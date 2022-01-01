Доступные форматы рекламы

Объявления в поиске (Search Ads)

Объявления этого типа расположены на первых строках выдачи поисковика Google и выглядят, как и результаты органического поиска.

Кампании в поисковой сети позволяют размещать объявления в результатах поиска во всей сети Google. Благодаря этому вы можете показывать рекламу тем, кто ищет в интернете ваши товары и услуги.

Баннерные объявления на сайтах (Display Ads)

Display Ads — это баннерная реклама, которая размещается на сайтах партнеров Google. Владельцы сайтов могут подключить свои ресурсы к сети и демонстрировать рекламу в виде анимированных или статичных баннеров.

Повышайте узнаваемость своего бренда и готовность пользователей к покупке, показывая им яркие и запоминающиеся объявления, когда они посещают сайты, проверяют почту в Gmail или пользуются мобильными приложениями.

Реклама в роликах на YouTube (Video Campaigns)

Видеокампании, с их помощью которых можно продвигать свои товары и услуги на YouTube. Ваш рекламный ролик пользователи увидят перед/после/во время просмотра видео на YouTube.

Обращайтесь, к потенциальным клиентам, которые ищут видео, смотрят их или просто просматривают доступный контент. Начните показывать свои объявления прямо сейчас.

Товарная реклама. Для продвижения карточек товаров (Shopping Campaigns)

Показывайте рекламу пользователям, которые уже готовы к покупке. Предлагайте им подходящие товары, которые есть в наличии.

Это реклама для товаров в Google Shopping, маркетплейсе от Google. Вы можете разместить в Google Shopping карточку товара и продвигать ее — пользователи увидят объявления в поисковике и в самом маркетплейсе.

Автоматизированная реклама приложений (Universal App Campaigns)

UAC (Universal App Campaigns) — автоматизированная реклама приложений в плейсментах Google: в поиске, в КМС, на Youtube и в Google Play. Для запуска такой кампании потребуется приложение.

Обращайтесь к тем, кто любит приложения, похожие на ваше. Таким образом, вы получите больше установок, поддержите интерес своих пользователей и простимулируете действия в приложении.

Кампания Discovery

Кампании Discovery помогают вам обращаться к трем миллиардам пользователей в лентах Google и достигать своих целей в Google Рекламе. Благодаря аудиториям Google и сигналам о намерениях вы можете показывать эффектную персонализированную рекламу пользователям, которые готовы узнать о вашем бренде и взаимодействовать с ним, в рамках одной кампании Google Рекламы. Размещение происходит в ленте YouTube, на заглавном экране Chrome, а также в GMail.

Возможности таргетинга рекламы

Успех рекламной кампании во многом зависит от таргетинга объявлений. Можно разработать очень привлекательное объявление, но оно не даст результатов, если его не увидят те, кому оно предназначено. В Google Ads есть несколько типов таргетинга.

ПОДГОТОВКА

ВЫБОР ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Целевая аудитория – это пользователи, которым вы хотите показывать рекламу. Критерии отбора могут быть следующими:

Данные о пользователях.

Их интересы и привычки.

Их поисковые запросы.

Сведения о том, что они уже взаимодействовали с вашей рекламой, сайтом или приложением, и могут вернуться.

ТАРГЕТИНГ НА КОНТЕНТ

ТЕМЫ

Настраивайте таргетинг одного объявления сразу на несколько страниц выбранной тематики. Эта функция позволяет значительно расширить охват в контекстно-медийной сети. Google Ads анализирует контент, учитывая такие факторы, как характер текста, язык, структура ссылок и страниц, а затем определяет основные темы каждой страницы и подбирает для нее подходящие объявления.

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Показывайте рекламу на конкретных сайтах в контекстно-медийной сети, которые посещают ваши клиенты. В этом случае объявления отображаются только на указанных вами сайтах (то есть в местах размещения, выбранных вручную). В отличие от контекстного таргетинга (когда места размещения выбираются автоматически), ключевые слова использовать необязательно. Местом размещения может быть весь сайт или его часть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В КОНТЕНТЕ

Задайте слова, связанные с вашими товарами и услугами, чтобы показывать рекламу тем, кто вводит такие поисковые запросы. Вы можете составлять наборы ключевых слов, чтобы охватить определенную демографическую категорию или достичь бизнес-целей, например, рекламировать сезонные предложения или привлечь внимание к распродаже.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЗА В КМС ДЛЯ КАМПАНИЙ В ПОИСКОВОЙ СЕТИ

Google Ads использует автоматическое назначение ставок совместно с интеллектуальным таргетингом, чтобы подбирать пользователей и показывать им рекламу в наиболее важные моменты. Эта функция доступна для кампаний в поисковой и контекстно-медийной сети.

На данный момент таргетинг по ГЕО на РФ не доступен.

Инструменты для изучения статистики.

На странице статистики вы найдете данные о том, что в данный момент больше всего интересует покупателей. Информация на ней подбирается с учетом вашего вида деятельности.

Преимущества:

Информация подбирается в зависимости от того, насколько эффективен ваш аккаунт и какие товары и услуги вы рекламируете в сервисах Google. Статистика обновляется ежедневно, поэтому вы можете регулярно проверять ее в поисках свежих идей.

