Доступные форматы рекламы

Для рекламодателей доступны варианты размещения «Посевы» и «Заказ контента».

Раздел «Посевы»

Рекламодатель создает креатив в формате поста, автор размещает его в своём сообществе.

Креатив — это пост, который будет опубликован от имени сообщества. Пост состоит из текста (до 2 тыс символов) и может содержать до 10 вложений (изображений или видео).

Рекламный пост будет автоматически удален через 24 часа после публикации — таковы требования отчетности ОРД. В некоторых случаях креатив дольше остается на стене сообщества, чтобы можно было корректно собрать статистику по рекламному посту.

Раздел «Заказ контента»

«Заказ контента» — это создание и размещение нативной рекламы по брифу от рекламодателя. Помимо готовых размещений (посевов), рекламодатели могут заказывать у авторов рекламные публикации по брифам.

В каких форматах возможно размещение контента:

Посты

Клипы.

Возможности таргетинга и инструменты для изучения статистики

ГЕО: город, местонахождение;

Пол, возраст и иные персональные особенности;

Тематики;

CPM.

В личном кабинете доступна статистика по рекламным кампаниям.

При выборе размещения в разделе «посевы», можно анализировать статистику по каждому креативу отдельно.

При нажатии на строку дашборда пользователь переходит на страницу креатива и может детально просмотреть все данные о размещениях.

Инвентарь рекламной сети

Команда VK разработала свою биржу нативной рекламы — VK AdBlogger. Здесь смогут регистрироваться авторы с аудиторией от 1000 подписчиков, а рекламодатели будут выбирать подходящих инфлюенсеров с помощью многоуровневых фильтров.

VK AdBlogger — удобный инструмент для рекламы вашего бизнеса в сообществах ВКонтакте. Платформа позволяет рекламодателям любого масштаба найти эффективный формат для решениях маркетинговых задач:

нативные интеграции с крупными блогерами — для привлечения внимания широкой аудитории;

размещение постов в тематических пабликах позволит «прогревать» целевую аудиторию;

посевы в нишевых сообществах помогут стимулировать целевые действия — подписки на сообщество или переходы на сайт.

В VK AdBlogger легко найти авторов с нужной аудиторией под задачи бизнеса, используя точную систему фильтров: по тематике, аудитории, вовлеченности и другим параметрам. Стоимость рекламы устанавливают авторы контента.

Разместить рекламу можно в постах и клипах у выбранных авторов. Рекламодатель может загрузить готовые рекламные креативы или составить бриф, по которому автор создаст контент в своем стиле, согласует и разместит.

По словам команды биржи, к ней уже присоединились крупные бренды-рекламодатели и более 10 000 сообществ.

В будущем через VK AdBlogger можно будет размещать рекламу не только ВКонтакте, но и на других площадках VK

VK AdBlogger доступна на десктопе и мобильных устройствах.

На бирже рекламодателям доступны:

точный поиск сообществ для продвижения;

статистика по сообществам и расширенная аналитика.

Модель аукциона/оплаты

CPM, CPC.

Минимальная сумма пополнения:

-

Способы оплаты

Для физлиц:

карты российских банков;

баланс Admitad (Admitad Wallet);

Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах.

Для юрлиц возможна оплата по счету.