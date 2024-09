Доступные форматы рекламы

Snap и story ads

Snap Ads используется для информирования потребителя о продукте. Его главная цель — захватить внимание, заставить свайпнуть по ролику и пересмотреть полноценный вариант рекламы. К Snap Ads также относятся live-фото и гифки.

Story Ads — это серия рекламных снэпов в разделе Discover.

Коллекции объявлений

Это полноэкранное объявление с четырьмя дополнительными кликабельными изображениями-миниатюрами для демонстрации сопутствующих продуктов. Если пользователь свайпает вверх, он переходит по URL-адресу.

Lens: AR-маски для камеры.

Это интерактивный формат рекламы с элементами дополненной реальности. Бренды могут использовать маски, чтобы превратить пользователя в логотип своей компании или вовлечь в игру. С её помощью потенциальный покупатель может увидеть продукт на себе в режиме реального времени. Больше всего этот формат подходит для производителей FMCG: косметики, очков, аксессуаров.

Динамическая реклама

Создает мгновенные объявления на основании загруженного каталога продуктов. Используя представленные изображения и данные, этот тип рекламы задействует встроенные шаблоны для создания различных вертикальных Snap ads. Рекламодатель может выбирать один из шаблонов, затем выбрать аудиторию для поиска или повторного вовлечения, а после дает возможность системе показывать объявления в режиме реального времени.

Swipe to Call or Text

Простой рекламный формат, призывающий связаться с оператором, используя звонок или сообщение. При создании можно использовать фото или видео, а среди остальных обязательных элементов: название компании, заголовок, сообщение и call to action. Формат отлично подходит для продаж или бронирования с рекламными целями «Вовлечение» и «Узнаваемость». Креатив транслируется до 6 секунд. При создании важно учесть, что таргетинг можно настроить только на ту страну, в которой находится мобильный телефон для связи.

Рекламные ролики (Commercials)

Commercials представляют собой 6-секундные видео Snap Ads, которые нельзя скипнуть, направленные на повышение узнаваемости в пределах высококачественного премиального контента.

Product Catalog Ads.

Формат рекламы предназначен для показа товара или услуг. Реализуется в двух видах: изображение или видео. Для создания ряда рекламных объявлений о товарах достаточно импортировать существующие каталоги продуктов.

Возможности таргетинга рекламы и Инструменты для изучения статистики

Геотаргетинг.

Демография.

Готовые группы аудиторий.

Устройства.

Оператор мобильной связи.

В блоке демографии отдельного внимания заслуживает опция «расширенная демография». Это категории, собранные по third-party данным от Datalogix и Experian. Пользователи в них разделены по таким параметрам, как образование, доход, вид занятости, семейное положение и наличие детей.

Отчетность и метрики Snapchat

Snapchat, помимо десктопного просмотра результатов кампании, предлагает мобильный дашборд в пределах своего же Snapchat App.



В этом же приложении можно смотреть, какая реклама ждет одобрения или была отклонена.



Дашборд можно подогнать под себя — добавить и удалить метрики. А сами метрики можно просматривать «на ходу» благодаря мобильности отслеживания.

Главная особенность Snapchat Ads — наличие метрик для прокрутки креатива вверх. Например, новым по сравнению с Facebook будет такой показатель, как eCPSU — effective cost per swipe up.

Ключевые метрики:

показы (оплаченные показы и всего показов);

охват;

частота;

показатели частоты воспроизводства видео;

среднее экранное время;

клики.

Инвентарь рекламной сети

Сеть предлагает массу способов оставаться на связи, самовыражаться и дружить:

375 млн активных юзеров в сутки.

83 миллиона из них живут в США, < 60 — в Европе, < 55 — в других странах.

58% аудитории составляют мужчины, 42% — женщины.

полчаса — столько в среднем пользователи пребывают в приложении.

Cамой многочисленной возрастной группой по-прежнему остается 18-24 года.

Модель аукциона/оплаты

Эффективная цена за тысячу показов (eCPM) — средняя стоимость тысячи просмотров.

Эффективная цена за просмотр (eCPV) — средняя стоимость просмотра видео.

Эффективная стоимость смахивания вверх (eCPSU)

Минимальная сумма пополнения

15 USD

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; баланс Admitad (Admitad Wallet), Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах).

Для оплаты в качестве юрлица возможна оплата по счету.