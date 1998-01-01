Доступные форматы рекламы

Премиум форматы

1. Премиум-билборды в Геосервисах — медийный формат, который обеспечивает максимальную заметность в приложениях Яндекс Карты и Навигатор.

В отличие от стандартного билборда, в премиум-версии на карте показывается кастомизированная 3D-метка. По клику на неё появляются детали предложения и кнопки действия (выбрать можно не более 2х кнопок действия):

«Позвонить» — активирует звонок в вашу компанию, отследить результаты размещения поможет коллтрекинг

«На сайт» — открывает ссылку на сайт с подробностями предложения

«Найти на карте» — показывает все места на карте, где можно воспользоваться вашим предложением

Премиум-билборд органично встраивается в интерфейс приложения и привлекает потенциальных клиентов, которые проезжают рядом.

Кликабельность нового формата в 3 раза выше, чем у стандартного билборда по маршруту.

Формат помогает:

Сформировать спрос на товары или услуги Повысить узнаваемость бренда среди пешеходов и автомобилистов Охватить широкую аудиторию

Приложения Карт и Навигатора — самые охватные из геосервисов Яндекса. Их ежемесячная активная аудитория составляет 37 и 27 млн соответственно. По данным Яндекса, они пересекаются не более чем на 10%.

Стоимость размещения

2. Премиум-баннер в Геосервисах — медийный формат, который обеспечивает бренду максимальную узнаваемость. Премиум-формат показывается в Навигаторе на этапе планирования маршрута или во время остановки автомобиля и позволяет детально изучить предложение.

Формат помогает:

Сформировать спрос на товары или услуги Повысить узнаваемость бренда среди автомобилистов Охватить широкую платёжеспособную аудиторию

Яндекс Навигатор — инструмент для автомобилистов, с помощью которого они прокладывают маршрут, следят за дорожной ситуацией и пробками. Ежемесячно приложением пользуются 27 млн водителей.

Стоимость размещения

Форматы медийной рекламы

1. Баннер в Геосервисах — рекламный формат в приложениях Яндекс Карты и Навигатор, который помогает рассказать о ваших продуктах или услугах автомобилистам, когда они перемещаются по городу или только планируют маршрут. Баннер показывается внизу экрана при построении маршрута и в сценарии передвижения, когда скорость автомобиля равна нулю.

Преимущества формата

Полноценный медийный баннер Гарантированные показы Не отвлекает во время движения

Когда пользователь только планирует маршрут или уже едет по нему, но остановился, например, на светофоре, на экране появляется баннер с коротким рекламным сообщением.

С баннером можно взаимодействовать. По клику пользователь увидит сообщение полностью, прочитает подробности предложения и сможет позвонить, перейти на сайт или найти вашу компанию на карте.

Баннер пропадёт автоматически, когда пользователь продолжит движение или начнёт взаимодействовать с картой.

Формат поможет:

Сформировать спрос на свои товары или услуги Повысить узнаваемость бренда среди автомобилистов Охватить широкую платёжеспособную аудиторию

Приложения Карт и Навигатора — самые охватные из геосервисов Яндекса. Их ежемесячная активная аудитория составляет 37 и 27 млн человек соответственно. По данным Яндекса, они пересекаются не более чем на 10%.

Стоимость размещения

2. Баннер в десктопных Яндекс Картах — это медийный формат, который позволяет быстро обеспечить большой охват аудитории и повысить узнаваемость бренда. Низкий порог входа и настройки геотаргетинга делают этот формат удобным и доступным инструментом для ваших рекламных кампаний.

Преимущества

Широкий охват Доступная стоимость Большой формат

Графический баннер форматами, 300*600, 300*250, 300*300, 300*500 пикселей показывается в десктопной версии сервиса Яндекс.Карты. Доступна настройка частоты показа баннера и географический тагетинг.

Стоимость размещения

3. Баннер в Яндекс Метро — рекламный формат с оплатой за показы, который позволяет обратиться к мобильной аудитории приложения, рассказать о точках продаж недалеко от станций подземки и повысить узнаваемость бренда. Это отличный способ поделиться вашим предложением с пользователями и показать, что до вашей организации легко добраться на метро. А ещё — точно замерить охват и целевые действия вашей аудитории.

Когда пользователь строит маршрут до станций, к которым привязана ваша организация, он увидит небольшой баннер внизу экрана. Нажав на него, пользователь откроет страницу с крупным баннером и подробностями предложения. На эту страницу можно добавить ссылку перехода на сайт или кнопку «Позвонить».

Стоимость размещения

Форматы брендированной рекламы:

1. Пины в Геосервисах — это рекламные метки с логотипом на маршрутах пользователей. Такая реклама повышает узнаваемость бренда и позволяет рассказать о специальном предложении в конкретных точках продаж. Одним нажатием на метку пользователь откроет рекламное объявление и сможет скорректировать свой маршрут, чтобы заехать в вашу организацию.

Метки появляются при движении по маршруту в Навигаторе и по автомобильному маршруту в Картах. Пин показывается там, где находится организация. Нажав на метку, пользователь откроет карточку компании, увидит баннер с рекламным сообщением и кнопки, которые позволят перестроить маршрут с заездом в вашу организацию, позвонить или перейти на сайт.

Особенности формата

Узнаваемость бренда. Формат позволяет повысить знание аудитории о расположении объектов рекламодателя. Быстрое взаимодействие. Пользователь может одним нажатием перестроить свой маршрут. Естественное восприятие. Брендированная метка — тип подсказок на карте, который органично вписан в экосистему приложений.

Стоимость размещения

2. Билборды в Геосервисах — это рекламная метка с логотипом организации, которая отображается на карте Навигатора. Билборды органично вписываются в интерфейс приложения и привлекают потенциальных клиентов, которые проезжают рядом. Рекламодатель сам задаёт область или район, в котором отображается метка.

Билборды в Навигаторе подходят рекламодателям, которые хотят повысить узнаваемость бренда — кликнув по метке, пользователь может позвонить в организацию, перейти на сайт или посмотреть точки дистрибуции.

Открытое рекламное сообщение может содержать любые две кнопки:

«Позвонить» — Активирует звонок в вашу компанию. Отследить результаты размещения поможет колл-трекинг.

«На сайт» — Открывает ссылку на сайт с подробностями предложения.

«Найти на карте» — Показывает все места на карте, где можно воспользоваться вашим предложением.

Как настроить

Для билбордов можно настроить частоту и время показа меток, таргетировать их по интересам и социально-демографическим характеристикам аудитории, использовать как часть медиамикса в ретаргетинговых кампаниях. Например, с помощью Яндекс Аудиторий можно собрать сегмент пользователей, которые уже видели наружную рекламу или заходили на ваш сайт, и нацелить на них рекламу в Яндекс Навигаторе и/или Яндекс Картах.

Стоимость размещения

3. Рекомендация маршрута — рекламный формат, который показывается на этапе построения маршрута: пользователь увидит предложение по пути заехать в точку продаж рекламодателя. Рекомендация появляется ещё до начала движения и поэтому позволяет получить дополнительное внимание к бренду и привлечь посетителей в ваши торговые точки.

Реклама нативно встроена в сценарий пользователя. Пока он строит маршрут, рекомендация показывается в виде дополнительного переключателя на панели выбора вариантов маршрута. Навигатор предлагает только те офлайн-точки, заезд в которые не сильно повлияет на время в пути. При клике на рекомендацию точка рекламодателя добавится как промежуточный пункт в маршрут пользователя, после чего он может начать поездку по новому маршруту.

Это рекламный формат с оплатой по CPA — вы платите только за старт поездки по перестроенному маршруту — с заездом в вашу точку продаж.

Формат подойдёт рекламодателям, у которых несколько офлайн-точек в городе, и организациям, в которые люди часто заезжают по пути, например, сетям фастфуда или ритейлерам с товарами повседневного спроса.

Стоимость размещения

Возможности таргетинга рекламы

Интересы

Строительство, обустройство и ремонт

Жилая недвижимость

Одежда, обувь и аксессуары;

Соцдем

Доход

Пол

Возраст

Часы показа

Показ рекламы только в выбранное время

Яндекс Аудитории

Собственные аудитории: СRM, Метрика

Сегменты на основе пикселя, look-alike

Кастомные сегменты

Посещали сайты категории или ищут её в поиске Геосервисов

Строят маршруты до организаций (с необходимой частотой)

Посещают определённые места

Минимальная сумма пополнения

17 500 руб. без НДС

Валюта биллинга

российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Qiwi кошелек; баланс Admitad (Admitad Wallet), Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах.

Для оплаты в качестве юр. лица возможна оплата по счету.