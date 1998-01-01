Доступные форматы рекламы

Размещайте рекламу самостоятельно, или воспользуйтесь запуском «под ключ» — вам предоставляется команда проекта, которая возьмет на себя подбор блогеров, разработку контента и креативов, документооборот и контроль кампании.

Возможности таргетинга рекламы

Вы можете подобрать блогеров для вашей рекламной кампании, используя гибкую систему фильтров именно под ваш запрос и особенности целевой аудитории. В фильтрах доступны следующие параметры:

охваты

количество подписчиков

тематики

цена размещения и CPV и др.

Возможности трекинга эффективности и статистики

Платформа WOWBlogger предоставляет все основные виды статистики:

Охваты

CPV

Количество переходов (опционально)

Количество подписавшихся (опционально)

CPC (опционально)

Инвентарь рекламной сети

WOWBlogger охватывает аудитории Telegram, Stories, YouTube, VK и Дзен. Аудитория этих проектов — сотни тысяч уникальных пользователей в день.

Кому подходит трафик этой рекламной площадки

Самостоятельный запуск кампаний подходит для любого пользователя, желающего получить быстрые размещения в тысячах каналов. Стартовый бюджет не ограничен, независимо от целей рекламной кампании (лиды и продажи, узнаваемость, трафик и подписчики).

Тарифы «под ключ» идеальны для малого и среднего бизнеса, а также для крупных компаний и быстрорастущих брендов, готовых вкладывать бюджет в инфлюэнс-маркетинг.

Модель аукциона/оплаты

CPM

Минимальная сумма пополнения

При самостоятельной работы с платформой стартовый бюджет не ограничен.

При работе «под ключ» стартовый бюджет 250 000 руб.

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты