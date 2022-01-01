VK AdBlogger
Новая платформа поможет бизнесу привлечь новых клиентов и нарастить узнаваемость бренда, а авторам — монетизировать сообщества и получать заявки на рекламу от крупных компаний. Первой площадкой, где доступна платформа VK AdBlogger, стала социальная сеть ВКонтакте.
Доступные форматы рекламы
Для рекламодателей доступны варианты размещения «Посевы» и «Заказ контента».
Раздел «Посевы»
Рекламодатель создает креатив в формате поста, автор размещает его в своём сообществе.
Креатив — это пост, который будет опубликован от имени сообщества. Пост состоит из текста (до 2 тыс символов) и может содержать до 10 вложений (изображений или видео).
Рекламный пост будет автоматически удален через 24 часа после публикации — таковы требования отчетности ОРД. В некоторых случаях креатив дольше остается на стене сообщества, чтобы можно было корректно собрать статистику по рекламному посту.
Раздел «Заказ контента»
«Заказ контента» — это создание и размещение нативной рекламы по брифу от рекламодателя. Помимо готовых размещений (посевов), рекламодатели могут заказывать у авторов рекламные публикации по брифам.
В каких форматах возможно размещение контента:
- Посты
- Клипы.
Возможности таргетинга и инструменты для изучения статистики
- ГЕО: город, местонахождение;
- Пол, возраст и иные персональные особенности;
- Тематики;
- CPM.
В личном кабинете доступна статистика по рекламным кампаниям.
При выборе размещения в разделе «посевы», можно анализировать статистику по каждому креативу отдельно.
При нажатии на строку дашборда пользователь переходит на страницу креатива и может детально просмотреть все данные о размещениях.
Инвентарь рекламной сети
Команда VK разработала свою биржу нативной рекламы — VK AdBlogger. Здесь смогут регистрироваться авторы с аудиторией от 1000 подписчиков, а рекламодатели будут выбирать подходящих инфлюенсеров с помощью многоуровневых фильтров.
VK AdBlogger — удобный инструмент для рекламы вашего бизнеса в сообществах ВКонтакте. Платформа позволяет рекламодателям любого масштаба найти эффективный формат для решениях маркетинговых задач:
- нативные интеграции с крупными блогерами — для привлечения внимания широкой аудитории;
- размещение постов в тематических пабликах позволит «прогревать» целевую аудиторию;
- посевы в нишевых сообществах помогут стимулировать целевые действия — подписки на сообщество или переходы на сайт.
В VK AdBlogger легко найти авторов с нужной аудиторией под задачи бизнеса, используя точную систему фильтров: по тематике, аудитории, вовлеченности и другим параметрам. Стоимость рекламы устанавливают авторы контента.
Разместить рекламу можно в постах и клипах у выбранных авторов. Рекламодатель может загрузить готовые рекламные креативы или составить бриф, по которому автор создаст контент в своем стиле, согласует и разместит.
По словам команды биржи, к ней уже присоединились крупные бренды-рекламодатели и более 10 000 сообществ.
В будущем через VK AdBlogger можно будет размещать рекламу не только ВКонтакте, но и на других площадках VK
VK AdBlogger доступна на десктопе и мобильных устройствах.
На бирже рекламодателям доступны:
- точный поиск сообществ для продвижения;
- статистика по сообществам и расширенная аналитика.
Модель аукциона/оплаты
CPM, CPC.
Минимальная сумма пополнения:
-
Способы оплаты
Для физлиц:
- карты российских банков;
- баланс Admitad (Admitad Wallet);
- Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах.
Для юрлиц возможна оплата по счету.