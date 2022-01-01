Доступные форматы рекламы

Динамические предустановки на смартфон, активация смартфона после покупки.

Активация Динамические предустановки

Реклама при взаимодействии пользователя со смартфоном

Виджет Клавиатура Быстрый доступ Папка В приложении OEM магазины

Возможности таргетинга рекламы

Установка цели — оптимизация на событие внутри приложения

Регионы показа — целый регион, страна, область или город

Производитель и модель устройства

Операционная система и ее версия

Возможности трекинга эффективности и статистики

По каждой кампании можно посмотреть подробную статистику в дашборде (обзор таргетинга кампании, целей и эффективности).

В верхней части окна отображаются выбранный период статистики и основные метрики — Установки, Показы, Клики, Стоимость, CTI (конверсия из клика в установку).

Внутри рекламной кампании есть возможность просмотра детальной статистики размещения по каждому плейсменту.

Можно сделать вывод о количестве и качестве трафика, оценить объем выкупа, остановить активный или подключить новый плейсмент, увеличить или снизить ставку.

Appnext работает с основными MMP: Appmetrica, Appsflyer, Adjust, MyTracker, Branch, Kochava, Tenjin.

Для отслеживания статистики достаточно провести интеграцию с источником.

Инвентарь рекламной сети

Appnext охватывает размещение рекламных материалов различных форматов у следующих производителей смартфонов:

Xiaomi — браузер, папки, клавиатура, быстрый доступ, Mi downloads, Get Apps

Samsung — Samsung store, игровой центр, Samsung Discover, Appcloud

Vivo — все форматы рекомендаций, Vivo app store

OPPO — браузер, рекомендации, OPPO app store

Transsion (Tecno, Infinix) — поиск, быстрый доступ, папки

Lenovo — виджет

ZTE — быстрый доступ

Кому подходит трафик этой рекламной площадки

Продуктам использующим мобильное приложение как основной или вспомогательный инструмент для взаимодействия со своей аудиторией, которая находится в странах Европы, Азии, Латинской Америки и Индии.

Модель аукциона/оплаты

CPI / CPC

Наиболее часто используемая модель — CPI.

Есть возможность гибкой настройки ставки для каждого плейсмента в отдельности.

Минимальная сумма пополнения

1000$ + 100$ (10% комиссия)

Валюта биллинга

Американский доллар.

Однако, оплата пополнения кабинета возможна Российскими рублями в рамках вашего платежного профиля.

При оплате в Российских рублях для конвертации используется курс ЦБ РФ на дату пополнения.

Способы оплаты