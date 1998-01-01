Доступные форматы рекламы

ПромоСтраницы — это формат Яндекс Рекламы в виде одной веб-страницы с текстом, картинками и видео, который показывают в партнёрской сети Яндекса и в Яндекс Поиске.

Главная особенность ПромоСтраниц — длительная коммуникация. Среднее время чтения рекламной статьи — две минуты. Это выгодно отличает формат от коротких постов и сторис: у пользователя достаточно времени, чтобы познакомиться с продуктом, вникнуть в детали и понять, стоит ли его покупать.

Возможности таргетинга рекламы и Инструменты для изучения статистики.

В ПромоСтраницах сочетаются два типа таргетингов: ручные и автоматические.

К ручным типам можно отнести таргетинг по полу, типу устройства, возрасту и географии. К автоматическим типам можно отнести таргетинг по интересам и привычкам аудитории и выбрать сегменты, созданные в «Яндекс Аудиториях».

Инструменты для изучения статистики

Статистика отображается в рекламном кабинете ПромоСтраниц.

В отличие от статистики Яндекс Метрики, в которой учитываются все визиты на сайт, в статистике ПромоСтраниц отображаются только те визиты, за которые заплатил рекламодатель. В статистику ПромоСтраниц не включаются переходы:

из статей, открытых органически;

отфильтрованные системой защиты от фрода.

При просмотре статистики вы можете:

Сравнить показатели статистики для всей кампании или только для одного материала — это позволит оценить эффективность кампании.

Вывести на график любой статистический показатель.

Чтобы посмотреть изменение статистического показателя за определенный период, настройте отображение графика: По дням, По неделям и По месяцам.

Сортировать данные по возрастанию и убыванию в столбцах.

Модель аукциона/оплаты

В «ПромоСтраницах» работает четыре модели оплаты: «Охват», «Цена дочитывания», «Цена перехода» и «Дневной бюджет».

«Охват» — модель с платой за тысячу показов обложки. Ставка по этой модели — от 80 до 900 рублей с шагом в 10 рублей. Это значит, что нельзя установить, например, ставку в 85 рублей — доступны только суммы, кратные 10.

Модель подойдёт тем, кто работает над формированием узнаваемости бренда и спроса на продукт. Она позволяет показать статью как можно большему числу пользователей на сайтах в РСЯ.

«Цена дочитывания» — модель с платой за дочитывание статьи. Рекламодатель платит только за случаи, когда пользователи пролистали статью до конца. Ставка по модели — от 3 рублей за дочитывание.

«Цена перехода» — модель с платой за переход на сайт по технологии Scroll2Site или за переход по ссылкам в статье. Ставка при этой модели — от 5 рублей за один переход.

Модель подойдёт тем, кто хочет получить трафик на сайт и продажи.

«Дневной бюджет» — модель с автоматическим подбором ставок. Нужно только задать дневной бюджет — от 1 тыс рублей без учёта НДС.

Модель «Дневной бюджет» можно оптимизировать под внешние переходы или достижение целей. В первом случае алгоритмы «ПромоСтраниц» будут стремиться привлечь как можно больше людей, которые перейдут на сайт. Во втором — людей, которые выполнят установленную цель, например, оформят заказ.

Минимальная сумма пополнения

50 тыс. руб.

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; баланс Admitad (Admitad Wallet), Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах).

Для оплаты в качестве юрлица возможна оплата по счету.