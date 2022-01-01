Telegram Ads

Контекстная и таргетированная реклама в мессенджере. С помощью Telegram Ads можно показывать рекламу пользователям, у которых нет подписки Telegram Premium. Объявления транслируются в открытых каналах, в которых более 1000 подписчиков.
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Telegram Ads

Доступные форматы рекламы

Формат рекламного объявления — только текст.

Его размер — до 160 символов.

Единственный доступный формат объявлений — текст с кнопкой. Нажав на кнопку, пользователь переходит в канал, в бот или к посту в Telegram — в зависимости от того, какие настройки у объявления.

Объявления видны в мобильной и десктопной версии мессенджера, расположены внизу ленты постов.

Возможности таргетинга рекламы

Основные настройки:

  • Цена;
  • Общий бюджет;
  • Язык каналов;
  • Тематика каналов (на выбор доступно 42 тематики);
  • Выбор каналов для размещения в автоматическом или ручном режиме;
  • Можно добавить конкретные URL каналов в которых предпочитаете размещение (можно добавить до 50 каналов);
  • Возможность исключить тематики каналов в которых точно не планируется размещение;
  • Возможность исключить конкретные каналы из списка размещения;
  • Интересы пользователей.

Возможности трекинга эффективности и статистики

Клики по рекламному объявлению не отслеживаются. В статистике можно посмотреть только количество людей, которые подписались на канал или запустили бота.

В разделе аналитики можно отслеживать результаты.

Статистика доступна:

  • на уровне аккаунта

На уровне аккаунта в общей статистике можно посмотреть 10 показателей по каждому объявлению: текущее состояние, дату запуска, просмотры и подписки, потраченный бюджет и другие параметры. В этом разделе видны все кампании, запущенные в кабинете, — даже те, что уже неактивны. Визуализации данных и возможности скачать отчёт нет.

Также можно посмотреть график с просмотрами и количеством подписок на канал по результатам рекламы. График находится в разделе Manage budget, во вкладке Statistics. Данные в нём видны за месяц.

Эту статистику можно посмотреть с разбивкой по дням и за последние 5 минут. Отчёт можно скачать в формате CSV.

  • на уровне отдельного объявления

На уровне объявления посмотреть результаты по каждому объявлению можно в разделе Info. В разделе будут отображаться те же показатели, что и на общем графике: просмотры и подписки. Отчёт можно скачать.

Telegram Ads не показывает данные подписчиков — информацию об их интересах, местонахождении, семейном положении и так далее. Поэтому вы не сможете узнать, какая аудитория видела объявления и кто по ним перешёл.

Портрет аудитории можно запросить у владельцев каналов, в которых вы хотите разместить рекламу. Общий портрет пользователей Telegram есть на сайтах исследовательских компаний, таких как TGStat или Mediascope.

Инвентарь рекламной сети

Telegram предоставляет бесплатный и безопасный сервис обмена сообщениями для более чем 700 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру.

Помимо отправки личных сообщений и общения в частных группах, пользователи Telegram могут подписаться на общедоступные каналы «one-to-many» один ко многим.

Каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 500 миллиардов просмотров по каналам «один ко многим».

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

  • В одном аккаунте можно рекламировать только 1 компанию (все ссылки на каналы, сайты, ботов должны принадлежать одной организации).
  • Реклама из объявления может вести на внешний сайт, на канал, чат-бота или пост Telegram. Если планируете вести ссылку на свой канал, в нем должно быть не менее 5 постов).
  • Объявления будут показываться в каналах, где есть минимум 1000 подписчиков.
  • Рекламный пост располагается внизу ленты с пометкой «реклама.
  • Текст рекламного объявления может составлять не более 160 символов.
  • Объявление может состоять только из текста (нельзя использовать фото и видео). Разрешено использовать эмодзи.
  • Реклама в Telegram оплачивается по CPC модели. Минимальная цена – 1,5-2 евро за 1000 показов. Рекламодатели участвуют в автоматическом аукционе, к показу допускается объявление с более высокой ставкой.

Требования к рекламной публикации:

  • Не используйте более одного эмодзи и одного восклицательного знака в одном объявлении.
  • Не допускайте орфографических и пунктуационных ошибок, в том числе лишних пробелов.
  • Не обращайтесь к пользователям на «ты».
  • Не используйте слова написанные капслоком или латиницей (кроме названий зарегистрированных брендов).
  • Не используйте разные шрифты (ПрИмЕр).
  • Не используйте повелительное наклонение («нажмите», «напишите»).
  • Не используйте выражения выделяющие конкретные группы аудитории («только для мужчин»).
  • Ссылки на которые ведет реклама должны быть рабочими и вести на сайт, канал, чат-бот или пост соответствующего содержания.
  • Тема рекламного сообщения должна полностью соответствовать требованиям рекламы Telegram.

Запрещенные к продвижению тематики:

  • шокирующий или сексуальный контент
  • ненависть, насилие, притеснения
  • нарушение прав третьих лиц (авторские права)
  • обманчивая, вводящая в заблуждение реклама
  • Политическая реклама, выборы, религия
  • азартные игры (включая лотереи, ставки на спорт)
  • несертифицированные медицинские услуги, лекарства, добавки
  • наркотики, алкоголь, табак
  • оружие и взрывчатые вещества
  • спам-программы и вредоносное ПО
  • сомнительные товары или услуги (подделки брендов, торговля людьми, базы данных людей и тд)
  • Подробные требования к рекламе в Telegram вы найдете здесь: https://promote.telegram.org/guidelines#2-editorial-requirements

Модель аукциона/оплаты

Рекламу в Telegram Ads оплачивают по модели CPM. При настройке нужно указать ставку — это цена, которую вы готовы платить за 1000 показов. Минимальная ставка — 1,5-2 евро.

  • Оплата за рекламу происходит по модели CPM (Cost Per Mille, цена за 1000 показов), минимальный СРМ — €2.
  • Реклама работает по принципу аукциона первой цены: кто предложит самую высокую цену за 1000 показов, тот и покажет свою рекламу в конкретный момент времени.
  • Показ одному пользователю в десктопной и мобильной версии засчитывается как 2 показа.

Минимальная сумма пополнения

1500 €

Валюта биллинга

Евро

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты:
карта российского банка; баланс Admitad; Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах).

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