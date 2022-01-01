Доступные форматы рекламы

Taboola использует автоматизированное решение для кадрирования, чтобы адаптировать каждое изображение к индивидуальным размерам мест размещения в сети Taboola. По этой причине лучше всего использовать альбомную ориентацию изображения с соотношением сторон 16:9, 4:3 или 1:1. Для показа во всех местах размещения требуется минимальная ширина 1000 пикселей и минимальная высота 600 пикселей, а максимальный разрешенный размер файла составляет 2,5 МБ.

Брендинг видео

Branding Video — это видеорешение Taboola для рекламодателей, нацеленных на достижение целей узнаваемости бренда. Брендинговое видео — это решение в ленте, позволяющее маркетологам делиться сообщениями своего бренда в моменты повышенного внимания и интереса, не навязывая при этом пользователю. Форматы: MP4, MOV

С более подробной рекомендацией по созданию и оформлению креативов вы можете ознакомиться тут https://help.taboola.com/hc/en-us/articles/115006880507-Title-and-Thumbnail-Best-Practices

Возможности таргетинга рекламы

ГЕО. Доступна страна, субъект внутри государства, город. Причем база обширная, есть и маленькие населенные пункты;

полу, возрасту и иным персональным особенностям;

устройству. С десктопа и мобильных гаджетов, как мы уже уточняли, идет примерно равная по количеству аудитория;

ПО.

Доступен и marketplace audiences. Списки трафика, уже отсортированные по определенным интересам. Добавив один, мы сделаем поиск релевантнее, но сузим охват. Ограничений по добавлению нет, но после пары щелчков по «плюсикам», выбранная аудитория упадет весьма сильно. Мы рекомендуем фокусироваться на одной конкретной группе, не добавляя в фильтр сразу несколько.

Используйте и lookalike базу. Поиск соответствия аудитории под набор определенных параметров. Вы сами выбираете уровень схожести. Доступно 5 критериев – от 5% до 25%. Чем выше уровень соответствия, чем уже трафик, но выше качество. Для тестовой компании рекомендуем держать этот параметр в диапазоне 10-15%.

Возможности трекинга эффективности и статистики

Отчетность по кампании

Отчеты о вашей кампании позволяют вам просматривать и анализировать данные вашей кампании. В отчетах вы найдете все, что вам нужно, чтобы понять, что происходит с вашими кампаниями, включая информацию об эффективности, которую можно использовать для оптимизации ваших кампаний

Доступен ряд фильтров, которые помогут вам просмотреть данные вашей кампании.

Просмотр данных по времени

Просмотр данных по кампаниям

Просмотр данных по сайтам

Просмотр данных по местоположению

Просмотр данных по платформе

Просмотр данных по элементам кампании

Просмотр данных по дням недели

На странице « Сводка кампании » вы увидите следующие показатели для любого отчета, который вы извлекаете.

Показы — общее количество загрузок элементов вашей кампании на страницу. Каждый раз, когда элемент вашей кампании отображается, он считается одним показом.

Количество показов в видимой области экрана — общее количество просмотров элементов вашей кампании пользователями. Каждый раз, когда элемент вашей кампании находится на экране в течение 1 секунды (по стандартам MRC), это считается одним показом.

CTR (коэффициент кликабельности) — измеряет процент пользователей, нажимавших на элементы вашей кампании. CTR рассчитывается путем деления количества кликов для элементов вашей кампании на количество показов для элементов вашей кампании.

CTR в видимой области экрана (vCTR) — измеряет процент пользователей, нажимавших на элементы кампании, которые были просмотрены пользователями. CTR в видимой области экрана рассчитывается путем деления количества кликов для элементов вашей кампании на количество показов в видимой области экрана для элементов вашей кампании.

Клики — общее количество кликов, полученных элементами вашей кампании.

Средняя цена за клик — средняя сумма, которую вы платите за клик. Это рассчитывается путем деления общей стоимости ваших кликов на общее количество кликов.

CPM (цена за тысячу показов) — сумма, которую вы платите за тысячу показов элементов вашей кампании. Например, если ваша цена за тысячу показов составляет 0,25 доллара США, это означает, что вы платите 0,25 доллара США за каждую 1 000 показов элементов вашей кампании.

Цена за тысячу показов в видимой области экрана ( vCPM ) — сумма, которую вы платите за тысячу показов элементов вашей кампании в видимой области экрана. Например, если ваша цена за тысячу показов в видимой области экрана составляет 0,25 доллара США, это означает, что вы платите 0,25 доллара США за каждую 1 000 показов элементов вашей кампании в видимой области экрана.

Коэффициент конверсии (CVR) — процент посетителей из ваших кампаний Taboola, которые совершили конверсию (покупку, просмотр страницы и т. д.). Коэффициент конверсии рассчитывается путем деления количества пользователей, совершивших конверсию, на количество пользователей, которые нажали на элементы вашей кампании.

Конверсии. Это конверсия, определяемая конверсией, отслеживаемой с помощью кода отслеживания конверсий Taboola на вашем сайте.

CPA (цена за действие) — это сумма, которую вы платите за каждую из определенных вами конверсий, таких как покупка продукта, просмотр страницы или подписка по электронной почте. Чтобы рассчитать среднюю цену за конверсию кампании, разделите общую сумму потраченных денег на количество конверсий. Например, если вы потратите 500 долларов США и получите 10 конверсий, ваша цена за конверсию составит 500 долларов США/10 = 50 долларов США . Подробнее о CPA можно узнать здесь

Потрачено — это общие расходы на вашу кампанию за выбранный период времени.

CPCV (цена за завершенный просмотр) . Ваша кампания будет оптимизирована для достижения CPCV, равной X, но вы будете платить каждый раз, когда будет показываться ваше объявление. Этот показатель основан на завершении табулы.

Завершенные просмотры — все просмотры видео, которые были просмотрены до конца.

Об атрибуции конверсий

В сводке кампании сообщается о двух типах атрибуции конверсий:

Конверсии по клику: происходит, когда человек нажимает на ваше объявление, а затем совершает действие на вашей странице в течение 30 дней.

Конверсии по показам: происходит, когда человек видит ваше объявление, не нажимает на него, но позже совершает действие на вашей странице в течение 24 часов после просмотра объявления. Примечание. Конверсии по показам относятся только к показам в видимой области экрана, исходя из стандартного определения

MRC , согласно которому 50 % находятся в поле зрения более одной секунды.

Инвентарь рекламной сети

Taboola фокусируется на нативной рекламе.

Благодаря большому масштабу, уникальным данным о потреблении контента и технологии искусственного интеллекта мирового класса, мы помогаем тысячам рекламодателей охватить свою аудиторию привлекательной нативной рекламой в среде, безопасной для бренда. Потребители видят ваш контент или продукт, когда они находятся в «режиме открытия» и наиболее открыты для открытия чего-то нового и интересного. Taboola доказала свою эффективность на всем пути покупателя — от повышения осведомленности до стимулирования онлайн-покупок.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

Но мы также обратимся к статистике и нашему предыдущему опыту общения с Taboola и составим свой перечень ТОПовых вертикалей:

Финансы. Значительная часть площадок сервиса посвящена финансовой тематике. Причем это экспертные ресурсы, куда люди заходят в основном в поиске аналитики, прогнозов рынка. Поэтому, финансовые офферы на инвестирование так и просятся. А депозиты по таким предложениям редко стоят меньше 200$ в базе и потолка не имеют вовсе. Это идеальные сервис, где Вы нужно ловить крупного инвестора. Сюда же относятся и офферы по кредитованию, доверительному финансовому управлению. Серые схемы, понятно, рекламировать тут нельзя;

ICO. Специфическая прослойка, ее редко выделяют в отдельную вертикаль, обычно совмещая с криптовалютой. Но крипта на Taboola идет умеренно, а вот краудфандинг на ICO – продуктивно. Главное подобрать действительно «вкусный» оффер, с уклоном в инновации. Примечательно, что Taboola рекомендует не лить трафик с нативки прямо на оффер, создавая промежуточное звено – лендинг или экспертную заказную статью в популярном блоге. White Paper в большинстве ICO легко возьмет эту роль на себя. Убиваем пару зайцев одновременно;

Rehab. Еще более специфическая вертикаль. Для тех, кто не сталкивался – это офферы по реабилитации. Чаще всего, после наркомании, но используется и реабилитация после алкоголизма. В Европе не популярна в принципе, а вот в США пользуется спросом. Процент трафика из Штатов – самый массивный, соответственно, пробуйте;

Образование. Дешевых офферов по образованию не существует, но и лидогенерация на этой вертикали – задача сложная. Клиентская база строго ограничена, клиент в обязательном порядке должен идти подогретым, его платежеспособность имеет высокое значение. Всем критериям трафик от Taboola удовлетворяет полностью;

Мобильные игры и приложения. Проект использует и In-app трафик. Поэтому лить на приложения можно. Да и своим нишевым конкурентам он не проигрывает, процент мобильного трафика – 49%. Работая в обозначенной вертикале помните, что креативы попадают под серьезную модерацию. Если проверка заподозрит элементы адалта (что не редкость для всяких RPG), а также чрезмерное насилие, креатив уйдет под бан;

Товарка. Представляется во всем своем разнообразии. Неплохо пойдут товары интернет-магазинов, техника, гаджеты. Ограничений в принципе нет, но используйте только белые офферы гемблинг. Да и лучше концентрироваться на дорогостоящих товарах, раскручивать аккаунты на китайских биржах через Taboola – это нелогичная трата бюджета;

Дейтинг. Востребованная вертикаль, но ее в большей мере касаются ограничения по адалту. Как мы уже уточнили, сложно найти креатив с хорошим CTR, если укладываться во все рамки сервиса. Несмотря на это, выхлоп от дейтинга идет нормальный, тема в принципе популярная в странах первого и второго мира;

Нутра. Используйте только офферы по косметике. Причем логично будет сотрудничать с предложениями агентов, реализующих популярные бренды по своей цене. Разумеется, только оригиналы, без подделок. Товары для здоровья идут плохо, лить на них дорогой трафик не рекомендуется.

Модель аукциона/оплаты

CPM, CPC, CPV

Алгоритм Taboola учитывает два важных фактора, помогающих выяснить, когда и где рекомендовать элементы вашей кампании: рейтинг кликов (CTR) и стоимость клика (CPC).

CTR или рейтинг кликов — это показатель того, насколько пользователи заинтересованы в вашем контенте. Чем выше CTR, тем больше элементов вашей кампании будет рекомендовано пользователям.

CPC, или цена за клик, показывает, сколько вы готовы платить за клик. Чем выше цена за клик, тем более конкурентоспособными будут элементы вашей кампании в сети, а значит, они будут показываться чаще.

Функция Smart Bid в Taboola избавляет от ручных корректировок ставок, чтобы гарантировать, что рекламодатели получат наиболее эффективные места размещения с наименьшими затратами.

Минимальная сумма пополнения

200 USD

Валюта биллинга

USD

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad

Условия пополнения

На пополнение рекламных кабинетов Табула не предоставляется бонус. Зачисление происходит за вычетом НДС и комиссии 1%. Средства внутри кабинета конвертируются в доллары по курсу ЦБ на день пополнения + 3%. К примеру, при платеже в 1000$ сумма зачисления составит 1000/1,2/1,01 = 825,08$