Доступные форматы рекламы

Directadvert предназначен для привлечения посетителей на сайты с помощью тизерных объявлений формата картинка + заголовок + анонс + ссылка. Загруженные в сеть объявления транслируются на сайтах партнеров и новостной ленте Directadvert с посещаемостью около миллиона человек в сутки.

Возможности таргетинга рекламы

Рекламодатели могут устанавливать временной и географический таргетинг, а также таргетинг по устройствам (стационарным или мобильным) и операторам сотовой связи

Возможности трекинга эффективности и статистики

В сервисе есть возможность устанавливать UTM-метки или макросы (в том числе геомакроса). Перед запуском кампании можно установить на рекламируемый сайт специальный HTML-код, который можно получить при создании тизера. Увидеть, сколько человек совершили нужное действие, можно в личном кабинете. Статистика предоставляется как по каждому конкретному объявлению, так и по всем активным объявлениям. Для анализа качества трафика при помощи сторонних сервисов веб-аналитики и статистики партнерских программ вы можете активировать автоматическое проставление UTM-меток.

Инвентарь рекламной сети

Охват площадки — 350 млн пользователей в месяц. Directadvert объединяет более 15 000 качественных площадок с активной и платежеспособной аудиторией, такие как Rambler, Mail.ru, Интерфакс, ИА Regnum, Forbes, РИА Новости, Вести.RU и другие. Ядро аудитории — специалисты, менеджеры и предприниматели в возрасте 24-50 лет.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

По статистике, аудиторию площадки более всего интересуют следующие категории:

– новости и политика

– медицина и здоровье

– мода и красота

Модель аукциона/оплаты

Вы можете разместить объявления с оплатой за клики (CPC) или за действия (CPA). Также реализован обмен трафика для владельцев сайтов.

Минимальная сумма пополнения

300 рублей

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad

Бонусы

Бонус составляет 10% и начисляется к потраченному за месяц бюджету. К примеру, вы потратили 100 000 ₽. Значит в конце месяца начисление составит 10 000 ₽ на баланс кабинета Directadvert.