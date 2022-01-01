Traffic Junky

Traffic Junky - это онлайн-маркетинговая платформа, которая отвечает за рекламу на самых высокопосещаемых адалт сайтах в мире. Рекламный кабинет TrafficJunky позволяет размещать рекламные материалы на сайтах для взрослой аудитории: Pornhub, PH RON, YouPorn, RedTube, Tube8 и т.д.
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Traffic Junky

Доступные форматы рекламы

В Traffic Junky доступны 4 варианта размещения:

Статический банер (доступен со всех устройств)

Статический банер представлен в нескольких размерах и имеет несколько вариантов размещения как на мобильных устройствах так и на PC. Допустимые форматы файлов: JPEG, GIF, png. Анимация разрешена.

Видео банер

Видео банер доступен как на мобильных устройствах так и на PC.
Допустимые форматы файлов: MPEG, MP4, AVI, WMV, MOV

In-Stream видео

In-Stream видео формат доступен как на мобильных устройствах так и на PC. Допустимые форматы файлов: MPEG, MP4, AVI, WMV, MOV. Максимальная длинна видео - 30 сек

Popunders

Popunders формат доступен как на мобильных устройствах так и на PC.
Подробнее о всех возможных форматах и размерах статичных и видео банеров можно узнать https://www.trafficjunky.com/advertiser/ad-formats/

Возможности таргетинга рекламы

Traffic Junky предлагает множество функций таргетинга для самых разных местоположений и устройств. Используя алгоритмы, Traffic Junky может
помочь вам обнаружить, настроить таргетинг и оптимизировать наиболее отзывчивую аудиторию для проверенных технологий и опыта таргетинга на основе вашего бренда.

Особенности таргетинга
Контролируйте эффективность своей кампании с помощью функций таргетинга. Используйте такие инструменты, как местоположение, демографические данные и ключевые слова, чтобы достичь целей своей кампании.

Расположение
Ориентируйтесь на свою аудиторию, где бы она ни находилась. Доставляйте правильное сообщение в зависимости от их местоположения и близости.

Демографический
Создавайте, нацеливайте или фильтруйте аудитории своей кампании на основе их демографических данных.

Ключевые слова
Ориентируйте свою кампанию на вкусы посетителей с помощью ключевых слов, поисковых запросов и других контекстных целей.

Оптимизация и автоматизация
Используйте наши расширенные функции автоматизации и оптимизации, чтобы повысить эффективность вашей кампании даже в автономном режиме. Автоматизация ставок, оптимизация источников и контроль совокупной цены за конверсию еще никогда не были такими простыми.

Участник торгов
Установите целевую цену за конверсию и позвольте нашему алгоритму автоматически оптимизировать ваши аукционные ставки

Правила
Функция правил Traffic Junky позволяет вам определять определенные модели поведения и исключать источники, которые не конвертируются.

Автопилот
Автоматизируйте свои объявления с помощью автопилота. Убедитесь, что вашим потенциальным клиентам показываются наиболее привлекательные и конвертирующие объявления.

Устройство и сетевые функции
Эта функция позволяет настраивать таргетинг объявлений на основе определенных критериев, таких как интернет-провайдер, мобильный телефон, IP-адрес и устройство. Узнайте подробности, когда достигнете желаемой аудитории.

Таргетинг на устройства
Взаимодействуйте со своей аудиторией на настольных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах
IP-таргетинг
Нацеливайте посетителей на определенные IP-адреса или определяйте диапазон IP-адресов для целевой аудитории.

Ориентация на интернет-провайдера
Целевая аудитория по оператору беспроводной связи или интернет-провайдеру. Доступ к обширному списку тысяч глобальных мобильных интернет-провайдеров.

Мобильная связь
Целевая аудитория на основе их подключения к Интернету через WiFi или Carrier.

Возможности браузера и ОС
Воспользуйтесь преимуществами нашего браузера и ОС и найдите подходящую аудиторию на основе технологий, которые они используют.

Ориентация на ОС
Эта функция позволяет сегментировать аудиторию по таким ОС, как Windows, macOS, iOS, Android и другим.

Языковой таргетинг браузера
Включите или исключите до 5 языков, чтобы сосредоточиться на вашей конкретной аудитории.

Браузерный таргетинг
Целевая аудитория на основе их браузера по выбору. Эта функция полезна, если ваши креативы не соответствуют правилам Google о злоупотреблениях в рекламе.

Статистика рекламной сети

Посетители нашей сети со всего мира; и более 75% наших посетителей из стран с трафиком уровня 1 в Северной Америке и Европе. У нас также есть значительное присутствие в Азии. 150 Миллионов ежедневных посетителей. 4,6 миллиарда ежедневных показов рекламы,

Лучшие вертикали, продвигаемые в нашей сети: Знакомства, Развлечения для взрослых, Играть в азартные игры, Здоровье и благополучие, Игры

Модель аукциона/оплаты

Оплата рекламы Traffic Junky осуществляется посредством аукциона. Доступные модели оплаты — СPM.

Минимальная сумма пополнения

120 USD

Валюта биллинга

USD

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad.

Условия пополнения

Получайте до 25% дополнительного дохода при пополнении рекламных сетей с Партнерской программой

Получайте вознаграждение от оборотов рекламных аккаунтов под вашим управлением в 12 рекламных сетях по партнерской программе для наших партнеров.
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