Avito Реклама
Доступные форматы рекламы
- Текст + изображение
- HTML5-баннер
- Видео
Дополнительные форматы доступны по запросу через персонального менеджера.
Возможности таргетинга
- Интересы
- География
- Возраст
- Пол
- Уровень дохода
- Кастомный таргетинг (через персонального менеджера)
Возможности трекинга эффективности и статистики
Статистика внутри кабинета:
- Показы
- Клики
- CTR
- CPM
- СРС
- Потраченный бюджет
Возможность интеграции любого верификатора, проведение BrandLift
Инвентарь рекламной сети
Кросс-платформенное размещение в приложении Авито
Кому подходит тип размещения
- Маркетологам — для повышения узнаваемости бренда и привлечения новой аудитории
- Digital- и performance-агентствам — ключевой канал для помощи клиентам в повышении узнаваемости и стимулировании интереса к продуктам и услугам
- Предпринимателям и владельцам бизнеса — возможность выделиться среди конкурентов, рассказать о новинках и стимулировать продажи
Валюта биллинга
Российский рубль
Минимальная сумма пополнения
5 000 рублей
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей