобится номер вашего профиля на Авито. Бонусы получают только новые клиенты Avito Promo
Пополните кошелёк и продвигайте объявления. Траты считаются с первого дня: за 14 календарных дней нужно потратить от порога вашей категории
Через 14 дней мы передадим ваш seller ID менеджеру Авито — бонусы придут на кошелёк и будут действовать 14 дней. В следующем месяце — снова
Платные услуги поднимают объявление в выдаче Авито и выделяют его среди похожих — больше просмотров, звонков и сообщений. Оплачиваются с кошелька деньгами или бонусами
1 бонус = 1 ₽. Бонусы тратятся только на продвижение
Тариф покупается на 30 дней и оплачивается с кошелька. «Расширенный» добавляет автопродвижение, информацию о компании и бонусы на продвижение; «Максимальный» — ещё витрину, фирменный баннер и логотип в выдаче
Для приветственного бонуса до 20 000 ₽ нужен «Расширенный» или «Максимальный»
С кошелька оплачиваются тариф и продвижение. Пополняется реальными рублями; бонусы Авито зачисляются туда же и используются вместе с деньгами
Бонусы по акции действуют 14 дней после зачисления
Мы подключаем ваш профиль Авито по его номеру в агентский кабинет Avito Promo: оплата с единого баланса getUNIQ, статистика и закрывающие документы — вместе с остальной рекламой
Для юрлиц, ИП и самозанятых
Кешбэк — на наружную рекламу. Остальное — на всю вашу рекламу
Директ, VK Реклама, Telegram Ads и ещё 20+ рекламных сетей: один баланс, одна статистика, одни закрывающие документы
Поможем собрать ролик по требованиям Директа и запустить первую кампанию.
До 3 000 000 ₽ на рекламу: запускайте сейчас, платите потом. Заявку рассмотрим в течение 24 часов
Карта, СБП или оплата по счёту для юрлиц и ИП. Закрывающие документы для учёта НДС — через ЭДО, курьером или почтой
Процент с расходов в рекламных аккаунтах клиентов, которыми вы управляете через getUNIQ
За каждого пользователя, который зарегистрировался в getUNIQ по вашей рекомендации
Как получать выплаты. Физлица и самозанятые принимают договор-оферту в один клик: бонусы на депозит getUNIQ, электронный кошелёк или карта РФ. Юрлица и ИП запрашивают договор у поддержки или личного менеджера: расчётный счёт в РФ или счёт иностранного юрлица
Подключите Avito Promo в getUNIQ, потратьте от порога своей категории за две недели — и Авито начислит столько же бонусами