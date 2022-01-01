Доступные форматы рекламы

В Traffic Junky доступны 4 варианта размещения:



Статический банер (доступен со всех устройств)

Статический банер представлен в нескольких размерах и имеет несколько вариантов размещения как на мобильных устройствах так и на PC. Допустимые форматы файлов: JPEG, GIF, png. Анимация разрешена.

Видео банер

Видео банер доступен как на мобильных устройствах так и на PC.

Допустимые форматы файлов: MPEG, MP4, AVI, WMV, MOV

In-Stream видео

In-Stream видео формат доступен как на мобильных устройствах так и на PC. Допустимые форматы файлов: MPEG, MP4, AVI, WMV, MOV. Максимальная длинна видео - 30 сек

Popunders

Popunders формат доступен как на мобильных устройствах так и на PC.

Подробнее о всех возможных форматах и размерах статичных и видео банеров можно узнать https://www.trafficjunky.com/advertiser/ad-formats/

Возможности таргетинга рекламы

Traffic Junky предлагает множество функций таргетинга для самых разных местоположений и устройств. Используя алгоритмы, Traffic Junky может

помочь вам обнаружить, настроить таргетинг и оптимизировать наиболее отзывчивую аудиторию для проверенных технологий и опыта таргетинга на основе вашего бренда.



Особенности таргетинга

Контролируйте эффективность своей кампании с помощью функций таргетинга. Используйте такие инструменты, как местоположение, демографические данные и ключевые слова, чтобы достичь целей своей кампании.



Расположение

Ориентируйтесь на свою аудиторию, где бы она ни находилась. Доставляйте правильное сообщение в зависимости от их местоположения и близости.



Демографический

Создавайте, нацеливайте или фильтруйте аудитории своей кампании на основе их демографических данных.



Ключевые слова

Ориентируйте свою кампанию на вкусы посетителей с помощью ключевых слов, поисковых запросов и других контекстных целей.



Оптимизация и автоматизация

Используйте наши расширенные функции автоматизации и оптимизации, чтобы повысить эффективность вашей кампании даже в автономном режиме. Автоматизация ставок, оптимизация источников и контроль совокупной цены за конверсию еще никогда не были такими простыми.



Участник торгов

Установите целевую цену за конверсию и позвольте нашему алгоритму автоматически оптимизировать ваши аукционные ставки



Правила

Функция правил Traffic Junky позволяет вам определять определенные модели поведения и исключать источники, которые не конвертируются.



Автопилот

Автоматизируйте свои объявления с помощью автопилота. Убедитесь, что вашим потенциальным клиентам показываются наиболее привлекательные и конвертирующие объявления.



Устройство и сетевые функции

Эта функция позволяет настраивать таргетинг объявлений на основе определенных критериев, таких как интернет-провайдер, мобильный телефон, IP-адрес и устройство. Узнайте подробности, когда достигнете желаемой аудитории.



Таргетинг на устройства

Взаимодействуйте со своей аудиторией на настольных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах

IP-таргетинг

Нацеливайте посетителей на определенные IP-адреса или определяйте диапазон IP-адресов для целевой аудитории.



Ориентация на интернет-провайдера

Целевая аудитория по оператору беспроводной связи или интернет-провайдеру. Доступ к обширному списку тысяч глобальных мобильных интернет-провайдеров.



Мобильная связь

Целевая аудитория на основе их подключения к Интернету через WiFi или Carrier.



Возможности браузера и ОС

Воспользуйтесь преимуществами нашего браузера и ОС и найдите подходящую аудиторию на основе технологий, которые они используют.



Ориентация на ОС

Эта функция позволяет сегментировать аудиторию по таким ОС, как Windows, macOS, iOS, Android и другим.



Языковой таргетинг браузера

Включите или исключите до 5 языков, чтобы сосредоточиться на вашей конкретной аудитории.



Браузерный таргетинг

Целевая аудитория на основе их браузера по выбору. Эта функция полезна, если ваши креативы не соответствуют правилам Google о злоупотреблениях в рекламе.

Статистика рекламной сети

Посетители нашей сети со всего мира; и более 75% наших посетителей из стран с трафиком уровня 1 в Северной Америке и Европе. У нас также есть значительное присутствие в Азии. 150 Миллионов ежедневных посетителей. 4,6 миллиарда ежедневных показов рекламы,

Лучшие вертикали, продвигаемые в нашей сети: Знакомства, Развлечения для взрослых, Играть в азартные игры, Здоровье и благополучие, Игры

Модель аукциона/оплаты

Оплата рекламы Traffic Junky осуществляется посредством аукциона. Доступные модели оплаты — СPM.

Минимальная сумма пополнения

120 USD

Валюта биллинга

USD

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad.