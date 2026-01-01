Ananas.Click
Защита от скликивания в Яндекс.Директ. Показывайте рекламу только реальным людям.
Яндекс.Директ
Оплата в месяц
3 000 ₽5 990 ₽
Экономияот 35 880 руб/год
Защита от скликивания в Яндекс.Директ. Показывайте рекламу только реальным людям.
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Процент бонусов рассчитывается от расходов в рекламном кабинете за прошлый месяц без учёта бонусов и НДС
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