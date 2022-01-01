myTarget
Видеопрезентация: https://disk.yandex.ru/i/ujz_lBFRXNGZog
Доступные форматы рекламы
myTarget позволяет создать таргетированную рекламу под любые запросы. Цели рекламной кампании делятся на два основных блока: «Конверсии» и «Узнаваемость».
В зависимости от выбранной цели вам доступен разный набор форматов объявлений. В myTarget их большое множество: карусель, мультиформат, разные варианты видео (квадратное, горизонтальное, полноэкранное, преролл), баннер, тизер, аудиореклама и многое другое, в том числе реализована настройка наружной рекламы на билбордах по всей России.
Также вы можете выбрать различные площадки для показа объявлений:
- при оплате за показы можно выбирать конкретные места показа на различных ресурсах
- для остальных — выбирать между мобильными и десктопными показами.
Возможности таргетинга рекламы
В myTarget доступны следующие настройки таргетинга:
- Пол
- Возраст
- География
- Контекстный таргетинг (вы можете использовать историю поисковых запросов как источник данных для сегментов аудитории)
- Группы и приложения социальных сетей
- Поведенческие и социальные характеристики (образование, семейное положение, уровень дохода, род занятий и др.)
- Интересы
Сегменты (если у вас есть собственный список потенциальных клиентов)
Возможности трекинга эффективности и статистики
Сервис myTarget предоставляет все основные виды статистики: показы, клики, CTR, списания. Вы можете просмотреть следующие данные:
- Основные показатели (Показы, Клики, Расход, CTR, CPC, eCPM, Доход, ROMI, ДРР),
- Дополнительные списания (За технологии, За внешние данные)
- Цели (Конверсии post-click, CR, eCPA, Доход, ROMI, ДРР)
- Охват (Прирост охвата, Средняя частота, За весь период, Частота на конец периода)
- Все видео-метрики (Запуск, Досмотры, Доля досмотров, Средняя глубина просмотра, Просмотр 10 секунд, Стоимость досмотра, 25%, 50%, 75%)
- Метрики промопостов (Клик по ссылке приложения, Клик по рекламному посту, Переход в группу, Клик по внешней ссылке, Нажатие кнопки «Комментировать», Нажатие кнопки «Присоединиться», Нажатие кнопки «Класс», Нажатие кнопки «Поделиться сейчас», Нажатие кнопки «Проголосовать», Отправлено Lead Ads заявок)
- Виральная статистика (Показы, Охват, Клик по рекламному посту, Переход в группу, Клик по внешней ссылке, Нажатие кнопки «Проголосовать», Клик по ссылке приложения, Запуск видео, Нажатие кнопки «Присоединиться», Нажатие кнопки «Класс», Нажатие кнопки «Комментировать», Нажатие кнопки «Поделиться сейчас»)
- События внутри приложений (Конверсии post-click, CR, eCPA, Доход, ROMI, ДРР)
- Офлайн-конверсии (Конверсии, CR, Стоимость привлечения)
- Рекламные офферы (Оффер отложен, Чек загружен, Награда получена)
- MOAT
- Playable Ads (Открытия, Закрытия, Клики)
На платформе реализована интеграция со сторонними трекинг-системами: myTracker, Appsflyer, Adjust, AppMetrica, Branch.io, Tenjin.
Доступна настройка UTM-меток для Top.Mail.ru, Google Analytics, Openstat и Яндекс.Метрики.
Инвентарь рекламной сети
myTarget охватывает аудитории VK, Одноклассников, проектов Mail.Ru. Аудитория этих проектов — десятки миллионов уникальных пользователей в день.
Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки
Огромный охват пользователей рунета, большое количество уникальных инструментов и высокий уровень автоматизации подойдет как начинающим, так и опытным таргетологам.
Модель аукциона/оплаты
Тип оплаты зависит от цели и модели оптимизации, которую вы выбрали. Вы можете платить за показы, клики, установки приложения или просмотры видео. Тип оплаты выбирается отдельно для каждой кампании.
Тип оплаты зависит от цели и модели оптимизации, которую вы выбрали. Вы можете платить за показы, клики, установки приложения или просмотры видео. Тип оплаты выбирается отдельно для каждой кампании.
Возможные типы:
Минимальная сумма пополнения
2400 рублей
Валюта биллинга
Российский рубль
Способы оплаты
Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad
Условия пополнения
Бонусы от 9% до 12% Пополнение рекламных кабинетов myTarget осуществляется по формуле: сумма зачисления*1,12 /1.2 . К примеру, при платеже 100 тыс. сумма зачисления составит 93 333 ₽