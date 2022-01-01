Appnext
OEM-трафик — это тип трафика, который генерируется на мобильных устройствах внутри оболочки мобильных телефонов. Этот тип трафика используется в рекламных кампаниях, которые размещаются внутри мобильных устройств, таких как сервисные приложения или приложения от производителей устройств (OEM).
Доступные форматы рекламы
Динамические предустановки на смартфон, активация смартфона после покупки.
Реклама при взаимодействии пользователя со смартфоном
Возможности таргетинга рекламы
- Установка цели — оптимизация на событие внутри приложения
- Регионы показа — целый регион, страна, область или город
- Производитель и модель устройства
- Операционная система и ее версия
Возможности трекинга эффективности и статистики
По каждой кампании можно посмотреть подробную статистику в дашборде (обзор таргетинга кампании, целей и эффективности).
В верхней части окна отображаются выбранный период статистики и основные метрики — Установки, Показы, Клики, Стоимость, CTI (конверсия из клика в установку).
Внутри рекламной кампании есть возможность просмотра детальной статистики размещения по каждому плейсменту.
Можно сделать вывод о количестве и качестве трафика, оценить объем выкупа, остановить активный или подключить новый плейсмент, увеличить или снизить ставку.
Appnext работает с основными MMP: Appmetrica, Appsflyer, Adjust, MyTracker, Branch, Kochava, Tenjin.
Для отслеживания статистики достаточно провести интеграцию с источником.
Инвентарь рекламной сети
Appnext охватывает размещение рекламных материалов различных форматов у следующих производителей смартфонов:
Xiaomi — браузер, папки, клавиатура, быстрый доступ, Mi downloads, Get Apps
Samsung — Samsung store, игровой центр, Samsung Discover, Appcloud
Vivo — все форматы рекомендаций, Vivo app store
OPPO — браузер, рекомендации, OPPO app store
Transsion (Tecno, Infinix) — поиск, быстрый доступ, папки
Lenovo — виджет
ZTE — быстрый доступ
Кому подходит трафик этой рекламной площадки
Продуктам использующим мобильное приложение как основной или вспомогательный инструмент для взаимодействия со своей аудиторией, которая находится в странах Европы, Азии, Латинской Америки и Индии.
Модель аукциона/оплаты
CPI / CPC
Наиболее часто используемая модель — CPI.
Есть возможность гибкой настройки ставки для каждого плейсмента в отдельности.
Минимальная сумма пополнения
1000$ + 100$ (10% комиссия)
Валюта биллинга
Американский доллар.
Однако, оплата пополнения кабинета возможна Российскими рублями в рамках вашего платежного профиля.
При оплате в Российских рублях для конвертации используется курс ЦБ РФ на дату пополнения.
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей