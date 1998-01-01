WOWBlogger

WOWBlogger — это платформа для запуска рекламы в Telegram и у блогеров. Доступно к размещению сразу 5 площадок: Telegram, Stories, YouTube, VK и Дзен.
10 000 + проверенных блогеров и каналов, автоматическая маркировка рекламы, запуск рекламных кампаний от 5 минут. Размещайте рекламу самостоятельно, или воспользуйтесь запуском «под ключ».
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WOWBlogger

Доступные форматы рекламы

Размещайте рекламу самостоятельно, или воспользуйтесь запуском «под ключ» — вам предоставляется команда проекта, которая возьмет на себя подбор блогеров, разработку контента и креативов, документооборот и контроль кампании.

Возможности таргетинга рекламы

Вы можете подобрать блогеров для вашей рекламной кампании, используя гибкую систему фильтров именно под ваш запрос и особенности целевой аудитории. В фильтрах доступны следующие параметры:

  • охваты
  • количество подписчиков
  • тематики
  • цена размещения и CPV и др.

Возможности трекинга эффективности и статистики

Платформа WOWBlogger предоставляет все основные виды статистики:

  • Охваты
  • CPV
  • Количество переходов (опционально)
  • Количество подписавшихся (опционально)
  • CPC (опционально)

Инвентарь рекламной сети

WOWBlogger охватывает аудитории Telegram, Stories, YouTube, VK и Дзен. Аудитория этих проектов — сотни тысяч уникальных пользователей в день.

Кому подходит трафик этой рекламной площадки

Самостоятельный запуск кампаний подходит для любого пользователя, желающего получить быстрые размещения в тысячах каналов. Стартовый бюджет не ограничен, независимо от целей рекламной кампании (лиды и продажи, узнаваемость, трафик и подписчики).

Тарифы «под ключ» идеальны для малого и среднего бизнеса, а также для крупных компаний и быстрорастущих брендов, готовых вкладывать бюджет в инфлюэнс-маркетинг.

Модель аукциона/оплаты

CPM

Минимальная сумма пополнения

При самостоятельной работы с платформой стартовый бюджет не ограничен.
При работе «под ключ» стартовый бюджет 250 000 руб.

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты

  • Расчетный счет на ИП/УСН
  • Расчетный счет на ОСНО
  • Банковская карта РФ/зарубежная
  • Корпоративная банковская карта РФ
  • Capitalist
  • USDT
  • Международный счет
  • С баланса интегрированных Affilate сетей

Получайте до 25% дополнительного дохода при пополнении рекламных сетей с Партнерской программой

Получайте вознаграждение от оборотов рекламных аккаунтов под вашим управлением в 12 рекламных сетях по партнерской программе для наших партнеров.
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