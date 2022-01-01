Доступные форматы рекламы

Универсальном объявления — адаптивный формат, благодаря которому рекламу можно транслировать сразу на всех доступных площадках: в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, на проектах VK и в рекламной сети VK.

Формат размещения: лента, нативное положение, клипы, истории, in-stream, полноэкранный блок

Платформа: социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», площадки проекта VK и рекламной сети VK

Возможности таргетинга рекламы

Таргетирование можно настроить в различных разделах:

Регионы показа. Можно выбрать целый регион, страну, область или город

Демография. Пол и возраст пользователей

Интересы и аудитория

Устройства. Таргетинги по производителю устройства, типу устройства и версии ОС

Возможности трекинга эффективности и статистики

По каждой кампании, группе и объявлению можно посмотреть подробную статистику в дашборде.

В верхней части окна отображаются выбранный период статистики и основные метрики — Клики, CTR, Результат (количество постбек-конверсий, пришедших в VK Рекламу), Цена за результат (стоимость конверсии: количество потраченных средств, разделённое на количество конверсий), Потрачено (общая сумма затрат на рекламу за выбранный период).

Инвентарь рекламной сети

Проекты VK охватывают более 90 процентов всей аудитории рунета. По умолчанию для всех объявлений в VK Рекламе включен «Автоматический выбор мест размещения». Это инструмент, благодаря которому реклама показывается на всех доступных площадках и местах размещения.

Площадки — это сайты, на которых транслируется ваша реклама.

Одноклассники — социальная сеть от VK, объединяющая пользователей в 220 странах. Более трети дневной аудитории заходит в ОК со своих мобильных устройств, используя как мобильную версию сайта, так и приложения для iOS, Android и WP-устройств.

ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. Ежемесячная аудитория около 100 млн пользователей.

Проекты VK — реклама на главной Mail.ru, контентных проектах Пульс, Авто, Леди, Дети и других.

Рекламная сеть — реклама на площадках рекламной сети VK: Юла, Авито, Авто ру, Едадил и других. Количество площадок может быть увеличено.

Для продвижения сайтов доступны несколько вариантов оптимизации рекламной кампании:

показы — реклама будет показываться настолько часто, насколько это возможно;

клики — ваши объявления увидят пользователи, которые с наибольшей вероятностью кликнут по рекламе;

события на сайте — алгоритмы рекламной платформы покажут рекламу тем, кто вероятнее всего совершит целевое действие — перейдет на сайт, оставит заявку на звонок, добавит товар в корзину или совершит покупку.

Продвижение мобильных приложений возможно по двум целевым действиям:

установка приложения;

событие внутри мобильного приложения.

Для запуска товарных кампаний создан специальный раздел кабинета — Центр коммерции. С его помощью рекламодатели могут удобно и быстро работать с товарными фидами. Для продвижения товаров и услуг из каталога на платформе доступны:

таргетинги по интересам и ключевым фразам для привлечения новой аудитории;

технологии ретаргетинга, позволяющие формировать индивидуальные товарные рекомендации при показе рекламы.

Реклама лид-форм позволяет продвигать сложные продукты и услуги с длительным циклом покупки даже тем рекламодателям, у которых нет собственного сайта. В VK Рекламе можно создавать формы с настраиваемыми полями и запускать кампании, направленные на сбор лидов: заявок, заказов или регистраций. Продвижение сообществ в VK Рекламе доступно по четырем целевым действиям:

«Вступить в сообщество» — используйте для привлечения новых подписчиков.

«Написать в сообщество» — выбирайте, если хотите получать больше сообщений в сообщество.

«Покупка товаров и услуг» — позволит увеличить количество заказов товаров или услуг, представленных в сообществе.

«Повышение вовлеченности» — дает возможность увеличить число реакций к постам, стимулировать пользователей чаще делиться контентом.

По результатам тестов алгоритмы VK Рекламы позволяют снизить стоимость целевого действия в среднем на 70% — например, привлечь нового подписчика или увеличить реакции на пост.

Мы поэтапно объединяем все рекламные кабинеты и вскоре VK Реклама станет единой платформой для продвижения любого бизнеса на проектах VK.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

Платформа для быстрого запуска эффективной рекламы на проектах VK. Позволяет взаимодействовать с пользователями соцсетей, классифайдов, медиапроектов и рекламной сети, превращая их в ваших клиентов.

Модель аукциона/оплаты

Доступные модели оплаты — СPM, CPC

Оптимизация бюджета — это инструмент, помогающий распределять выделенный бюджет между вашими объявлениями таким образом, чтобы вы получили больше целевых действий.

Оптимизацию можно настроить на уровне всей кампании или на уровне группы объявлений.

На уровне кампании: бюджет будет распределяться между группами объявлений внутри кампании. Это поможет упростить настройку и уменьшить ручное управление кампанией и добиться наилучших результатов от кампании по минимальной цене.

На уровне группы объявлений: бюджет распределяется только между объявлениями внутри одной выбранной группы.

Минимальная сумма пополнения

2400 рублей

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad