Возможности трекинга эффективности и статистики

Для принятия решений о дальнейшем управлении рекламной кампанией доступен отчет о результатах. Гибкие настройки позволяют создавать отчеты, графики и настраивать отображение данных.

В SberAds интегрирована собственная система аналитики – «Статистика от SberAds». Этот инструмент позволяет глубоко анализировать поведение пользователей на сайте и результаты рекламной кампании, включая целевые действия привлеченных пользователей. Благодаря обратной связи с рекламными кампаниями искусственный интеллект может автоматически оптимизировать показы рекламы для достижения наилучших результатов.

Преимущества «Статистики от SberAds»: