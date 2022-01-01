Доступные форматы рекламы

Для запуска рекламных кампании используют ПромоСтраницы — сервис Яндекса.

Рекламные публикации нативны: они отображаются в ленте, оформлением похожи на другие статьи и видео, отличаются от них только пометкой «промо».

В ленте также можно встретить рекламный блок Директа с пометкой «реклама».



Сейчас можно запускать рекламу только со статьями и видео:

Статья — основной рекламный формат, они не отображаются в канале бренда. В среднем статью на Дзене читают две-три минуты, поэтому такой формат — отличная возможность подробно рассказать о преимуществах товарах и стимулировать спрос.

Видео поможет наглядно показать товар. Например, в роликах можно показать распаковку товара или примеры сборки.

Особенность рекламных публикаций Дзена — бесшовная технология Scroll2Site. Она помогает привести аудиторию на сайт без лишних кликов.

Также можно собирать лиды в самой статье, не отправляя пользователя на сайт — для этого в текст нужно добавить Яндекс Форму с вопросом или полями для сбора контактов.

Возможности таргетинга рекламы

Алгоритм Дзена подбирает аудиторию для рекламы, руководствуясь двумя принципами:

семантической близостью — ищет пользователей, которые интересуются похожими публикациями;

коллаборативной фильтрацией — ищет пользователей с интересами, похожими на интересы тех, кто дочитал статью или досмотрел видео.

В рекламном кабинете можно настроить таргетинги и сегментировать аудиторию по следующим параметрам:

пол

возраст

География

тип устройства.

Дополнительно можно загрузить сегменты из Яндекс Аудиторий, чтобы помочь алгоритмам находить пользователей, которые похожи на ваших посетителей и покупателей.

Возможности трекинга эффективности и статистики

В Дзене есть подробная статистика для всего аккаунта, кампаний или отдельных публикаций.

В режиме реального времени можно изучить основные метрики кампаний — количество показов, количество и среднее время дочитываний, CTR.

Кроме того, в Дзен можно добавить счетчик Метрики, чтобы потом детальнее просматривать эффективность публикаций, принесли они вам прибыль или нет.

Инвентарь рекламной сети

Ежедневная аудитория Дзена, по данным Яндекса, превышает 20 млн человек, ежемесячная аудитория — 63 млн человек.

Рекомендации кому больше всего подходит траффик этой рекламной площадки

Яндекс.Дзен — перспективная площадка для брендов. Читательская аудитория сервиса растет практически ежемесячно, алгоритмы улучшаются, а пользователи Дзена максимально лояльны, потому что видят только интересные им материалы.

Дзен подходит для крупных федеральных брендов, производителей всех типов товаров для b2c сегмента.

Состав аудитории:

Младше 18 лет: 3%.

18-24 года: 4%.

25-34 года: 17%.

35-44 года: 25%.

45-54 года: 25%.

55 лет и старше: 25%.

Модель аукциона/оплаты

CPM-аукцион: сразу несколько рекламодателей соревнуются за показ рекламы, побеждает тот, у кого выше CPM — цена за тысячу показов. Рассчитывается показатель по формуле: СPM = CTR кампании x процент дочитываний х ставка. Помимо ставки, на рост CPM влияет еще и качество контента.



Модели оплаты для статей:

Вовлечение — оплачиваются только дочитывания, когда пользователь читал статью больше 30 секунд и долистал ее до конца. Если пользователь остановился раньше — рекламодатель за него не платит.

Охват — рекламодатель оплачивает показы. Оплата за тысячу показов с настраиваемыми количеством показов и частотой.



Модели оплаты для видео:

Охват — рекламодатель оплачивает показы. Оплата за тысячу показов с настраиваемыми количеством показов и частотой.

Досмотры — оплата за тех, кто посмотрел видео больше 30 секунд.

Переходы — деньги списываются только тогда, когда пользователь перешел на сайт.

Минимальная сумма пополнения

24 000 рублей

Валюта биллинга

Российский рубль

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad