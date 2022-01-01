Доступные форматы рекламы

Во ВКонтакте существует множество популярных сообществ. Их публикации читаются большим количеством людей. C помощью маркет-платформы Вы можете разместить свои рекламные сообщения в предложенных под ваши критерии сообществах ВКонтакте.

Публикация может выглядеть как пост от имени сообщества:

А также как репост существующей записи:

Возможности таргетинга рекламы

Для осуществления подбора сообществ для публикации поста вам необходимо обязательно указать следующие критерии: бюджет размещения и период времени, в который ваша запись должна публиковаться.

Вы также можете указать: тематику, охваты, регион проживания, средний возраст и пол подписчиков, чтобы уточнить свой запрос на подбор сообществ.

Маркет-платформа предложит вам список из тех сообществ, которые соответствую заявленным критериям. В них должны быть свободные рекламные слоты в указанный вами промежуток времени, а размещенная в них запись получит как можно больше охвата за указанный вами бюджет.

Оплата будет списана с Вас, только если рекламное сообщение будет находиться в сообществах не менее 24 часов. В течение первого часа после размещения Вашей рекламы в сообществах технически нельзя будет больше ничего опубликовать, поэтому Ваше сообщение будет находиться на самом видном месте.

Возможности трекинга эффективности и статистики

После того как запись была опубликована по одной из заявок, Вы можете следить за эффективностью рекламной кампании с помощью графика статистики. На нём отображаются переходы по ссылкам из рекламной записи и затраченные на размещения рекламы средства.

Также Вы можете получить подробную статистику для каждого размещённого рекламного сообщения (активных и выполненных заявок).

В статистике можно увидеть количество подписчиков сообщества и суммарное число пользователей, просмотревших рекламную запись (со стены сообщества или в новостях, просмотры перепубликаций не учитываются), а также их распределение по полу и возрасту. Вы можете следить за числом уникальных пользователей, перешедших хотя бы по одной ссылке из записи, а также за количеством пользователей, поделившихся, прокомментировавших или отметивших запись с помощью кнопки «Мне нравится». Если с помощью записи рекламировалось сообщество, Вы также получите информацию о количестве вступивших в него пользователей благодаря данной рекламе.

Эти данные помогут Вам проанализировать, какую отдачу приносит реклама, размещённая в различных сообществах, и скорректировать свою рекламную компанию для получения наилучших результатов.

Инвентарь рекламной сети

Количество пользователей, которым будет показано рекламное объявление, зависит от охватов выбранных для размещения сообществ. При выборе сообщества для публикации советуем внимательно отнестись к изучению статистики сообществ. Это позволит выбрать наиболее выгодное для Вас предложение из представленных. Вы можете ознакомиться с подробной статистикой любого из сообществ, щёлкнув по пиктограмме .

Охват подписчиков сообщества показывает усредненно, сколько людей не просто состоят в нём, но и читают его новости. Общий охват — это число пользователей, которые читают публикации данного сообщества.

Графики группы «Обратная связь» показывают, насколько большую активность проявляют пользователи в данном сообществе: комментируют записи, делятся ими с друзьями, отмечают с помощью «Мне нравится».

Также доступна детальная информация о половозрастном составе аудитории сообщества.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

Особенность настройки рекламы в Маркет-платформе ВК состоит в том, что не нужно настраивать детальный таргетинг. Необходимо предоставить общую информацию, а система подберет оптимальные варианты сообществ. Поэтому данная рекламная сеть подойдет для массовых продуктов и услуг - одежда, развлечения, сотовая связь, банковские продукты и т.д. Маркет-платформа дает возможность не только получить новых клиентов, но увеличить охват и узнаваемость.

Модель аукциона/оплаты

Оплата за размещение списывается только в случае, если рекламное сообщение будет находиться в сообществах не менее 24 часов.

Минимальная сумма пополнения 1000 рублей

1000 рублей.

Валюта биллинга

российский рубль

Способы оплаты

Оплата физическими лицами доступна следующими способами: карта российского банка, Capitalist, баланс Admitad, а также других партнерских программ, с которыми работает getUNIQ. Для юридических лиц доступна оплата по счету.

Условия пополнения

Бонус при пополнении от 9% до 12% в зависимости от оборота.Базовая ставка при пополнении 9%. Таким образом, при платеже в 100 000 руб сумма зачисления составит 109 000 руб.