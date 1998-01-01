Доступные форматы рекламы

В кампаниях доступна реклама с двумя форматами отображения:

Текстовые объявления.

В них входит значок, название, подзаголовок, раздел текстового описания приложения, рейтинги и кнопка «Загрузить».

Креативы.

Состоят из таких же элементов и блоков. Отсутствует только текстовое описание. В карточке продукта разделы приложения представлены на скриншотах.

Apple Search Ads Advanced предлагает четыре различных варианта размещения рекламы, которые помогут вам продвигать свое приложение на всех этапах взаимодействия пользователей с App Store.

Доступные варианты:

Вкладка «Сегодня»

Реклама на вкладке «Сегодня» позволяет обратиться к пользователям на главной странице App Store, куда они попадают сразу после перехода в магазин. Реклама полностью видна сразу при открытии страницы. В рекламе пользователь видит название приложения, значок и подзаголовок.

Вкладка «Поиск»

Реклама на вкладке «Поиск» позволяет обратиться к пользователям до того, как они начнут искать что-то конкретное. Она представляет собой хорошо заметный рекламный креатив в верхней части списка рекомендуемых приложений на вкладке «Поиск».

Результаты поиска

Реклама в результатах поиска позволяет обратиться к пользователям в момент поиска конкретного приложения при помощи рекламного креатива в верхней части релевантных результатов поиска.

Продуктовые страницы — при просмотре

Реклама на продуктовых страницах во время их просмотра позволяет обратиться к пользователям тогда, когда они просматривают информацию о приложениях на страницах в App Store. При этом неважно, как они оказались на этих страницах — перешли из другого раздела App Store или по внешней ссылке.

Возможности таргетинга рекламы и Инструменты для изучения статистики.

Варианты таргетинга:

По поисковому соответствию (автоматически сопоставляет объявление с релевантными поисковыми запросами).

По ключевым словам.

По типам пользователей (новые, существующие, постоянные, пользователи других ваших приложений).

По демографическим показателям.

По географическому показателю.

По типу устройства (iPhone/iPad).

Три варианта представления данных об эффективности для вашего аккаунта Apple Search Ads Advanced:

Кампании, панель

Панели Apple Search Ads Advanced «Кампании» и «Группы рекламных объявлений», а также вкладка «Ключевые слова» предоставляют удобный доступ к показателям верхнего уровня. В кампаниях по результатам поиска данные об эффективности ключевых слов, поисковых запросов и вариантов рекламы также можно просматривать на уровне группы рекламных объявлений на соответствующей вкладке для каждого элемента. В кампаниях на вкладке «Сегодня» можно просматривать данные об эффективности на панели «Реклама» группы рекламных объявлений.

Диаграммы, панель

Отображайте данные в виде столбчатых диаграмм, графиков и линий трендов для оперативной визуализации динамики эффективности во времени. Вы можете просматривать ключевые показатели по дате, группе рекламных объявлений, устройству или настройкам аудитории.

Настраиваемые отчёты

Создавайте настраиваемые отчёты для просмотра данных в той форме, которая удобна именно вам. Выбирайте измерения, показатели и степень детализации отчётов; выполняйте расширенные запросы на любом уровне в группе кампаний; планируйте автоматическое составление отчётов: однократно, ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Помните о том, что самые последние данные могут отображаться с задержкой до трёх часов. В отчётах не указываются показатели по просмотрам или общее количество установок. Кроме того, Apple Search Ads не поддерживает использование сторонних переменных URL-адресов для отслеживания и не включает данные по покупкам в приложении.

Инвентарь рекламной сети

App Store — это глобальная платформа, которая объединяет компании всех размеров и более 650 миллионов пользователей в неделю. Вот уже более 10 лет магазин служит надёжной и безопасной площадкой, где пользователи могут находить и загружать приложения.

Модель аукциона/оплаты

Максимальная ставка CPT — это максимальная сумма, которую вы готовы потратить на один клик по вашему рекламному объявлению.

Search Basic с CPI (cost-per-install) оплатой за инсталл.

При создании кампании по результатам поиска можно указать лимит цены за конверсию (CPA), то есть сумму, которую вы хотели бы тратить на привлечение одного пользователя.

Минимальная сумма пополнения

-

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; баланс Admitad (Admitad Wallet), Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах).

Для оплаты в качестве юрлица возможна оплата по счету.