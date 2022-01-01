Доступные форматы рекламы

Ваша реклама может выглядеть по-разному в зависимости от выбранных вами целей рекламы и мест ее размещения.В настоящее время рекламная платформа TikTok поддерживает 2 основных формата рекламы во всех местах размещения: изображения и видео.



Форматы рекламы играют большую роль в поддержании вовлеченности аудитории. Рекламная платформа TikTok предлагает широкий выбор форматов, чтобы вы могли найти тот, который соответствует целям проводимой вами кампании. В частности, мы работаем с горизонтальными, вертикальными и квадратными видео, а также с изображениями.

TopView

рекламный ролик длиной до 60 секунд. Запускается, когда пользователь открывает приложение

Brand Takeover

Пользователи TikTok открывают приложение, на несколько секунд появляется объявление на весь экран, затем оно превращается в рекламное видео в ленте новостей.

In Feed

Видео в новостной ленте: реклама появляется в привычной ленте новостей TikTok на странице «Рекомендуем». Это наиболее привычный формат рекламы — пользователь просто видит рекламу, листая ролики. Благодаря нативной интеграции в ленту рекомендаций такая реклама ненавязчива. Еще одно преимущество — пользователи могут взаимодействовать с роликом, ставить лайки и комментировать.

Возможности таргетинга рекламы

Рекламные объявления TikTok предусматривают различные параметры таргетинга, чтобы вы могли максимально точно задать аудиторию, которой хотите показывать рекламу. Таргетинг настраивается на этапе создания группы объявлений. Чтобы ознакомиться со всеми параметрами таргетинга, посмотрите следующее видео.

Рекламная платформа TikTok поддерживает следующие параметры таргетинга.

Аудитория

Демографические данные (Пол, Возраст, Местоположение, Язык)

Интересы и поведение

Устройство (Тип подключения, Операционная система, Версия операционной системы, Модель устройства , Цена устройства, Оператор)

Таргетинг по местоположению

TikTok for Business позволяет настраивать рекламные объявления и предложения для определенных местоположений, включая страны, регионы, штаты, провинции, городские агломерации (бета-версия), города (бета-версия) и многое другое. В некоторых странах отдельные варианты таргетинга недоступны.

Таргетинг по местоположению основывается на различных сигналах для показа рекламы пользователям, соответствующим выбранным вами параметрам. Поскольку эти сигналы меняются, показ объявлений не гарантируется.

Таргетинг по интересам

Таргетинг по интересам — это способ поиска людей на основе их долгосрочных интересов и способах взаимодействия с контентом в TikTok. Таргетинг по интересам — это прекрасный способ поиска релевантной аудитории для ваших объявлений. Существует два типа таргетинга по интересам: по категориям интересов и по дополнительным интересам. Вы можете воспользоваться данными категориями, чтобы определить аудиторию для таргетинга. Если вы не можете найти желаемый интерес в категориях, попробуйте ввести его в строку поиска, и система отобразит релевантные интересы.

Таргетинг по поведению

Таргетинг по поведению позволяет вам показывать рекламу на основе недавнего поведения пользователей в приложении в TikTok. Мы считаем, что это может быть очень эффективным методом повышения эффективности кампании.

В то время как таргетинг по интересам фокусируется на долгосрочном потреблении контента пользователем, таргетинг по поведению фокусируется на недавнем взаимодействии пользователя с контентом. В этой статье объясняются основные преимущества использования таргетинга по поведению и правила его использования, а также рассматриваются некоторые часто задаваемые вопросы.

Существует 2 категории поведения:

действия, связанные с видео,

действия, связанные с подпиской на автора.

Рекомендации по таргетингу

Это функция TikTok Ads Manager, которая позволяет вам определять релевантную аудиторию для ваших объявлений. Когда вы настраиваете таргетинг своей группы объявлений, она предоставит вам набор рекомендуемых категорий интересов и поведения для аудитории, которая с наибольшей вероятностью будет способствовать достижению рекламной цели вашей кампании.

Как работает рекомендация по таргетингу:

TikTok Ads Manager будет анализировать эффективность похожих групп объявлений от похожих рекламодателей, а также эффективность существующих групп объявлений в той же учетной записи, которые будут включены и проанализированы. На основе анализа он порекомендует список категорий интересов и поведения аудитории, которые с наибольшей вероятностью будут конвертированы.

Расширение таргетинга

Расширение таргетинга — это интеллектуальная функция, которая автоматически помогает найти нужную аудиторию для ваших объявлений. Включенное расширение таргетинга позволяет расширить параметры таргетинга, если система предупреждает о возможных проблемах при показе рекламы с изначально заданными настройками.

Чтобы включить расширение таргетинга, вам нужно выбрать из вашего первоначального списка те параметры, которые вы хотите расширить.

Аудитория: расширьте таргетинг за пределы вашей пользовательской аудитории или аудитории lookalike.

Пол: включите в целевую аудиторию представителей обоих полов.

Возраст: раздвиньте возрастные рамки вашей потенциальной аудитории.

Интересы и поведение: включите в таргетинг дополнительные интересы и особенности поведения пользователей.

Ретаргетинг из приложения

Ретаргетинг — это функция группы объявлений, позволяющая показывать рекламу пользователям, которые уже установили ваше приложение на мобильное устройство. Это хороший способ напомнить о себе существующим клиентам, повысить потенциальный доход и возврат вложений в рекламу.

В отличие от аудитории типа «Активность в приложении», охватывающей только пользователей, которых можно атрибутировать к объявлениям в TikTok, ретаргетинг дает возможность показывать рекламу в TikTok, BuzzVideo, TopBuzz и BaBe всем пользователям, установившим ваше приложение.

Инвентарь рекламной сети

Аудитория приложения TikTok, которое в 2020 году стало одним из мировых лидеров по числу скачиваний, охватывает более 150 стран. Наши продукты и их аудитории помогут вам охватить больше клиентов и увеличить трафик к веб-сайту вашего бизнеса.

Разнообразные приложения для любых маркетинговых целей:

Рекламная платформа TikTok обеспечивает доступ к нашему семейству приложений, включая развлекательные приложения и приложения с новостями и рекомендациями контента. Какова бы ни была ваша маркетинговая цель, вы сможете найти пользователей, которые будут оптимальной аудиторией для ваших товаров или услуг.

Модель аукциона/оплаты

В настоящее время рекламная платформа TikTok предоставляет 4 метода назначения ставок:

цена за тысячу показов (CPM),

оптимизированная цена за тысячу показов (oCPM),

цена за тысячу просмотров (CPV),

цена за клик (CPC).

Минимальная сумма пополнения

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