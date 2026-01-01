Яндекс UrbanAds

Доступные форматы рекламы
Медийные кампании
Уникальный инвентарь на всех этапах пользовательского пути в каждом сервисе с возможностью кликаута.
Конверсионные инструменты
Проверенные решения для роста продаж и промо-механики, которые сделают ваши товары заметнее.
Спецпроекты
Креативные форматы и идеи, которые адаптируются под разные масштабы бизнеса. Инхаус студия UrbanAds— это креатив полного цикла, который делает бренды партнёров частью жизни пользователя.
Возможности таргетинга рекламы
Доступные таргетинги:
- География — от регионов России до районов городов. Учитываются данные о местоположении и поисковые запросы с упоминанием локации
- Демография — пол, возраст, уровень дохода, образование, семейное положение
- Интересы и поведение — история покупок, заказы, просмотры товаров, предпочтения в поездках
- Сегменты аудитории — более 600 преднастроенных категорий (например, «автолюбители», «геймеры», «родители дошкольников»)
- Тариф такси — реклама для пользователей тарифов Яндекс Go (Эконом, Комфорт, Комфорт+, Ultima) с учетом их платежеспособности
- Пользователям доступна функция look-alike — поиск аудитории, схожей по поведению с заданной
Доступные показатели:
- охват
- количество показов
- клики и CTR
Для видеоформатов доступен VTR (View Through Rate) — процент пользователей, которые досмотрели досмотрели ролик до конца.
Если бренд представлен в экосистеме (например, на Маркете или в Еде), UrbanAds отслеживает конверсии — количество заказов или покупок.
Доступные лифт-метрики на основе данных кампаний, Яндекс Метрики и Поиска:
- Brand Lift — изменение узнаваемости бренда
- Sales Lift — прирост продаж
- Visit Lift — рост посещаемости сайта или приложения
- Search Lift — увеличение поисковых запросов, связанных с продуктом
Инвентарь рекламной сети
Совокупная аудитория платформы UrbanAds на 2026 год — около 94 млн пользователей в месяц, из них:
- 60% имеют доход выше среднего
- 46% моложе 34 лет
Модель аукциона/оплаты
Оплата по CPM
Обеспечивает предсказуемость бюджета вашей рекламной кампании, так как клики и конверсии не влияют на стоимость продвижения.
Мин. CPM — 50 руб. Ставка CPM в UrbanAds — самая низкая среди аналогичных рекламных платформ.
Аукцион второй цены
Побеждает баннер с самой высокой ставкой, но платите ставку ближайшего конкурента +0,01 руб.
Только в UrbanAds вы можете завысить ставку для победы в аукционе, а заплатите лишь немного больше ставки следующего участника.
Минимальная сумма пополнения
1 200 рублей
Способы оплаты
Для физических лиц доступны:
- Карта российского банка
- Баланс Admitad (Admitad Wallet)
- Capitalist — оплата возможна в рублях, долларах, евро, USDT и биткоинах
Для юридических лиц возможна оплата по счету.