Доступные форматы рекламы
Формат рекламного объявления — только текст.
Его размер — до 160 символов.
Единственный доступный формат объявлений — текст с кнопкой. Нажав на кнопку, пользователь переходит в канал, в бот или к посту в Telegram — в зависимости от того, какие настройки у объявления.
Объявления видны в мобильной и десктопной версии мессенджера, расположены внизу ленты постов.
Возможности таргетинга рекламы
Основные настройки:
- Цена;
- Общий бюджет;
- Язык каналов;
- Тематика каналов (на выбор доступно 42 тематики);
- Выбор каналов для размещения в автоматическом или ручном режиме;
- Можно добавить конкретные URL каналов в которых предпочитаете размещение (можно добавить до 50 каналов);
- Возможность исключить тематики каналов в которых точно не планируется размещение;
- Возможность исключить конкретные каналы из списка размещения;
- Интересы пользователей.
Возможности трекинга эффективности и статистики
Клики по рекламному объявлению не отслеживаются. В статистике можно посмотреть только количество людей, которые подписались на канал или запустили бота.
В разделе аналитики можно отслеживать результаты.
Статистика доступна:
- на уровне аккаунта
На уровне аккаунта в общей статистике можно посмотреть 10 показателей по каждому объявлению: текущее состояние, дату запуска, просмотры и подписки, потраченный бюджет и другие параметры. В этом разделе видны все кампании, запущенные в кабинете, — даже те, что уже неактивны. Визуализации данных и возможности скачать отчёт нет.
Также можно посмотреть график с просмотрами и количеством подписок на канал по результатам рекламы. График находится в разделе Manage budget, во вкладке Statistics. Данные в нём видны за месяц.
Эту статистику можно посмотреть с разбивкой по дням и за последние 5 минут. Отчёт можно скачать в формате CSV.
- на уровне отдельного объявления
На уровне объявления посмотреть результаты по каждому объявлению можно в разделе Info. В разделе будут отображаться те же показатели, что и на общем графике: просмотры и подписки. Отчёт можно скачать.
Telegram Ads не показывает данные подписчиков — информацию об их интересах, местонахождении, семейном положении и так далее. Поэтому вы не сможете узнать, какая аудитория видела объявления и кто по ним перешёл.
Портрет аудитории можно запросить у владельцев каналов, в которых вы хотите разместить рекламу. Общий портрет пользователей Telegram есть на сайтах исследовательских компаний, таких как TGStat или Mediascope.
Инвентарь рекламной сети
Telegram предоставляет бесплатный и безопасный сервис обмена сообщениями для более чем 700 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру.
Помимо отправки личных сообщений и общения в частных группах, пользователи Telegram могут подписаться на общедоступные каналы «one-to-many» один ко многим.
Каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 500 миллиардов просмотров по каналам «один ко многим».
Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки
- В одном аккаунте можно рекламировать только 1 компанию (все ссылки на каналы, сайты, ботов должны принадлежать одной организации).
- Реклама из объявления может вести на внешний сайт, на канал, чат-бота или пост Telegram. Если планируете вести ссылку на свой канал, в нем должно быть не менее 5 постов).
- Объявления будут показываться в каналах, где есть минимум 1000 подписчиков.
- Рекламный пост располагается внизу ленты с пометкой «реклама.
- Текст рекламного объявления может составлять не более 160 символов.
- Объявление может состоять только из текста (нельзя использовать фото и видео). Разрешено использовать эмодзи.
- Реклама в Telegram оплачивается по CPC модели. Минимальная цена – 1,5-2 евро за 1000 показов. Рекламодатели участвуют в автоматическом аукционе, к показу допускается объявление с более высокой ставкой.
Требования к рекламной публикации:
- Не используйте более одного эмодзи и одного восклицательного знака в одном объявлении.
- Не допускайте орфографических и пунктуационных ошибок, в том числе лишних пробелов.
- Не обращайтесь к пользователям на «ты».
- Не используйте слова написанные капслоком или латиницей (кроме названий зарегистрированных брендов).
- Не используйте разные шрифты (ПрИмЕр).
- Не используйте повелительное наклонение («нажмите», «напишите»).
- Не используйте выражения выделяющие конкретные группы аудитории («только для мужчин»).
- Ссылки на которые ведет реклама должны быть рабочими и вести на сайт, канал, чат-бот или пост соответствующего содержания.
- Тема рекламного сообщения должна полностью соответствовать требованиям рекламы Telegram.
Запрещенные к продвижению тематики:
- шокирующий или сексуальный контент
- ненависть, насилие, притеснения
- нарушение прав третьих лиц (авторские права)
- обманчивая, вводящая в заблуждение реклама
- Политическая реклама, выборы, религия
- азартные игры (включая лотереи, ставки на спорт)
- несертифицированные медицинские услуги, лекарства, добавки
- наркотики, алкоголь, табак
- оружие и взрывчатые вещества
- спам-программы и вредоносное ПО
- сомнительные товары или услуги (подделки брендов, торговля людьми, базы данных людей и тд)
- Подробные требования к рекламе в Telegram вы найдете здесь: https://promote.telegram.org/guidelines#2-editorial-requirements
Модель аукциона/оплаты
Рекламу в Telegram Ads оплачивают по модели CPM. При настройке нужно указать ставку — это цена, которую вы готовы платить за 1000 показов. Минимальная ставка — 1,5-2 евро.
- Оплата за рекламу происходит по модели CPM (Cost Per Mille, цена за 1000 показов), минимальный СРМ — €2.
- Реклама работает по принципу аукциона первой цены: кто предложит самую высокую цену за 1000 показов, тот и покажет свою рекламу в конкретный момент времени.
- Показ одному пользователю в десктопной и мобильной версии засчитывается как 2 показа.
Минимальная сумма пополнения
1500 €
Валюта биллинга
Евро
Способы оплаты
Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты:
карта российского банка; баланс Admitad; Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах).