SberAds — технологичная рекламная платформа для бизнеса, в основе которой лежит искусственный интеллект. Ключевое преимущество SberAds — применение недоступных ранее на рынке знаний о пользователях с использованием всех современных технологий Сбера.

Преимущества SberAds:

  • Self-service платформа
  • Собственный оператор рекламных данных — полностью автоматический процесс регистрации креативов и передача информации в ЕРИР
  • Собственная система аналитики «Статистика от SberAds»
Доступные форматы рекламы

  • Текстово-графический баннер — мультиформатное объявление, состоящее из отдельных элементов. Универсальное объявление адаптивного формата, которое подходит для рекламы большинства товаров и услуг
  • Графический баннер — вся информация в одном изображении

Конструктор динамических объявлений для лучших результатов

В SberAds используются передовые технологии машинного обучения и генеративные нейронные сети для создания рекламного объявления на основе сайта рекламодателя:

  • анализ страницы и изображений с сайта рекламодателей
  • мгновенная проверка на соответствие требованиям и безопасности загруженных данных
  • генерация «Заголовка» и «Текста объявления» происходит с помощью нейронной сети на основе информации, заданной на входе (страница сайта, ввод текста)
  • проверка текста ИИ на токсичность, орфографические и пунктуационные ошибки
  • корректировка отображения изображения в рекламных объявлениях разных размеров

Возможности таргетинга рекламы

В SberAds доступны следующие настройки таргетинга:

  • Пол
  • Возраст
  • Наличие детей
  • Уровень дохода
  • Регионы показа
  • Типы устройств и ОС
  • Интересы аудитории: более 250 сегментов, сформированных на основе обезличенных банковских данных и поведения пользователей в интернете с применением технологий машинного обучения

Возможности трекинга эффективности и статистики

Для принятия решений о дальнейшем управлении рекламной кампанией доступен отчет о результатах. Гибкие настройки позволяют создавать отчеты, графики и настраивать отображение данных.

В SberAds интегрирована собственная система аналитики – «Статистика от SberAds». Этот инструмент позволяет глубоко анализировать поведение пользователей на сайте и результаты рекламной кампании, включая целевые действия привлеченных пользователей. Благодаря обратной связи с рекламными кампаниями искусственный интеллект может автоматически оптимизировать показы рекламы для достижения наилучших результатов.

Преимущества «Статистики от SberAds»:

  • Аналитика для сайтов и приложений
  • Обновление отчетов в режиме real-time
  • Конструктор отчетов для собранных данных
  • Простая установка и настройка счетчика
  • Интеграция с рекламным кабинетом SberAds

Инвентарь рекламной сети

Рекламные объявления размещаются на сайтах партнеров Сбера, а также на сайтах, входящих во внешние сети (SSP), подключенные к платформе.

Кому подходит трафик этой рекламной площадки

Юридическим лицам и рекламным агентствам

Модель аукциона/оплаты

CPC

Минимальная сумма пополнения

15 000 рублей (без учета НДС)

Способы оплаты

  • Расчетный счет на ИП/УСН
  • Расчетный счет на ОСНО
  • Банковская карта РФ/зарубежная
  • Корпоративная банковская карта РФ
  • Capitalist
  • USDT
  • Международный счет
  • С баланса интегрированных Affilate сетей

Валюта биллинга

Российский рубль

