2ГИС — международная IT-компания с многомиллионной аудиторией. Разрабатывает электронный справочник с картами городов и навигационный сервис, предоставляет огромный функционал для поиска и приобретения самых разных товаров и услуг. С помощью 2ГИС можно найти ближайший ресторан или секцию для ребенка, купить одежду, технику, билеты на самолет, арендовать недвижимости и многое другое.

Доступные форматы рекламы

Геоконтекстная реклама

  • Транслируется пользователю при поисковых запросах на всех платформах 2ГИС, включая мобильные приложения, веб-сайты и бизнес-версии, а также на партнерских сайтах 2ГИС.
  • Позволяет пользователю узнать подробную информацию о предложениях и акциях.
  • Дает возможность перейти на сайт, в мобильное приложение или мессенджеры для дальнейших действий.
  • Показывает расстояние до рекламируемого объекта и позволяет создать к нему маршрут.
  • В качестве рекламы может быть витрина с товарами или сторис с актуальными скидками и акциями.
  • Ваше рекламное предложение может отображаться даже при поиске компаний конкурентов, если они не размещают рекламу в 2ГИС.

Медийная реклама

  • Баннеры на карте в справочнике
  • Логотипы/премиум-логотипы на карте, дашборде и в списке рубрик
  • Сторис на дашборде и в геообъектах
  • Специализированные рекламные форматы для FMCG и фарма
Логотип на карте
Премиум-логотип на карте
Логотип на дашборде
Логотип в списке рубрик
Сторис на дашборде
Сторис в геообъектах

Медийная реклама в навигационных сервисах

  • Логотип на карте в навигаторе
  • Билборд в навигаторе
  • Баннер при остановке в навигаторе
Логотип на карте в навигаторе
Биоборд в навигаторе
Баннер при остановке в навигаторе

Возможности таргетинга рекламы

В 2ГИС доступны следующие настройки таргетинга:

  • Города
  • Сфера деятельности пользователей
  • Поисковые запросы пользователей
  • Точное местоположение (для офлайн-бизнеса)

Возможности трекинга и статистики

Оценивайте эффективность вашей рекламы с помощью ключевых метрик:

  • Количество показов
  • Переходы на сайт
  • Клики по адресу
  • Количество пользователей, которые открыли рекламную карточку
  • Количество пользователей, которые нажали на кнопку «Позвонить»
  • Количество пользователей, которые построили маршрут до рекламируемого объекта

Все данные можно запросить у вашего персонального менеджера. Для более подробного анализа и отслеживания пользовательской активности используйте пиксель AdRiver — мощный аналитический инструмент, интегрируемый с платформой 2ГИС.

Инвентарь рекламной сети

Кроссплатформенное размещение рекламы как на веб-сайте, так и в мобильном приложении 2ГИС.

Кому подходит эта рекламная сеть

Подходит для всех категорий бизнеса, включая:

  • Недвижимость
  • Онлайн и офлайн-ритейл
  • Автозаправочные станции
  • Финансовые услуги
  • Телекоммуникации

Модель аукциона/оплаты

Вы оплачиваете показ вашей рекламы на платформе 2ГИС за выбранный период.

Минимальная сумма пополнения

100 000 рублей

Способы оплаты

  • Расчетный счет на ИП/УСН
  • Расчетный счет на ОСНО
  • Банковская карта РФ/зарубежная
  • Корпоративная банковская карта РФ
  • Capitalist
  • USDT
  • Международный счет
  • С баланса интегрированных Affilate сетей

Получайте до 25% дополнительного дохода при пополнении рекламных сетей с Партнерской программой

Получайте вознаграждение от оборотов рекламных аккаунтов под вашим управлением в 24 рекламных сетях по партнерской программе для наших партнеров.
