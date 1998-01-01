Доступные форматы рекламы

Ozon Performance — сервис для продвижения товаров на сайте и в мобильном приложении Ozon. Вероятность и частота показа зависят от ставки, которую вы готовы платить, и от количества конкурентов.

Типы продвижения

Продвижение товаров — продвижение на страницах категорий, карточках товаров, в результатах поиска и на других страницах Ozon.

Медийная реклама — баннер или видеобаннер с рекламой ваших товаров, магазина, бренда или акции на страницах Ozon.

Продвижение товаров

Трафареты

Трафареты — инструмент продвижения товаров. С его помощью можно: повысить охват карточки в среднем до 3,2 раз, увеличить количество заказов в среднем до 3,9 раз, чаще показывать товары потенциальным покупателям. Товары отображаются:

На страницах выдачи поиска и категорий и в промо-подборках товаров.

В рекомендациях: на карточках товаров, в корзине, на странице заказа на сайте, после оплаты заказа, в отзывах и вопросах в приложении.

На первых 12 местах в результатах поиска.

Продвижение в поиске

Поиск помогает покупателям находить нужные товары. Чтобы повлиять на позицию товаров в поиске, можно продвигать их в поиске.

При запуске платного продвижения в поиске вы заплатите, только если покупатель закажет товар с повышенной позицией в выдаче, трафаретной позиции или из блоков «Рекомендуем также», «Покупают вместе» и «Также покупают» на карточке товара.

При формировании списка товаров в каталоге и в поиске алгоритм ранжирования среди прочих факторов учитывает ставку для товара, которую задал продавец. Товары могут быть видны в поиске, каталоге и блоках рекомендаций.

Медийная реклама

Медийная реклама — это охватный формат рекламы, который с помощью изображений, видео и текста привлекает внимание и вызывает положительные эмоции у покупателей.

Баннеры

Баннеры — реклама ваших товаров, бренда или акции со статичным изображением и текстом.

Расположение на сайте: на Главной странице под строкой поиска и на странице Заказ выполнен.

Расположение в мобильном приложении и мобильная версия сайта: Главная и поиск: под строкой поиска и в результате поиска между 8 и 9 плитками товаров, на страницах категорий 1 и 2 уровня (покупатели попадают на эти страницы из каталога или через поисковый запрос) и на странице Заказ выполнен.

Промо-баннеры

Промо-баннеры — блоки со статичным изображением, которые встроены в ленту товаров на главной странице.

Расположение на сайте: на Главной странице после подборки «Рекомендуем для вас».

Расположение в мобильном приложении и мобильная версия сайта: на Главной в подборке «Возможно, вам понравится» после 10 карточек товара, не учитывая карточки в подборке «Специальные предложения».

Видеобаннеры

Видеобаннеры — короткие видеоролики, в которых вы можете рекламировать товары или их подборку, магазин или любую страницу на Ozon. Например, на видеобаннере можно подробно рассказать о преимуществах нового продукта.

Расположение на сайте: на Главной странице под строкой поиска.

Расположение в мобильном приложении и мобильная версия сайта: на Главной под строкой поиска, в подборке «Возможно, вам понравится» на главной, в личном кабинете и в результатах поиска.

Возможности таргетинга рекламы и Инструменты для изучения статистики.

ГЕО: город, местонахождение;

Пол, возраст и иные персональные особенности;

Ставка;

В личном кабинете доступна статистика по рекламным кампаниям. Статистику по расходам и показам на текущий день и всего вы можете увидеть в статус-баре на странице кампании.

Основные показатели можно увидеть на главной странице во вкладке «Реклама» и в разделе «Продвижение в поиске»:

Заказы — это количество купленных товаров.

Потрачено на продвижение — общий расход денег на рекламу за выбранный период.

Доля рекламных расходов — это соотношение расхода на продвижение к стоимости проданных товаров.

Выручка — стоимость проданных товаров.

Статистика показывается для разных кампаний и за разный период времени. Есть возможность выгрузить подробный отчет в Excel-файле, нажав на «Скачать отчет по заказам». Для оценки рекламных кампаний используются KPI: количество заказов; CPO — стоимость покупки; ROI — коэффициент окупаемости рекламы.

Ключевые метрики:

расход;

показы;

клики;

CTR;

средняя стоимость за 1000 показов = расход ÷ число показов × 1000 показов;

средняя цена клика = расход ÷ число кликов;

охват — доля уникальных пользователей, которые увидели ваши товары относительно возможной аудитории охвата.

Чем выше этот показатель, тем больше заказов вы потенциально можете получить.

Инвентарь рекламной сети

Количество активных пользователей маркетплейса Ozon — 80 млн человек в месяц, из них более 18 млн регулярно совершают покупки, по данным агентства Perfornics и сервиса Marilyn. На Ozon более 50 000 активных продавцов. Рекламой на Озоне может воспользоваться предприниматель, который хочет отстроиться от конкурентов, увеличить свои продажи, повысить узнаваемость бренда, приобрести новых клиентов и удержать текущих.

Модель аукциона/оплаты

За показы — оплата за каждые 1000 показов баннера, минимальная ставка зависит от места размещения.

За клики — оплата за клик по баннеру. Минимальная ставка — 15 рублей. При оплате за клики система сама настроит частоту показа баннера и таргетинг по аудитории, чтобы вы получали больше кликов.

Для кампании с промо-баннером и видеобаннером доступна только оплата за показы.

Вы платите за показы видеобаннера, если пользователи видели больше 50% его площади дольше 2 секунд.

Минимальная сумма пополнения

-

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; баланс Admitad (Admitad Wallet), Capitalist (оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах.

Для оплаты в качестве юрлица возможна оплата по счету.