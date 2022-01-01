Яндекс Директ
Видеопрезентация:
https://www.youtube.com/watch?v=KNr--88uy
Доступные форматы рекламы
В Директе можно настроить имиджевую рекламу и performance-рекламу
Форматы performance-рекламы:
Форматы имиджевой рекламы:
Медийный баннер:
Создайте креативы всех размеров в конструкторе или загрузите собственные креативы в формате HTML5, PNG, JPG.
Медийная видеореклама:
Загрузите собственный видеоролик — его можно снять на смартфон с хорошей камерой или купить подходящее видео в стоке.
Медийный баннер на Главной странице Яндекса:
Загрузите графические или HTML5-баннеры размером 1456 × 180 для показа на десктопах, размером 640 × 134 — для показа на мобильных устройствах.
Мобильные приложения
Вид рекламных объявлений в Директе, с помощью которых продвигаются только мобильные приложения.
В Директе есть возможность запуска аудиорекламы (аудиоролики проигрываются между музыкальными треками на Яндекс Радио и Яндекс Музыке).Также реализован показ социальной рекламы, которая помогает обратить внимание на важные общественные темы: например, благотворительность, здоровье или экологию. В такой рекламе можно рассказать пользователям о социальной программе или благотворительном фонде.
Возможности таргетинга рекламы
- ключевые фразы;
- география показов
- временной таргетинг
- автотаргетинг;
- ретаргетинг и подбор аудитории;
- интересы пользователя к мобильным приложениям
- краткосрочные интересы и привычки
- профиль пользователей
- условия нацеливания
- фильтры
- события в мобильном приложении
- таргетинг на основе загружаемых данных (CRM и ID мобильных устройств)
Возможности трекинга эффективности и статистики
Инструменты для изучения статистики:
- Отчеты в интерфейсе Директа
Стандартные отчеты позволяют быстро получить данные по самым востребованным наборам срезов и показателей.
- Отчеты в интерфейсе Яндекс Метрики
Собирайте информацию о действиях пользователей на вашем сайте, отслеживайте достижение целей, сравнивайте различные сегменты аудитории и источники трафика.
- Мониторинг изменений объема трафика
Отслеживайте изменения объема трафика вашего объявления. Это может произойти, например, если ваши конкуренты по поисковой фразе изменили свою ставку. Корректируйте ставку и расходуйте бюджет более эффективно.
- Параметры URL
Добавьте к ссылке в объявлении специальные параметры (динамические параметры Директа, UTM метки) и исследуйте трафик: вы сможете узнать, откуда пользователи попадают на ваш сайт (номер площадки, позицию объявления, устройство, и т.д.).
Инвентарь рекламной сети
Яндекс Директ — один из лидеров рынка интернет-рекламы в России.
В апреле 2022 года, среднесуточная аудитория рекламы Яндекс.Директа на Поиске и Рекламной сети Яндекса составила более 74 млн пользователей.
Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки
Аудиторией сервисов Яндекса и его рекламной сети можно назвать каждого второго жителя России. Обширный инструментарий Директа почти наверняка позволит вам повысить продажи и узнаваемость бизнеса.
Модель аукциона/оплаты
CPA
CPC
CPM
CPL
Минимальная сумма пополнения
1200 рублей
Валюта биллинга
Российский рубль
Способы оплаты
Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad
Бонусы
Начальный бонус на пополнение рекламных кабинетов Яндекс.Директ составляет 6 %. Зачисление происходит за вычетом НДС. К примеру, при платеже в 100 тыс. сумма зачисления составит 88 333 ₽ вместе с бонусом.