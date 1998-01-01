Unity Ads

Unity Ads — это рекламная платформа, интегрированная в платформу Unity, которая позволяет разработчикам монетизировать свои приложения.
Платформа предлагает инструменты для оптимизации доходов и улучшения пользовательского опыта, обеспечивая разработчикам эффективное и удобное решение для монетизации.
Основные преимущества Unity Ads включают простой процесс интеграции, высокую доходность благодаря доступу к широкой базе активных пользователей, продвинутую аналитику и таргетинг, а также поддержку масштабируемости для приложений любого размера.
Подключить
Unity Ads

Доступные форматы рекламы

Баннеры

Баннеры появляются в определенном месте экрана в заданном размере.

Полноэкранная реклама

Представляет собой полноэкранный баннер/видео, которые сохраняются до тех пор, пока пользователь их не закроет.

Видео с вознаграждением

Это самый распространенный вид рекламы Unity Ads. Игроки получают награду за просмотр рекламы целиком внутри приложения.

Playable реклама

Playable реклама — это рекламные блоки, которые позволяют игроку взаимодействовать с рекламным контентом. Реализуется с помощью рекламных блоков с вознаграждением и полноэкранных объявлений.

Возможности таргетинга рекламы

В Unity Ads доступны следующие таргетинги:

  1. Географический таргетинг: настройка показа рекламы пользователям на основе их местоположения, что позволяет учитывать региональные особенности и предпочтения.
  2. Демографический таргетинг: таргетинг по полу, возрасту, языку и другим демографическим показателям, позволяющий охватить определенные группы пользователей.
  3. Контекстуальный таргетинг: показ рекламы в зависимости от контента приложения, что повышает релевантность и эффективность рекламы.
  4. Поведенческий таргетинг: использование данных о поведении пользователей, таких как история использования приложений, внутриигровая активность или интересы.
  5. Таргетинг по устройствам: настройка показа рекламы на определенные типы устройств или операционные системы.
  6. Таргетинг по игровым данным: использование данных о прогрессе или поведении игрока в игре для показа более целевой рекламы (например, реклама может быть показана после достижения определенного уровня).

Возможности трекинга эффективности и статистики

  1. Анализ установки приложений (Attribution Tracking): инструменты для отслеживания источников установок приложений.
  2. Отчеты по доходам: детализированные отчеты о доходах от рекламы, включая данные о доходах по странам, пользователям, устройствам и другим параметрам.
  3. Мониторинг ключевых показателей (KPIs): отслеживание таких показателей, как количество показов, кликов, установок, eCPM, удержание пользователей, и другие метрики для оценки успешности кампаний.
  4. Анализ поведения пользователей: возможность отслеживать действия пользователей после взаимодействия с рекламой, такие как внутриигровые покупки, вовлеченность и время использования приложения.
  5. Кросс-платформенный трекинг: система позволяет отслеживать взаимодействие пользователей с рекламой на разных устройствах и платформах, что дает более полное представление о пути пользователя.
  6. Коэффициент возврата на инвестиции (ROAS): отчеты, демонстрирующие сколько дохода было получено на каждый потраченный доллар, позволяя оптимизировать расходы на рекламу.
  7. А/Б тестирование: проведение экспериментов с различными версиями рекламы, чтобы определить, какая из них приносит наибольшую отдачу.

Кому подходит трафик этой рекламной площадки

Прямым рекламодателям и рекламным агентствам для продвижения приложений, разработчикам, брендам, ориентированным на аудиторию геймеров.

Модель аукциона/оплаты

CPI, CPV

Минимальная сумма пополнения

1000$

Валюта биллинга

Американский доллар.
Однако, оплата пополнения кабинета возможна Российскими рублями в рамках вашего платежного профиля.
При оплате в Российских рублях для конвертации используется курс ЦБ РФ на дату пополнения.

Способы оплаты

  • Расчетный счет на ИП/УСН
  • Расчетный счет на ОСНО
  • Банковская карта РФ/зарубежная
  • Корпоративная банковская карта РФ
  • Capitalist
  • USDT
  • Международный счет
  • С баланса интегрированных Affilate сетей

Получайте до 25% дополнительного дохода при пополнении рекламных сетей с Партнерской программой

Получайте вознаграждение от оборотов рекламных аккаунтов под вашим управлением в 12 рекламных сетях по партнерской программе для наших партнеров.
ПодключитьсяКак это работает?