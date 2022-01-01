Доступные форматы рекламы

Yahoo Native — единственная торговая площадка, которая предлагает поиск и нативную рекламу на одной рекламной платформе. Наши нативные решения предоставляют вам ценные данные, премиальный контент, безопасный для бренда, и передовые технологии для проведения увлекательных рекламных кампаний, которые действительно приносят результаты.

Адаптивные объявления

Нативные объявления представлены большим количеством вариантов размещения как на мобильных устройствах так и на PC. Допустимые форматы файлов: JPG или PNG. Также доступны видеоформаты: MP4, M4V или MOV

Display ads

Создайте свой бренд с помощью медийной рекламы премиум-класса. Выбирайте из целого ряда опций, от рекламных баннеров до новейших интерактивных форматов.

Видеообъявления

Расскажите свою историю с помощью привлекательных видеообъявлений, которые показываются перед премиальным видеоконтентом или между ним. Гибкие возможности для мобильных устройств, дисплеев и подключенных экранов — доступ к глазам, ушам и разуму повсюду.

Аудиообъявления

Вдохновляйте, развлекайте и информируйте пользователей, где бы они ни находились. Наши программные аудиорешения обеспечивают брендам связь 1:1 с активными слушателями из различных издателей, таких как Spotify, Soundcloud и других.

Особенности рекламы

Привлеките свою аудиторию бонусными функциями и упростите процесс покупки с помощью нашего гибкого набора рекламных функций. Выбирайте из множества привлекательных дополнений, от интерактивных элементов, таких как дополненная реальность, карусель, развертывание по клику, до коммерческих функций, таких как мобильный кошелек и загрузка купонов.



Подробнее о всех возможных форматах и размерах статичных и видео банеров можно узнать тут https://adspecs.yahooinc.com/

Возможности таргетинга рекламы

В Yahoo доступны следующие настройки таргетинга:

Пол

Возраст

География

Интересы

Настройка аудиторий на основе посетителей вашего сайта

Возможности трекинга эффективности и статистики

Сервис Yahoo предоставляет все основные виды статистики: показы, клики, CTR, списания.

Инвентарь рекламной сети

Yahoo Native — единственная площадка, которая предлагает поиск и нативную рекламу на одной рекламной платформе.

Сочетание наших премиальных сайтов, находящихся в собственности и под управлением, а также наших партнеров-издателей, таких как ESPN, ABC News, Apple News (в некоторых местах) и MSN, отличает нас от других нативных рекламных сетей, а также от отдельных сайтов.

Модель аукциона/оплаты

Тип оплаты зависит от цели и модели оптимизации, которую вы выбрали. Вы можете платить за клик и конверсию. Тип оплаты выбирается отдельно для каждой кампании.

Минимальная сумма пополнения

100$

Валюта биллинга

USD

Способы оплаты

Для оплаты в качестве физлица возможны следующие варианты: карта российского банка; Capitalist; баланс Admitad