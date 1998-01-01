WOWBlogger
10 000 + проверенных блогеров и каналов, автоматическая маркировка рекламы, запуск рекламных кампаний от 5 минут. Размещайте рекламу самостоятельно, или воспользуйтесь запуском «под ключ».
Доступные форматы рекламы
Размещайте рекламу самостоятельно, или воспользуйтесь запуском «под ключ» — вам предоставляется команда проекта, которая возьмет на себя подбор блогеров, разработку контента и креативов, документооборот и контроль кампании.
Возможности таргетинга рекламы
Вы можете подобрать блогеров для вашей рекламной кампании, используя гибкую систему фильтров именно под ваш запрос и особенности целевой аудитории. В фильтрах доступны следующие параметры:
- охваты
- количество подписчиков
- тематики
- цена размещения и CPV и др.
Возможности трекинга эффективности и статистики
Платформа WOWBlogger предоставляет все основные виды статистики:
- Охваты
- CPV
- Количество переходов (опционально)
- Количество подписавшихся (опционально)
- CPC (опционально)
Инвентарь рекламной сети
WOWBlogger охватывает аудитории Telegram, Stories, YouTube, VK и Дзен. Аудитория этих проектов — сотни тысяч уникальных пользователей в день.
Кому подходит трафик этой рекламной площадки
Самостоятельный запуск кампаний подходит для любого пользователя, желающего получить быстрые размещения в тысячах каналов. Стартовый бюджет не ограничен, независимо от целей рекламной кампании (лиды и продажи, узнаваемость, трафик и подписчики).
Тарифы «под ключ» идеальны для малого и среднего бизнеса, а также для крупных компаний и быстрорастущих брендов, готовых вкладывать бюджет в инфлюэнс-маркетинг.
Модель аукциона/оплаты
CPM
Минимальная сумма пополнения
При самостоятельной работы с платформой стартовый бюджет не ограничен.
При работе «под ключ» стартовый бюджет 250 000 руб.
Валюта биллинга
Российский рубль
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей