Directadvert
Видеопрезентация: https://www.youtube.com/watch?v=I1lDHlmQ12
Доступные форматы рекламы
Directadvert предназначен для привлечения посетителей на сайты с помощью тизерных объявлений формата картинка + заголовок + анонс + ссылка. Загруженные в сеть объявления транслируются на сайтах партнеров и новостной ленте Directadvert с посещаемостью около миллиона человек в сутки.
Возможности таргетинга рекламы
Рекламодатели могут устанавливать временной и географический таргетинг, а также таргетинг по устройствам (стационарным или мобильным) и операторам сотовой связи
Возможности трекинга эффективности и статистики
В сервисе есть возможность устанавливать UTM-метки или макросы (в том числе геомакроса). Перед запуском кампании можно установить на рекламируемый сайт специальный HTML-код, который можно получить при создании тизера. Увидеть, сколько человек совершили нужное действие, можно в личном кабинете. Статистика предоставляется как по каждому конкретному объявлению, так и по всем активным объявлениям. Для анализа качества трафика при помощи сторонних сервисов веб-аналитики и статистики партнерских программ вы можете активировать автоматическое проставление UTM-меток.
Инвентарь рекламной сети
Охват площадки — 350 млн пользователей в месяц. Directadvert объединяет более 15 000 качественных площадок с активной и платежеспособной аудиторией, такие как Rambler, Mail.ru, Интерфакс, ИА Regnum, Forbes, РИА Новости, Вести.RU и другие. Ядро аудитории — специалисты, менеджеры и предприниматели в возрасте 24-50 лет.
Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки
По статистике, аудиторию площадки более всего интересуют следующие категории:
– новости и политика
– медицина и здоровье
– мода и красота
Модель аукциона/оплаты
Вы можете разместить объявления с оплатой за клики (CPC) или за действия (CPA). Также реализован обмен трафика для владельцев сайтов.
Минимальная сумма пополнения
300 рублей
Валюта биллинга
Российский рубль
Способы оплаты
Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad
Бонусы
Бонус составляет 10% и начисляется к потраченному за месяц бюджету. К примеру, вы потратили 100 000 ₽. Значит в конце месяца начисление составит 10 000 ₽ на баланс кабинета Directadvert.