2ГИС
2ГИС — международная IT-компания с многомиллионной аудиторией. Разрабатывает электронный справочник с картами городов и навигационный сервис, предоставляет огромный функционал для поиска и приобретения самых разных товаров и услуг. С помощью 2ГИС можно найти ближайший ресторан или секцию для ребенка, купить одежду, технику, билеты на самолет, арендовать недвижимости и многое другое.
Доступные форматы рекламы
Геоконтекстная реклама
- Транслируется пользователю при поисковых запросах на всех платформах 2ГИС, включая мобильные приложения, веб-сайты и бизнес-версии, а также на партнерских сайтах 2ГИС.
- Позволяет пользователю узнать подробную информацию о предложениях и акциях.
- Дает возможность перейти на сайт, в мобильное приложение или мессенджеры для дальнейших действий.
- Показывает расстояние до рекламируемого объекта и позволяет создать к нему маршрут.
- В качестве рекламы может быть витрина с товарами или сторис с актуальными скидками и акциями.
- Ваше рекламное предложение может отображаться даже при поиске компаний конкурентов, если они не размещают рекламу в 2ГИС.
Медийная реклама
- Баннеры на карте в справочнике
- Логотипы/премиум-логотипы на карте, дашборде и в списке рубрик
- Сторис на дашборде и в геообъектах
- Специализированные рекламные форматы для FMCG и фарма
Медийная реклама в навигационных сервисах
- Логотип на карте в навигаторе
- Билборд в навигаторе
- Баннер при остановке в навигаторе
Возможности таргетинга рекламы
В 2ГИС доступны следующие настройки таргетинга:
- Города
- Сфера деятельности пользователей
- Поисковые запросы пользователей
- Точное местоположение (для офлайн-бизнеса)
Возможности трекинга и статистики
Оценивайте эффективность вашей рекламы с помощью ключевых метрик:
- Количество показов
- Переходы на сайт
- Клики по адресу
- Количество пользователей, которые открыли рекламную карточку
- Количество пользователей, которые нажали на кнопку «Позвонить»
- Количество пользователей, которые построили маршрут до рекламируемого объекта
Все данные можно запросить у вашего персонального менеджера. Для более подробного анализа и отслеживания пользовательской активности используйте пиксель AdRiver — мощный аналитический инструмент, интегрируемый с платформой 2ГИС.
Инвентарь рекламной сети
Кроссплатформенное размещение рекламы как на веб-сайте, так и в мобильном приложении 2ГИС.
Кому подходит эта рекламная сеть
Подходит для всех категорий бизнеса, включая:
- Недвижимость
- Онлайн и офлайн-ритейл
- Автозаправочные станции
- Финансовые услуги
- Телекоммуникации
Модель аукциона/оплаты
Вы оплачиваете показ вашей рекламы на платформе 2ГИС за выбранный период.
Минимальная сумма пополнения
100 000 рублей
Способы оплаты
- Расчетный счет на ИП/УСН
- Расчетный счет на ОСНО
- Банковская карта РФ/зарубежная
- Корпоративная банковская карта РФ
- Capitalist
- USDT
- Международный счет
- С баланса интегрированных Affilate сетей