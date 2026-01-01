Яндекс UrbanAds

Модель аукциона/оплаты

Оплата по CPM

Обеспечивает предсказуемость бюджета вашей рекламной кампании, так как клики и конверсии не влияют на стоимость продвижения.

Мин. CPM — 50 руб. Ставка CPM в UrbanAds — самая низкая среди аналогичных рекламных платформ.

Аукцион второй цены

Побеждает баннер с самой высокой ставкой, но платите ставку ближайшего конкурента +0,01 руб.

Только в UrbanAds вы можете завысить ставку для победы в аукционе, а заплатите лишь немного больше ставки следующего участника.