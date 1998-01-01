Unity Ads
Платформа предлагает инструменты для оптимизации доходов и улучшения пользовательского опыта, обеспечивая разработчикам эффективное и удобное решение для монетизации.
Основные преимущества Unity Ads включают простой процесс интеграции, высокую доходность благодаря доступу к широкой базе активных пользователей, продвинутую аналитику и таргетинг, а также поддержку масштабируемости для приложений любого размера.
Доступные форматы рекламы
Баннеры
Баннеры появляются в определенном месте экрана в заданном размере.
Полноэкранная реклама
Представляет собой полноэкранный баннер/видео, которые сохраняются до тех пор, пока пользователь их не закроет.
Видео с вознаграждением
Это самый распространенный вид рекламы Unity Ads. Игроки получают награду за просмотр рекламы целиком внутри приложения.
Playable реклама
Playable реклама — это рекламные блоки, которые позволяют игроку взаимодействовать с рекламным контентом. Реализуется с помощью рекламных блоков с вознаграждением и полноэкранных объявлений.
Возможности таргетинга рекламы
В Unity Ads доступны следующие таргетинги:
- Географический таргетинг: настройка показа рекламы пользователям на основе их местоположения, что позволяет учитывать региональные особенности и предпочтения.
- Демографический таргетинг: таргетинг по полу, возрасту, языку и другим демографическим показателям, позволяющий охватить определенные группы пользователей.
- Контекстуальный таргетинг: показ рекламы в зависимости от контента приложения, что повышает релевантность и эффективность рекламы.
- Поведенческий таргетинг: использование данных о поведении пользователей, таких как история использования приложений, внутриигровая активность или интересы.
- Таргетинг по устройствам: настройка показа рекламы на определенные типы устройств или операционные системы.
- Таргетинг по игровым данным: использование данных о прогрессе или поведении игрока в игре для показа более целевой рекламы (например, реклама может быть показана после достижения определенного уровня).
Возможности трекинга эффективности и статистики
- Анализ установки приложений (Attribution Tracking): инструменты для отслеживания источников установок приложений.
- Отчеты по доходам: детализированные отчеты о доходах от рекламы, включая данные о доходах по странам, пользователям, устройствам и другим параметрам.
- Мониторинг ключевых показателей (KPIs): отслеживание таких показателей, как количество показов, кликов, установок, eCPM, удержание пользователей, и другие метрики для оценки успешности кампаний.
- Анализ поведения пользователей: возможность отслеживать действия пользователей после взаимодействия с рекламой, такие как внутриигровые покупки, вовлеченность и время использования приложения.
- Кросс-платформенный трекинг: система позволяет отслеживать взаимодействие пользователей с рекламой на разных устройствах и платформах, что дает более полное представление о пути пользователя.
- Коэффициент возврата на инвестиции (ROAS): отчеты, демонстрирующие сколько дохода было получено на каждый потраченный доллар, позволяя оптимизировать расходы на рекламу.
- А/Б тестирование: проведение экспериментов с различными версиями рекламы, чтобы определить, какая из них приносит наибольшую отдачу.
Кому подходит трафик этой рекламной площадки
Прямым рекламодателям и рекламным агентствам для продвижения приложений, разработчикам, брендам, ориентированным на аудиторию геймеров.
Модель аукциона/оплаты
CPI, CPV
Минимальная сумма пополнения
1000$
Валюта биллинга
Американский доллар.
Однако, оплата пополнения кабинета возможна Российскими рублями в рамках вашего платежного профиля.
При оплате в Российских рублях для конвертации используется курс ЦБ РФ на дату пополнения.
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей