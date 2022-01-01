Доступные форматы рекламы

ВКонтакте существует два вида таргетированной рекламы:

Рекламная запись

Рекламная запись — объявления, которые встраиваются в ленту новостей или на стену сообществ. Текстово-графический блок (ТГБ) — объявления в формате небольшой картинки и короткого текста. Этот формат доступен только в десктопной версии сайта.”

При нажатии на кнопку “Подробнее”: “Пользователи видят рекламные записи вместе с привычным контентом, на который они подписаны, и публикациями друзей. Рекламная запись может содержать картинки, видео, аудиозаписи, кнопку, опрос и другие элементы. Посетители сайта видят рекламные записи как в десктопной, так и в мобильной версиях сайта, а также в мобильных приложениях для iOS, Android и других операционных систем.



При клике на текстово-графическое объявление пользователь переходит по указанной вами ссылке на сайт либо в сообщество.

Реклама в ленте новостей

Рекламные объявления отображаются в ленте новостей ВКонтакте, рядом с другими публикациями, которые люди видят с компьютеров, планшетов и мобильных телефонов.

Карусель

Добавьте в одно рекламное объявление до десяти изображений, каждое — с собственной ссылкой.

Универсальная запись

Одно или несколько изображений, GIF-анимация или видеоролик — вы сами выбираете, в какой форме рассказать людям о ваших товарах или услугах.

Запись с кнопкой

Добавьте к рекламному объявлению кнопку с призывом к действию, чтобы увеличить количество посетителей на сайте или подписчиков в сообществе.

Запись с видео и кнопкой

Добавьте к видеообъявлению кнопку, чтобы вместе с медийным эффектом получать больше целевых действий.

Видео запускается автоматически при показе рекламы пользователю, а нажатие на кнопку открывает вашу ссылку. Для объявлений доступна статистика по глубине досмотра.

Сбор заявок

Собирайте контакты тех, кто готов стать вашим клиентом, прямо из рекламного объявления. Анкеты можно гибко настраивать, чтобы пользователи делились именно той информацией, которая вам необходима.

Реклама сайта

Добавьте заголовок, логотип, описание, большое изображение или видео, укажите ссылку и привлекайте посетителей на свой сайт прямо из ленты новостей. Объявление не требует привязки к сообществу ВКонтакте, а переход осуществляется по клику на любую его область.

Реклама личной страницы

Продвигайте свой личный бренд — просто укажите ссылку на личную страницу или запись с неё. Объявление не требует привязки к сообществу ВКонтакте, а переход осуществляется по клику на любую его область.

Реклама VK Mini Apps

Привлекайте пользователей в мини-приложение — добавьте заголовок, логотип, описание, большое изображение или видео, укажите ссылку на приложение. Объявление не требует привязки к сообществу ВКонтакте, а переход осуществляется по клику на любую его область.

Текстово-графический блок (ТГБ)

Объявления ТГБ отображаются ВКонтакте слева под основным меню в виде коротких блоков с изображением и текстом. Рекламные сообщения размещаются только в полной версии сайта и не показываются на мобильных устройствах.

Сообщество

Разместите короткое описание и изображение, чтобы привлечь новых подписчиков в сообщество ВКонтакте.

Внешний сайт

Привлекайте новых посетителей на ваш веб-сайт с помощью формата ТГБ.

Приложение или игра ВКонтакте

Кнопки "Играть" или "Запустить" привлекут новых участников в приложение или игру, размещенные ВКонтакте.

Возможности таргетинга рекламы

География

С помощью настроек географии вы можете показывать объявления людям, проживающим в определенных странах, областях, городах и даже на конкретных улицах.

Демография

Настройки демографии позволяют выделить пользователей нужного вам возраста, пола и семейного положения.

Именинники и их друзья

С помощью таргетинга День рождения вы можете показывать рекламу тем, у кого день рождения сегодня, завтра или на этой неделе.

Интересы и поведение

Выбирайте для показов рекламы пользователей, которым интересна конкретная тематика или они активно интересуются чем-то в настоящее время.

Видео: https://disk.yandex.ru/i/RpG3B7sxEiezSA

Сообщества

Показывайте рекламу подписчикам конкретных сообществ и мероприятий. Либо наоборот – исключайте их.

Ретаргетинг

Показывайте рекламу пользователям, которые уже проявили свой интерес к вашей компании — заходили к вам на сайт, что-то положили в корзину, совершили покупку или просто видели вашу рекламу.

Видео: https://disk.yandex.ru/i/Tdjn7xVOuRLtrQ

Устройства, браузеры и операционные системы

С помощью данных таргетингов вы можете показывать рекламу пользователям определенных устройств, браузеров и ОС. Пользователь попадает в целевую аудиторию, если заходил ВКонтакте несколько раз за последние 14 дней с этого устройства.

Возможности трекинга эффективности и статистики

По всем рекламным объявлениям вы можете наблюдать статистику в режиме онлайн.

Пример статистики в рекламном кабинете

Статистику размещения рекламы ВКонтакте вы можете

выгрузить в файл в разделе «Экспорт статистики»

Подробная статистика

Для рекламных записей доступна подробная Статистика записи по переходам на сайт, количеству вступлений и отписок в сообществе, а также информация по жалобам на объявление. Подробные данные можно просматривать на странице объявления.

Подробная статистика в кабинете

Инвентарь рекламной сети

Если в рекламной записи есть видео, загруженное через плеер ВКонтакте, то также появляется статистика по просмотрам видеозаписи.

Также есть возможность самому генерировать необходимые параметры для UTM ссылок. Статистика собирается с помощью сторонних систем аналитики, которые должны быть установлены на вашем сайте и правильно настроены, например, Яндекс.Метрика или Google Analytics.

Базовая информация: “В среднем в первом квартале 2022 количество российских пользователей в месяц составило 73,4 млн, а средняя ежедневная аудитория ВКонтакте в России — 47,2 млн. По данным Mediascope, каждый месяц ВКонтакте посещает 84% российской интернет-аудитории, и 52% — каждый день.” При нажатии на кнопку “Подробнее” можно указывать статистику из отчета пресс-службы VK за 1-й квартал 2022 отсюда https://vk.com/press/q1-2022-results и своевременно ее обновлять.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

VK — одна из популярнейших социальных сетей в России и других странах СНГ. Вконтакте можно найти аудиторию любых возрастов, социальных статусов, интересов и мест проживания.

Модель аукциона/оплаты

Базовая информация: "Оплата рекламы VK осуществляется посредством аукциона. Доступные модели оплаты — СPM, CPC". При нажатии на кнопку "Подробнее": "Таргетированная реклама ВКонтакте — популярный инструмент продвижения. Логично, что одновременно с вами сотни рекламодателей хотят показать свои объявления тем же людям, что и вы. Чтобы определить, какое объявление увидит пользователь, система использует принцип аукциона. Доступные модели оплаты — СPM, CPC. При создании рекламного объявления вы выбираете аудиторию и назначаете стоимость — делаете ставку, которую готовы заплатить за клик по вашему объявлению (CPC-модель оплаты) или за тысячу показов (CPM-модель оплаты). ВКонтакте работает так называемый аукцион первой цены – при победе в аукционе, вы заплатите за размещение ту цену, которую указали".

Минимальная сумма пополнения 1000 рублей

1000 рублей.

Валюта биллинга

российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad. Для оплаты в качестве юрлица возможна оплата по счету, доступные юрисдикции для оплаты: Российская Федерация, Германия, ОАЭ.

Условия пополнения

Бонус от 9% до 12,5%На пополнение рекламных кабинетов VK таргетинг действует бонус 12 %. К примеру, при платеже в 100 тыс. сумма зачисления составит 112 000 ₽.