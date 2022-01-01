Доступные форматы рекламы

В Директе можно настроить имиджевую рекламу и performance-рекламу

Форматы performance-рекламы:

Форматы имиджевой рекламы:

Медийный баннер:

Создайте креативы всех размеров в конструкторе или загрузите собственные креативы в формате HTML5, PNG, JPG.

Медийная видеореклама:

Загрузите собственный видеоролик — его можно снять на смартфон с хорошей камерой или купить подходящее видео в стоке.

Медийный баннер на Главной странице Яндекса:

Загрузите графические или HTML5-баннеры размером 1456 × 180 для показа на десктопах, размером 640 × 134 — для показа на мобильных устройствах.



Мобильные приложения

Вид рекламных объявлений в Директе, с помощью которых продвигаются только мобильные приложения.



В Директе есть возможность запуска аудиорекламы (аудиоролики проигрываются между музыкальными треками на Яндекс Радио и Яндекс Музыке).Также реализован показ социальной рекламы, которая помогает обратить внимание на важные общественные темы: например, благотворительность, здоровье или экологию. В такой рекламе можно рассказать пользователям о социальной программе или благотворительном фонде.

Возможности таргетинга рекламы

ключевые фразы; география показов временной таргетинг автотаргетинг; ретаргетинг и подбор аудитории; интересы пользователя к мобильным приложениям краткосрочные интересы и привычки профиль пользователей условия нацеливания фильтры события в мобильном приложении таргетинг на основе загружаемых данных (CRM и ID мобильных устройств)

Возможности трекинга эффективности и статистики

Инструменты для изучения статистики:

Отчеты в интерфейсе Директа

Стандартные отчеты позволяют быстро получить данные по самым востребованным наборам срезов и показателей.

Отчеты в интерфейсе Яндекс Метрики

Собирайте информацию о действиях пользователей на вашем сайте, отслеживайте достижение целей, сравнивайте различные сегменты аудитории и источники трафика.

Мониторинг изменений объема трафика

Отслеживайте изменения объема трафика вашего объявления. Это может произойти, например, если ваши конкуренты по поисковой фразе изменили свою ставку. Корректируйте ставку и расходуйте бюджет более эффективно.

Параметры URL

Добавьте к ссылке в объявлении специальные параметры (динамические параметры Директа, UTM метки) и исследуйте трафик: вы сможете узнать, откуда пользователи попадают на ваш сайт (номер площадки, позицию объявления, устройство, и т.д.).

Инвентарь рекламной сети

Яндекс Директ — один из лидеров рынка интернет-рекламы в России.

В апреле 2022 года, среднесуточная аудитория рекламы Яндекс.Директа на Поиске и Рекламной сети Яндекса составила более 74 млн пользователей.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

Аудиторией сервисов Яндекса и его рекламной сети можно назвать каждого второго жителя России. Обширный инструментарий Директа почти наверняка позволит вам повысить продажи и узнаваемость бизнеса.

Модель аукциона/оплаты

CPA

CPC

CPM

CPL

Минимальная сумма пополнения

1200 рублей

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad

Бонусы

Начальный бонус на пополнение рекламных кабинетов Яндекс.Директ составляет 6 %. Зачисление происходит за вычетом НДС. К примеру, при платеже в 100 тыс. сумма зачисления составит 88 333 ₽ вместе с бонусом.