SberAds
SberAds — технологичная рекламная платформа для бизнеса, в основе которой лежит искусственный интеллект. Ключевое преимущество SberAds — применение недоступных ранее на рынке знаний о пользователях с использованием всех современных технологий Сбера.
Преимущества SberAds:
- Self-service платформа
- Собственный оператор рекламных данных — полностью автоматический процесс регистрации креативов и передача информации в ЕРИР
- Собственная система аналитики «Статистика от SberAds»
Доступные форматы рекламы
- Текстово-графический баннер — мультиформатное объявление, состоящее из отдельных элементов. Универсальное объявление адаптивного формата, которое подходит для рекламы большинства товаров и услуг
- Графический баннер — вся информация в одном изображении
Конструктор динамических объявлений для лучших результатов
В SberAds используются передовые технологии машинного обучения и генеративные нейронные сети для создания рекламного объявления на основе сайта рекламодателя:
- анализ страницы и изображений с сайта рекламодателей
- мгновенная проверка на соответствие требованиям и безопасности загруженных данных
- генерация «Заголовка» и «Текста объявления» происходит с помощью нейронной сети на основе информации, заданной на входе (страница сайта, ввод текста)
- проверка текста ИИ на токсичность, орфографические и пунктуационные ошибки
- корректировка отображения изображения в рекламных объявлениях разных размеров
Возможности таргетинга рекламы
В SberAds доступны следующие настройки таргетинга:
- Пол
- Возраст
- Наличие детей
- Уровень дохода
- Регионы показа
- Типы устройств и ОС
- Интересы аудитории: более 250 сегментов, сформированных на основе обезличенных банковских данных и поведения пользователей в интернете с применением технологий машинного обучения
Возможности трекинга эффективности и статистики
Для принятия решений о дальнейшем управлении рекламной кампанией доступен отчет о результатах. Гибкие настройки позволяют создавать отчеты, графики и настраивать отображение данных.
В SberAds интегрирована собственная система аналитики – «Статистика от SberAds». Этот инструмент позволяет глубоко анализировать поведение пользователей на сайте и результаты рекламной кампании, включая целевые действия привлеченных пользователей. Благодаря обратной связи с рекламными кампаниями искусственный интеллект может автоматически оптимизировать показы рекламы для достижения наилучших результатов.
Преимущества «Статистики от SberAds»:
- Аналитика для сайтов и приложений
- Обновление отчетов в режиме real-time
- Конструктор отчетов для собранных данных
- Простая установка и настройка счетчика
- Интеграция с рекламным кабинетом SberAds
Инвентарь рекламной сети
Рекламные объявления размещаются на сайтах партнеров Сбера, а также на сайтах, входящих во внешние сети (SSP), подключенные к платформе.
Кому подходит трафик этой рекламной площадки
Юридическим лицам и рекламным агентствам
Модель аукциона/оплаты
CPC
Минимальная сумма пополнения
15 000 рублей (без учета НДС)
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей
Валюта биллинга
Российский рубль