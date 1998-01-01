Snapchat Ads
Доступные форматы рекламы
Snap и story ads
Snap Ads используется для информирования потребителя о продукте. Его главная цель — захватить внимание, заставить свайпнуть по ролику и пересмотреть полноценный вариант рекламы. К Snap Ads также относятся live-фото и гифки.
Story Ads — это серия рекламных снэпов в разделе Discover.
Коллекции объявлений
Это полноэкранное объявление с четырьмя дополнительными кликабельными изображениями-миниатюрами для демонстрации сопутствующих продуктов. Если пользователь свайпает вверх, он переходит по URL-адресу.
Lens: AR-маски для камеры.
Это интерактивный формат рекламы с элементами дополненной реальности. Бренды могут использовать маски, чтобы превратить пользователя в логотип своей компании или вовлечь в игру. С её помощью потенциальный покупатель может увидеть продукт на себе в режиме реального времени. Больше всего этот формат подходит для производителей FMCG: косметики, очков, аксессуаров.
Динамическая реклама
Создает мгновенные объявления на основании загруженного каталога продуктов. Используя представленные изображения и данные, этот тип рекламы задействует встроенные шаблоны для создания различных вертикальных Snap ads. Рекламодатель может выбирать один из шаблонов, затем выбрать аудиторию для поиска или повторного вовлечения, а после дает возможность системе показывать объявления в режиме реального времени.
Swipe to Call or Text
Простой рекламный формат, призывающий связаться с оператором, используя звонок или сообщение. При создании можно использовать фото или видео, а среди остальных обязательных элементов: название компании, заголовок, сообщение и call to action. Формат отлично подходит для продаж или бронирования с рекламными целями «Вовлечение» и «Узнаваемость». Креатив транслируется до 6 секунд. При создании важно учесть, что таргетинг можно настроить только на ту страну, в которой находится мобильный телефон для связи.
Рекламные ролики (Commercials)
Commercials представляют собой 6-секундные видео Snap Ads, которые нельзя скипнуть, направленные на повышение узнаваемости в пределах высококачественного премиального контента.
Product Catalog Ads.
Формат рекламы предназначен для показа товара или услуг. Реализуется в двух видах: изображение или видео. Для создания ряда рекламных объявлений о товарах достаточно импортировать существующие каталоги продуктов.
Возможности таргетинга рекламы и Инструменты для изучения статистики
- Геотаргетинг.
- Демография.
- Готовые группы аудиторий.
- Устройства.
- Оператор мобильной связи.
В блоке демографии отдельного внимания заслуживает опция «расширенная демография». Это категории, собранные по third-party данным от Datalogix и Experian. Пользователи в них разделены по таким параметрам, как образование, доход, вид занятости, семейное положение и наличие детей.
Отчетность и метрики Snapchat
Snapchat, помимо десктопного просмотра результатов кампании, предлагает мобильный дашборд в пределах своего же Snapchat App.
В этом же приложении можно смотреть, какая реклама ждет одобрения или была отклонена.
Дашборд можно подогнать под себя — добавить и удалить метрики. А сами метрики можно просматривать «на ходу» благодаря мобильности отслеживания.
Главная особенность Snapchat Ads — наличие метрик для прокрутки креатива вверх. Например, новым по сравнению с Facebook будет такой показатель, как eCPSU — effective cost per swipe up.
Ключевые метрики:
- показы (оплаченные показы и всего показов);
- охват;
- частота;
- показатели частоты воспроизводства видео;
- среднее экранное время;
- клики.
Инвентарь рекламной сети
Сеть предлагает массу способов оставаться на связи, самовыражаться и дружить:
- 375 млн активных юзеров в сутки.
- 83 миллиона из них живут в США, < 60 — в Европе, < 55 — в других странах.
- 58% аудитории составляют мужчины, 42% — женщины.
- полчаса — столько в среднем пользователи пребывают в приложении.
Cамой многочисленной возрастной группой по-прежнему остается 18-24 года.
Модель аукциона/оплаты
Эффективная цена за тысячу показов (eCPM) — средняя стоимость тысячи просмотров.
Эффективная цена за просмотр (eCPV) — средняя стоимость просмотра видео.
Эффективная стоимость смахивания вверх (eCPSU)
Минимальная сумма пополнения
15 USD
Способы оплаты
Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; баланс Admitad (Admitad Wallet), Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах).
Для оплаты в качестве юрлица возможна оплата по счету.