Данные, подобранные специально для вашей компании. На странице статистики содержится информация о тенденциях в Google, связанных с товарами и услугами, которые вы рекламируете.

Информация для анализа эффективности вашей рекламы. Вы можете изучать подробную статистику, чтобы оценивать эффективность своего аккаунта и находить новые возможности для развития.

Применяйте рекомендации. Статистика интегрирована с рекомендациями в вашем аккаунте, поэтому вносить необходимые изменения будет очень просто.

Типы, статистики:

Статистика диагностики:

Статистика диагностики помогает выявить распространенные причины, по которым ваша кампания может не показываться или не привлекать конверсии. Например, с ее помощью можно узнать о том, что объявления в определенной кампании не показываются из-за приостановки всех групп объявлений, блокировки аккаунтов или низкого качества объявлений, а также получить другие диагностические сведения.

Поисковые тенденции:

Статистика поисковых тенденций помогает узнать, какими товарами и услугами в вашей сфере деятельности интересуются пользователи. Обладая этой информацией, вы сможете реагировать на изменения спроса и находить возможности для развития компании.

Прогнозы спроса:

Прогнозы спроса содержат информацию о том, как будет меняться уровень интереса на важные для вас товары и услуги. Это позволит вам заранее подготовиться к колебаниям и охватить дополнительный спрос.

Статистика интересов потребителей:

Статистика интересов потребителей поможет вам понять, как ваша целевая аудитория ищет вашу компанию в Google и взаимодействует с ней. В этой статистике представлены поисковые запросы, по которым ваша реклама показывалась за последние 28 дней. Запросы группируются по категориям и подкатегориям, и для каждой приводятся основные показатели эффективности.

Статистика, аудитории:

Статистика аудитории помогает вам лучше понять отдельных людей и сегменты аудитории, которые приносят вам конверсии. Она содержит данные об уникальных характеристиках ваших клиентов, что позволяет повысить эффективность таргетинга, креативов и кампаний в целом.

Статистика истории изменений:

В статистике истории изменений перечислены недавние изменения настроек аккаунта, которые повлияли на эффективность кампании. Эти данные помогают быстро выявить причину, если основные показатели кампании существенно изменились.

Статистика аукционов:

Статистика аукционов помогает понять, как менялась конкуренция на аукционах и повлияло ли это на эффективность кампаний. Вы можете сравнивать свои данные с информацией о других рекламодателях, участвовавших в тех же аукционах, и выявлять долгосрочные тенденции, что поможет принимать решения в отношении ставок и бюджета.

Изменения эффективности:

Эта статистика содержит данные о значительных изменениях в эффективности элементов кампании, например, групп объявлений, объектов или товаров, ключевых слов и видео. То, для каких именно элементов доступны эти данные, зависит от типа кампании. Эта информация помогает понять, что именно приводит к изменениям в эффективности кампании.

Статистику можно просматривать на уровне либо всего аккаунта, либо отдельной кампании, однако для некоторых типов кампаний определенные типы статистики доступны только на одном из этих уровней.

Инвентарь рекламной сети

Контекстно-медийная сеть Google.

В контекстно-медийную сеть Google входят YouTube, Google Финансы, Gmail и другие сервисы, а также миллионы партнерских сайтов и мобильных приложений, в которых можно размещать медийную рекламу.

В контекстно-медийной сети Google рекламодатели могут использовать рекламный инвентарь, который предлагают издатели в рамках программ Google AdSense и DoubleClick Ad Exchange. Используя Google Рекламу или одобренный сторонний сервер объявлений, рекламодатели могут размещать свои текстовые и мультимедийные объявления, а также рекламные изображения и видео на подходящих сайтах сети. В кампаниях в том числе можно использовать контекстный таргетинг, вручную выбирать определенные темы и места размещения, проводить ремаркетинг, демографический таргетинг и таргетинг на интересы.

Для рекламодателей, которые хотят ещё больше расширить охват своих медийных кампаний, в контекстно-медийной сети Google также будут полезны игровые сайты и видеосайты. Рекламодатели могут разместить объявления до, после и во время видеотрансляции. Можно наложить видео или текст на трансляцию. В конце трансляции могут быть показаны рекламные изображения, видео и текстовые объявления. Объявления выбираются на основе аукциона. Управлять ими можно через Google Рекламу, выбрав в сети сайты, посвященные видео и играм.

Модель аукциона/оплаты

Система Google Ads построена на модели аукциона. Вы можете назначить цену за клик или за тысячу показов для мест размещения объявлений на сайтах Google и наших партнеров в контекстно-медийной сети (КМС). Победитель платит за показ объявления на странице минимальную сумму, необходимую для того, чтобы обойти ближайшего конкурента.

Если вы проводите кампанию в обеих сетях, можно установить отдельную ставку для контекстно-медийной сети. Это позволит управлять бюджетом в соответствии с поставленными рекламными целями.

Минимальная сумма пополнения

100€

Способы оплаты

Физ.лица : банковская карта РФ, Admitad, Capitalist,

Юр.лица : оплата по расчетному счету.

Для ознакомления со списком запрещенных к рекламе тематик и подробной справки нажмите здесь.