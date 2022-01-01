Доступные форматы рекламы

Формат рекламного объявления — только текст.

Его размер — до 160 символов.

Единственный доступный формат объявлений — текст с кнопкой. Нажав на кнопку, пользователь переходит в канал, в бот или к посту в Telegram — в зависимости от того, какие настройки у объявления.

Объявления видны в мобильной и десктопной версии мессенджера, расположены внизу ленты постов.

Возможности таргетинга рекламы

Основные настройки:

Цена;

Общий бюджет;

Язык каналов;

Тематика каналов (на выбор доступно 42 тематики);

Выбор каналов для размещения в автоматическом или ручном режиме;

Можно добавить конкретные URL каналов в которых предпочитаете размещение (можно добавить до 50 каналов);

Возможность исключить тематики каналов в которых точно не планируется размещение;

Возможность исключить конкретные каналы из списка размещения;

Интересы пользователей.

Возможности трекинга эффективности и статистики

Клики по рекламному объявлению не отслеживаются. В статистике можно посмотреть только количество людей, которые подписались на канал или запустили бота.

В разделе аналитики можно отслеживать результаты.

Статистика доступна:

на уровне аккаунта

На уровне аккаунта в общей статистике можно посмотреть 10 показателей по каждому объявлению: текущее состояние, дату запуска, просмотры и подписки, потраченный бюджет и другие параметры. В этом разделе видны все кампании, запущенные в кабинете, — даже те, что уже неактивны. Визуализации данных и возможности скачать отчёт нет.

Также можно посмотреть график с просмотрами и количеством подписок на канал по результатам рекламы. График находится в разделе Manage budget, во вкладке Statistics. Данные в нём видны за месяц.

Эту статистику можно посмотреть с разбивкой по дням и за последние 5 минут. Отчёт можно скачать в формате CSV.

на уровне отдельного объявления

На уровне объявления посмотреть результаты по каждому объявлению можно в разделе Info. В разделе будут отображаться те же показатели, что и на общем графике: просмотры и подписки. Отчёт можно скачать.

Telegram Ads не показывает данные подписчиков — информацию об их интересах, местонахождении, семейном положении и так далее. Поэтому вы не сможете узнать, какая аудитория видела объявления и кто по ним перешёл.

Портрет аудитории можно запросить у владельцев каналов, в которых вы хотите разместить рекламу. Общий портрет пользователей Telegram есть на сайтах исследовательских компаний, таких как TGStat или Mediascope.

Инвентарь рекламной сети

Telegram предоставляет бесплатный и безопасный сервис обмена сообщениями для более чем 700 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру.

Помимо отправки личных сообщений и общения в частных группах, пользователи Telegram могут подписаться на общедоступные каналы «one-to-many» один ко многим.

Каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 500 миллиардов просмотров по каналам «один ко многим».

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

В одном аккаунте можно рекламировать только 1 компанию (все ссылки на каналы, сайты, ботов должны принадлежать одной организации).

Реклама из объявления может вести на внешний сайт, на канал, чат-бота или пост Telegram. Если планируете вести ссылку на свой канал, в нем должно быть не менее 5 постов).

Объявления будут показываться в каналах, где есть минимум 1000 подписчиков.

Рекламный пост располагается внизу ленты с пометкой «реклама.

Текст рекламного объявления может составлять не более 160 символов.

Объявление может состоять только из текста (нельзя использовать фото и видео). Разрешено использовать эмодзи.

Реклама в Telegram оплачивается по CPC модели. Минимальная цена – 1,5-2 евро за 1000 показов. Рекламодатели участвуют в автоматическом аукционе, к показу допускается объявление с более высокой ставкой.

Требования к рекламной публикации:

Не используйте более одного эмодзи и одного восклицательного знака в одном объявлении.

Не допускайте орфографических и пунктуационных ошибок, в том числе лишних пробелов.

Не обращайтесь к пользователям на «ты».

Не используйте слова написанные капслоком или латиницей (кроме названий зарегистрированных брендов).

Не используйте разные шрифты (ПрИмЕр).

Не используйте повелительное наклонение («нажмите», «напишите»).

Не используйте выражения выделяющие конкретные группы аудитории («только для мужчин»).

Ссылки на которые ведет реклама должны быть рабочими и вести на сайт, канал, чат-бот или пост соответствующего содержания.

Тема рекламного сообщения должна полностью соответствовать требованиям рекламы Telegram.

Запрещенные к продвижению тематики:

шокирующий или сексуальный контент

ненависть, насилие, притеснения

нарушение прав третьих лиц (авторские права)

обманчивая, вводящая в заблуждение реклама

Политическая реклама, выборы, религия

азартные игры (включая лотереи, ставки на спорт)

несертифицированные медицинские услуги, лекарства, добавки

наркотики, алкоголь, табак

оружие и взрывчатые вещества

спам-программы и вредоносное ПО

сомнительные товары или услуги (подделки брендов, торговля людьми, базы данных людей и тд)

Подробные требования к рекламе в Telegram вы найдете здесь: https://promote.telegram.org/guidelines#2-editorial-requirements

Модель аукциона/оплаты

Рекламу в Telegram Ads оплачивают по модели CPM. При настройке нужно указать ставку — это цена, которую вы готовы платить за 1000 показов. Минимальная ставка — 1,5-2 евро.

Оплата за рекламу происходит по модели CPM (Cost Per Mille, цена за 1000 показов), минимальный СРМ — €2.

Реклама работает по принципу аукциона первой цены: кто предложит самую высокую цену за 1000 показов, тот и покажет свою рекламу в конкретный момент времени.

Показ одному пользователю в десктопной и мобильной версии засчитывается как 2 показа.

Минимальная сумма пополнения

1500 €

Валюта биллинга

Евро

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты:

карта российского банка; баланс Admitad; Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах).