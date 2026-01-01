Как работает продвижение на Авито Тариф, кошелёк, бонусы и продвижение — четыре вещи, которые нужно понимать, чтобы акция сработала на вас

Продвижение объявлений Больше просмотров и контактов Платные услуги поднимают объявление в выдаче Авито и выделяют его среди похожих — больше просмотров, звонков и сообщений. Оплачиваются с кошелька деньгами или бонусами 1 бонус = 1 ₽. Бонусы тратятся только на продвижение Тарифы для бизнеса Базовый · Расширенный · Максимальный Тариф покупается на 30 дней и оплачивается с кошелька. «Расширенный» добавляет автопродвижение, информацию о компании и бонусы на продвижение; «Максимальный» — ещё витрину, фирменный баннер и логотип в выдаче Для приветственного бонуса до 20 000 ₽ нужен «Расширенный» или «Максимальный» Кошелёк Авито Деньги и бонусы в одном месте С кошелька оплачиваются тариф и продвижение. Пополняется реальными рублями; бонусы Авито зачисляются туда же и используются вместе с деньгами Бонусы по акции действуют 14 дней после зачисления Avito Promo через getUNIQ Агентский кабинет Мы подключаем ваш профиль Авито по его номеру в агентский кабинет Avito Promo: оплата с единого баланса getUNIQ, статистика и закрывающие документы — вместе с остальной рекламой Для юрлиц, ИП и самозанятых

Описание — по публичным материалам Авито и партнёров; состав тарифов и цены — в кабинете Авито