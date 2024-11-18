Информация о ПО “getUNIQ”

1. ОПИСАНИЕ ПО

ПО “getUNIQ” - это ПО для управления рекламным бюджетом и рекламными кампаниями в различных рекламных сетях через единую платформу. ПО позволяет эффективно оптимизировать и распределять бюджет рекламных кампаний между всеми крупными рекламными сетями.

2. ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально. Для получения информации о стоимости вы можете связаться с нами по почте “почта”

3. ПО “Getuniq”

Правообладатель ООО “СПАРТА”

Адрес места нахождения:127015, Россия, г. Москва, вн. тер.г. Муниципальный округ Бутырский, Новодмитровская ул., д. 2, к. 1, этаж 6, пом. XLV КОМ. 1Б

ОГРН 1107746479213/ ИНН 7722719975 / КПП 997750001

4. Функциональные возможности ПО “Getuniq”

(ТЕКСТОМ, либо файлом или ссылкой для скачивания)

5. Инструкция по установке ПО “Getuniq”

(ФАЙЛ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ИЛИ ТЕКСТ, ССЫЛКА)

6. Инструкция по эксплуатации ПО “Getuniq”

(ФАЙЛ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ИЛИ ТЕКСТ, ССЫЛКА)