2ГИС — международная IT-компания с многомиллионной аудиторией. Разрабатывает электронный справочник с картами городов и навигационный сервис, предоставляет огромный функционал для поиска и приобретения самых разных товаров и услуг. С помощью 2ГИС можно найти ближайший ресторан или секцию для ребенка, купить одежду, технику, билеты на самолет, арендовать недвижимости и многое другое.