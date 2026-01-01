Яндекс UrbanAds

Интегрированная платформа для размещения рекламы в сервисах Яндекса: Go, Еда, Лавка, Доставка и Маркет.
Доступные форматы рекламы

Медийные кампании

Уникальный инвентарь на всех этапах пользовательского пути в каждом сервисе с возможностью кликаута.

Яндекс Go
Яндекс Маркет
Яндекс Еда
Яндекс Лавка

Конверсионные инструменты

Проверенные решения для роста продаж и промо-механики, которые сделают ваши товары заметнее.

Яндекс Go

Спецпроекты

Креативные форматы и идеи, которые адаптируются под разные масштабы бизнеса. Инхаус студия UrbanAds— это креатив полного цикла, который делает бренды партнёров частью жизни пользователя.

Возможности таргетинга рекламы

Доступные таргетинги:

  • География — от регионов России до районов городов. Учитываются данные о местоположении и поисковые запросы с упоминанием локации
  • Демография — пол, возраст, уровень дохода, образование, семейное положение
  • Интересы и поведение — история покупок, заказы, просмотры товаров, предпочтения в поездках
  • Сегменты аудитории — более 600 преднастроенных категорий (например, «автолюбители», «геймеры», «родители дошкольников»)
  • Тариф такси — реклама для пользователей тарифов Яндекс Go (Эконом, Комфорт, Комфорт+, Ultima) с учетом их платежеспособности
  • Пользователям доступна функция look-alike — поиск аудитории, схожей по поведению с заданной

Доступные показатели:

  • охват
  • количество показов
  • клики и CTR

Для видеоформатов доступен VTR (View Through Rate) — процент пользователей, которые досмотрели досмотрели ролик до конца.
Если бренд представлен в экосистеме (например, на Маркете или в Еде), UrbanAds отслеживает конверсии — количество заказов или покупок.

Доступные лифт-метрики на основе данных кампаний, Яндекс Метрики и Поиска:

  • Brand Lift — изменение узнаваемости бренда
  • Sales Lift — прирост продаж
  • Visit Lift — рост посещаемости сайта или приложения
  • Search Lift — увеличение поисковых запросов, связанных с продуктом

Инвентарь рекламной сети

Совокупная аудитория платформы UrbanAds на 2026 год — около 94 млн пользователей в месяц, из них:

  • 60% имеют доход выше среднего
  • 46% моложе 34 лет

Модель аукциона/оплаты

Оплата по CPM
Обеспечивает предсказуемость бюджета вашей рекламной кампании, так как клики и конверсии не влияют на стоимость продвижения.
Мин. CPM — 50 руб. Ставка CPM в UrbanAds — самая низкая среди аналогичных рекламных платформ.

Аукцион второй цены
Побеждает баннер с самой высокой ставкой, но платите ставку ближайшего конкурента +0,01 руб.
Только в UrbanAds вы можете завысить ставку для победы в аукционе, а заплатите лишь немного больше ставки следующего участника.

Минимальная сумма пополнения

1 200 рублей

Способы оплаты

Для физических лиц доступны:

  • Карта российского банка
  • Баланс Admitad (Admitad Wallet)
  • Capitalist — оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах

Для юридических лиц возможна оплата по счету.

