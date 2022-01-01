Доступные форматы рекламы

myTarget позволяет создать таргетированную рекламу под любые запросы. Цели рекламной кампании делятся на два основных блока: «Конверсии» и «Узнаваемость».

В зависимости от выбранной цели вам доступен разный набор форматов объявлений. В myTarget их большое множество: карусель, мультиформат, разные варианты видео (квадратное, горизонтальное, полноэкранное, преролл), баннер, тизер, аудиореклама и многое другое, в том числе реализована настройка наружной рекламы на билбордах по всей России.

Также вы можете выбрать различные площадки для показа объявлений:

при оплате за показы можно выбирать конкретные места показа на различных ресурсах

для остальных — выбирать между мобильными и десктопными показами.

Возможности таргетинга рекламы

В myTarget доступны следующие настройки таргетинга:

Пол

Возраст

География

Контекстный таргетинг (вы можете использовать историю поисковых запросов как источник данных для сегментов аудитории)

Группы и приложения социальных сетей

Поведенческие и социальные характеристики (образование, семейное положение, уровень дохода, род занятий и др.)

Интересы

Сегменты (если у вас есть собственный список потенциальных клиентов)

Возможности трекинга эффективности и статистики

Сервис myTarget предоставляет все основные виды статистики: показы, клики, CTR, списания. Вы можете просмотреть следующие данные:

Основные показатели (Показы, Клики, Расход, CTR, CPC, eCPM, Доход, ROMI, ДРР),

Дополнительные списания (За технологии, За внешние данные)

Цели (Конверсии post-click, CR, eCPA, Доход, ROMI, ДРР)

Охват (Прирост охвата, Средняя частота, За весь период, Частота на конец периода)

Все видео-метрики (Запуск, Досмотры, Доля досмотров, Средняя глубина просмотра, Просмотр 10 секунд, Стоимость досмотра, 25%, 50%, 75%)

Метрики промопостов (Клик по ссылке приложения, Клик по рекламному посту, Переход в группу, Клик по внешней ссылке, Нажатие кнопки «Комментировать», Нажатие кнопки «Присоединиться», Нажатие кнопки «Класс», Нажатие кнопки «Поделиться сейчас», Нажатие кнопки «Проголосовать», Отправлено Lead Ads заявок)

Виральная статистика (Показы, Охват, Клик по рекламному посту, Переход в группу, Клик по внешней ссылке, Нажатие кнопки «Проголосовать», Клик по ссылке приложения, Запуск видео, Нажатие кнопки «Присоединиться», Нажатие кнопки «Класс», Нажатие кнопки «Комментировать», Нажатие кнопки «Поделиться сейчас»)

События внутри приложений (Конверсии post-click, CR, eCPA, Доход, ROMI, ДРР)

Офлайн-конверсии (Конверсии, CR, Стоимость привлечения)

Рекламные офферы (Оффер отложен, Чек загружен, Награда получена)

MOAT

Playable Ads (Открытия, Закрытия, Клики)

На платформе реализована интеграция со сторонними трекинг-системами: myTracker, Appsflyer, Adjust, AppMetrica, Branch.io, Tenjin.

Доступна настройка UTM-меток для Top.Mail.ru, Google Analytics, Openstat и Яндекс.Метрики.

Инвентарь рекламной сети

myTarget охватывает аудитории VK, Одноклассников, проектов Mail.Ru. Аудитория этих проектов — десятки миллионов уникальных пользователей в день.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

Огромный охват пользователей рунета, большое количество уникальных инструментов и высокий уровень автоматизации подойдет как начинающим, так и опытным таргетологам.

Модель аукциона/оплаты

Тип оплаты зависит от цели и модели оптимизации, которую вы выбрали. Вы можете платить за показы, клики, установки приложения или просмотры видео. Тип оплаты выбирается отдельно для каждой кампании.

Тип оплаты зависит от цели и модели оптимизации, которую вы выбрали. Вы можете платить за показы, клики, установки приложения или просмотры видео. Тип оплаты выбирается отдельно для каждой кампании.

Возможные типы:

Минимальная сумма пополнения

2400 рублей

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad

Условия пополнения

Бонусы от 9% до 12% Пополнение рекламных кабинетов myTarget осуществляется по формуле: сумма зачисления*1,12 /1.2 . К примеру, при платеже 100 тыс. сумма зачисления составит 93 333 ₽