Avito Реклама

Авито Реклама — платформа для запуска охватных и перфоманс-кампаний с широким выбором форматов и точным таргетингом. Миллионы пользователей ежедневно ищут, продают и покупают, а Авито Реклама помогает привлечь именно ту аудиторию, которая готова взаимодействовать с вашим брендом.

Подключить
Avito Реклама

Доступные форматы рекламы

  • Текст + изображение
  • HTML5-баннер
  • Видео
Текст + изображение
HTML5-баннер
Видео

Дополнительные форматы доступны по запросу через персонального менеджера.

Возможности таргетинга

  • Интересы
  • География
  • Возраст
  • Пол
  • Уровень дохода
  • Кастомный таргетинг (через персонального менеджера)

Возможности трекинга эффективности и статистики

Статистика внутри кабинета:

  • Показы
  • Клики
  • CTR
  • CPM
  • СРС
  • Потраченный бюджет

Возможность интеграции любого верификатора, проведение BrandLift

Инвентарь рекламной сети

Кросс-платформенное размещение в приложении Авито

Кому подходит тип размещения

  • Маркетологам — для повышения узнаваемости бренда и привлечения новой аудитории
  • Digital- и performance-агентствам — ключевой канал для помощи клиентам в повышении узнаваемости и стимулировании интереса к продуктам и услугам
  • Предпринимателям и владельцам бизнеса — возможность выделиться среди конкурентов, рассказать о новинках и стимулировать продажи

Валюта биллинга

Российский рубль

Минимальная сумма пополнения

5 000 рублей

Способы оплаты

  • Расчетный счет на ИП/УСН
  • Расчетный счет на ОСНО
  • Банковская карта РФ/зарубежная
  • Корпоративная банковская карта РФ
  • Capitalist
  • USDT
  • Международный счет
  • С баланса интегрированных Affilate сетей

Получайте до 25% дополнительного дохода при пополнении рекламных сетей с Партнерской программой

Получайте вознаграждение от оборотов рекламных аккаунтов под вашим управлением в 24 рекламных сетях по партнерской программе для наших партнеров.
ПодключитьсяКак это работает?