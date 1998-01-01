Яндекс Геореклама
Презентация
Доступные форматы рекламы
Премиум форматы
1. Премиум-билборды в Геосервисах — медийный формат, который обеспечивает максимальную заметность в приложениях Яндекс Карты и Навигатор.
В отличие от стандартного билборда, в премиум-версии на карте показывается кастомизированная 3D-метка. По клику на неё появляются детали предложения и кнопки действия (выбрать можно не более 2х кнопок действия):
«Позвонить» — активирует звонок в вашу компанию, отследить результаты размещения поможет коллтрекинг
«На сайт» — открывает ссылку на сайт с подробностями предложения
«Найти на карте» — показывает все места на карте, где можно воспользоваться вашим предложением
Премиум-билборд органично встраивается в интерфейс приложения и привлекает потенциальных клиентов, которые проезжают рядом.
Кликабельность нового формата в 3 раза выше, чем у стандартного билборда по маршруту.
Формат помогает:
- Сформировать спрос на товары или услуги
- Повысить узнаваемость бренда среди пешеходов и автомобилистов
- Охватить широкую аудиторию
Приложения Карт и Навигатора — самые охватные из геосервисов Яндекса. Их ежемесячная активная аудитория составляет 37 и 27 млн соответственно. По данным Яндекса, они пересекаются не более чем на 10%.
Стоимость размещения
2. Премиум-баннер в Геосервисах — медийный формат, который обеспечивает бренду максимальную узнаваемость. Премиум-формат показывается в Навигаторе на этапе планирования маршрута или во время остановки автомобиля и позволяет детально изучить предложение.
Формат помогает:
- Сформировать спрос на товары или услуги
- Повысить узнаваемость бренда среди автомобилистов
- Охватить широкую платёжеспособную аудиторию
Яндекс Навигатор — инструмент для автомобилистов, с помощью которого они прокладывают маршрут, следят за дорожной ситуацией и пробками. Ежемесячно приложением пользуются 27 млн водителей.
Стоимость размещения
Форматы медийной рекламы
1. Баннер в Геосервисах — рекламный формат в приложениях Яндекс Карты и Навигатор, который помогает рассказать о ваших продуктах или услугах автомобилистам, когда они перемещаются по городу или только планируют маршрут. Баннер показывается внизу экрана при построении маршрута и в сценарии передвижения, когда скорость автомобиля равна нулю.
Преимущества формата
- Полноценный медийный баннер
- Гарантированные показы
- Не отвлекает во время движения
Когда пользователь только планирует маршрут или уже едет по нему, но остановился, например, на светофоре, на экране появляется баннер с коротким рекламным сообщением.
С баннером можно взаимодействовать. По клику пользователь увидит сообщение полностью, прочитает подробности предложения и сможет позвонить, перейти на сайт или найти вашу компанию на карте.
Баннер пропадёт автоматически, когда пользователь продолжит движение или начнёт взаимодействовать с картой.
Формат поможет:
- Сформировать спрос на свои товары или услуги
- Повысить узнаваемость бренда среди автомобилистов
- Охватить широкую платёжеспособную аудиторию
Приложения Карт и Навигатора — самые охватные из геосервисов Яндекса. Их ежемесячная активная аудитория составляет 37 и 27 млн человек соответственно. По данным Яндекса, они пересекаются не более чем на 10%.
Стоимость размещения
2. Баннер в десктопных Яндекс Картах — это медийный формат, который позволяет быстро обеспечить большой охват аудитории и повысить узнаваемость бренда. Низкий порог входа и настройки геотаргетинга делают этот формат удобным и доступным инструментом для ваших рекламных кампаний.
Преимущества
- Широкий охват
- Доступная стоимость
- Большой формат
Графический баннер форматами, 300*600, 300*250, 300*300, 300*500 пикселей показывается в десктопной версии сервиса Яндекс.Карты. Доступна настройка частоты показа баннера и географический тагетинг.
Стоимость размещения
3. Баннер в Яндекс Метро — рекламный формат с оплатой за показы, который позволяет обратиться к мобильной аудитории приложения, рассказать о точках продаж недалеко от станций подземки и повысить узнаваемость бренда. Это отличный способ поделиться вашим предложением с пользователями и показать, что до вашей организации легко добраться на метро. А ещё — точно замерить охват и целевые действия вашей аудитории.
Когда пользователь строит маршрут до станций, к которым привязана ваша организация, он увидит небольшой баннер внизу экрана. Нажав на него, пользователь откроет страницу с крупным баннером и подробностями предложения. На эту страницу можно добавить ссылку перехода на сайт или кнопку «Позвонить».
Стоимость размещения
Форматы брендированной рекламы:
1. Пины в Геосервисах — это рекламные метки с логотипом на маршрутах пользователей. Такая реклама повышает узнаваемость бренда и позволяет рассказать о специальном предложении в конкретных точках продаж. Одним нажатием на метку пользователь откроет рекламное объявление и сможет скорректировать свой маршрут, чтобы заехать в вашу организацию.
Метки появляются при движении по маршруту в Навигаторе и по автомобильному маршруту в Картах. Пин показывается там, где находится организация. Нажав на метку, пользователь откроет карточку компании, увидит баннер с рекламным сообщением и кнопки, которые позволят перестроить маршрут с заездом в вашу организацию, позвонить или перейти на сайт.
Особенности формата
- Узнаваемость бренда. Формат позволяет повысить знание аудитории о расположении объектов рекламодателя.
- Быстрое взаимодействие. Пользователь может одним нажатием перестроить свой маршрут.
- Естественное восприятие. Брендированная метка — тип подсказок на карте, который органично вписан в экосистему приложений.
Стоимость размещения
2. Билборды в Геосервисах — это рекламная метка с логотипом организации, которая отображается на карте Навигатора. Билборды органично вписываются в интерфейс приложения и привлекают потенциальных клиентов, которые проезжают рядом. Рекламодатель сам задаёт область или район, в котором отображается метка.
Билборды в Навигаторе подходят рекламодателям, которые хотят повысить узнаваемость бренда — кликнув по метке, пользователь может позвонить в организацию, перейти на сайт или посмотреть точки дистрибуции.
Открытое рекламное сообщение может содержать любые две кнопки:
«Позвонить» — Активирует звонок в вашу компанию. Отследить результаты размещения поможет колл-трекинг.
«На сайт» — Открывает ссылку на сайт с подробностями предложения.
«Найти на карте» — Показывает все места на карте, где можно воспользоваться вашим предложением.
Как настроить
Для билбордов можно настроить частоту и время показа меток, таргетировать их по интересам и социально-демографическим характеристикам аудитории, использовать как часть медиамикса в ретаргетинговых кампаниях. Например, с помощью Яндекс Аудиторий можно собрать сегмент пользователей, которые уже видели наружную рекламу или заходили на ваш сайт, и нацелить на них рекламу в Яндекс Навигаторе и/или Яндекс Картах.
Стоимость размещения
3. Рекомендация маршрута — рекламный формат, который показывается на этапе построения маршрута: пользователь увидит предложение по пути заехать в точку продаж рекламодателя. Рекомендация появляется ещё до начала движения и поэтому позволяет получить дополнительное внимание к бренду и привлечь посетителей в ваши торговые точки.
Реклама нативно встроена в сценарий пользователя. Пока он строит маршрут, рекомендация показывается в виде дополнительного переключателя на панели выбора вариантов маршрута. Навигатор предлагает только те офлайн-точки, заезд в которые не сильно повлияет на время в пути. При клике на рекомендацию точка рекламодателя добавится как промежуточный пункт в маршрут пользователя, после чего он может начать поездку по новому маршруту.
Это рекламный формат с оплатой по CPA — вы платите только за старт поездки по перестроенному маршруту — с заездом в вашу точку продаж.
Формат подойдёт рекламодателям, у которых несколько офлайн-точек в городе, и организациям, в которые люди часто заезжают по пути, например, сетям фастфуда или ритейлерам с товарами повседневного спроса.
Стоимость размещения
Возможности таргетинга рекламы
Интересы
- Строительство, обустройство и ремонт
- Жилая недвижимость
- Одежда, обувь и аксессуары;
Соцдем
- Доход
- Пол
- Возраст
Часы показа
- Показ рекламы только в выбранное время
Яндекс Аудитории
- Собственные аудитории: СRM, Метрика
- Сегменты на основе пикселя, look-alike
Кастомные сегменты
- Посещали сайты категории или ищут её в поиске Геосервисов
- Строят маршруты до организаций (с необходимой частотой)
- Посещают определённые места
Минимальная сумма пополнения
17 500 руб. без НДС
Валюта биллинга
российский рубль
Способы оплаты
Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Qiwi кошелек; баланс Admitad (Admitad Wallet), Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах.
Для оплаты в качестве юр. лица возможна оплата по счету.